Αίσιο τέλος για 12χρονη: Την απήγαγε ο θείος της φίλης της και κατάφερε να ξεφύγει μέσα στο δάσος

Snapshot Μια 12χρονη από τη Βόρεια Καρολίνα απήχθη από τον 38χρονο θείο της φίλης της ενώ κοιμόταν στο σπίτι της φίλης της.

Το κορίτσι κατάφερε να ξεφύγει μέσα στο δάσος και βρέθηκε τραυματισμένο από μια γυναίκα που περνούσε τυχαία.

Η γυναίκα κάλεσε την αστυνομία και με τη βοήθεια drones και σκύλων συνελήφθη ο 38χρονος μετά από επτά ώρες ανθρωποκυνηγητού.

Ο δράστης κατηγορείται για απαγωγή πρώτου βαθμού και σωματική βλάβη, ενώ οι γείτονες δεν γνώριζαν καλά τον ίδιο ή την οικογένειά του.

Η 12χρονη ήταν ξυπόλυτη, γεμάτη γρατζουνιές και δήλωσε ότι την είχαν απαγάγει όταν βρέθηκε από τη γυναίκα. Snapshot powered by AI

Ένα 12χρονο κορίτσι από τη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ έπεσε θύμα απαγωγής από τον 38χρονο θείο της φίλης της. Εντοπίστηκε από μία γυναίκα να βγαίνει τραυματισμένη από το δάσος και να δηλώνει ότι την απήγαγαν.

Το παιδί βρήκε η επαγγελματίας υγείας Τζένιφερ Μάξγουελ, καθώς αυτή επέστρεφε στο σπίτι της το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής. Εμφανίστηκε σε αυτοκινητόδρομο την ώρα που η Μάξγουελ περνούσε με το αυτοκίνητό της.«Απλώς ευχαριστώ τον Θεό που ήμουν εκεί. Ευχαριστώ τον Θεό που κατάφερε να ξεφύγει, όχι μόνο που ήμουν εκεί», ανέφερε η Μάξγουελ.

Το κορίτσι είπε στην Μάξγουελ ότι είχε μείνει να κοιμηθεί στο σπίτι της καλύτερης φίλης της, η οποία μένει δίπλα της. Ωστόσο την ξύπνησε ο 38χρονος Ντάνιελ Φράνσις Γκιρ, ο θείος της φίλης της, ο οποίος σήμερα κατηγορείται για την απαγωγή της.

Ο Γκιρ μετέφερε το κορίτσι στο δάσος με το φορτηγό του και να την ανάγκασε να περπατήσει μαζί του για ώρες. Η Μάξουελ θυμήθηκε ότι είχε δει το κορίτσι «να τρέχει έξω από το δάσος» να πέφτει σε ένα χαντάκι και να αρχίζει να κλαίει.«Ήταν γεμάτη γρατζουνιές, σαν τα πόδια της να είχαν γραμμές παντού. Είτε πέρασε μέσα από βάτα είτε από πυκνή βλάστηση», είπε η Μάξουελ.

Εξήγησε ότι το παιδί ήταν ξυπόλυτο και ότι τα χέρια της ήταν επίσης γρατζουνισμένα. Όπως ανέφερε την ρώτησε αν είναι καλά και η 12χρονη απάντησε: «Όχι, με έχουν απαγάγει». Η Μάξουελ κάλεσε την αστυνομία και έβαλε το κορίτσι στο αυτοκίνητό της. Αργότερα, η Μάξουελ οδήγησε τους αστυνομικούς στο σημείο όπου είχε βρει το κορίτσι.

Το φορτηγό του 38χρονου βρισκόταν ακόμα κοντά στο σημείο. Η Μάξγουελ ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα λίγο μετά τη συνάντησή της με το κορίτσι. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου είδε ξανά την 12χρονη. «Υποθέτω ότι είπε στους γονείς της ποια ήμουν, και ήρθαν και με ευχαρίστησαν», είπε η Μάξγουελ.

Μετά από ανθρωποκυνηγητό επτά ωρών οι αστυνομικοί με την βοήθεια drones και αστυνομικών σκύλων κατάφεραν να συλλάβουν τον 38χρονο, ο οποίος κατηγορείται για απαγωγή πρώτου και σωματική βλάβη. Οι γείτονες περιέγραψαν ότι δεν γνώριζαν καλά στην κοινότητά τους τον 38χρονο και ότι η 12χρονο σύχναζε στο σπίτι του για να περάσει χρόνο με την ανιψιά του. «Για να είμαι ειλικρινής, κανείς δεν ήξερε πραγματικά ποιος ήταν», δήλωσε ο γείτονας, Τζάστιν Πάουερς. Λαι πρόσθεσε: «Δεν έβγαινε σχεδόν ποτέ από το σπίτι. Δούλευε από το σπίτι».