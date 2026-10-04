Παναθηναϊκός AKTOR - Βίκος Φalkons 103-74: 100άρα για πλάκα και πρεμιέρα με το δεξί

Η ομάδα του "τριφυλλιού" ήταν και πάλι απολύτως ουσιαστική, δε συνάντησε κανένα πρόβλημα και μπήκε με το δεξί στο πρωτάθλημα επικρατώντας της ομάδας των Ιωαννίνων με 103-74

Γιάννης Κουβόπουλος

Παναθηναϊκός AKTOR - Βίκος Φalkons 103-74: 100άρα για πλάκα και πρεμιέρα με το δεξί
ΜΠΑΣΚΕΤ
4'
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Σε... τυπική διαδικασία μετέτρεψε την πρεμιέρα του στη Stoiximan GBL ο Παναθηναϊκός, με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να επικρατεί με χαρακτηριστική άνεση των Βίκος Φalkons.

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, μπήκε με το δεξί στο πρωτάθλημα, με τον Σέρβο τεχνικό να έχει στη διάθεση του 10 παίκτες και τελικά να χρησιμοποιεί 9, μιας και είχε αποφασίσει εξ αρχής να μη δώσει χρόνο συμμετοχής στον Μπράνκου Μπάντιο έτσι ώστε να του δώσει κάποιες έξτρα ανάσες.

Στα θετικά η δεύτερη συνεχόμενη πολύ καλή εμφάνιση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Ματίας Λεσόρ (19π, 3ρ), με τον Άιζακ Μπόνγκα να κάνει... θραύση στον τομέα των ριμπάουντ (9).

Ο Παναθηναϊκός δεν ξεκίνησε καθόλου καλά το παιχνίδι στο αμυντικό κομμάτι, με αποτέλεμα ο Βίκος Ιωαννίνων να το εκμεταλλευτεί και να “χτυπήσει” μέσα στη ρακέτα. Λάθος περιστροφές στην πικ εντ ρολ άμυνα και χαμένα ριμπάουντ “πλήγωσαν” τον Παναθηναϊκό, με τον Φλόιντ, μετά από 1:30 λεπτό παιχνίδι να είναι μπροστά με 5-6. Επιθετικά όμως ο Παναθηναϊκός ήταν καλός, κυρίως λόγω την εξαιρετικές εμφάνισης του Φρανβσίσκο ο οποίος στα 4 πρώτα λεπτά της αναμέτρησης είχε 10 πόντους, με τους γηπεδούχους να είναι μπροστά στο σκορ με 10-8. Ο Ομπράντοβιτς δεν άργησε να προχωρήσει σε αλλαγές, με Λεσόρ και Ντέιβις και οι “πράσινοι” βρήκαν ρυθμό. Τρίποντο από τον Γιαμπουσέλε και γκολ-φάουλ από τον Λεσόρ, έκαναν το σκορ 18-10, πέντε λεπτά ακριβώς πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου. Ανάλογο το σκηνικό και στο δεύτερο μισό της πρώτης περιόδου, με τον Ομπράντοβιτς να συνεχίζει τις αλλαγές. Οι “πράσινοι” βρήκαν και πάλι την πολύ καλή κυκλοφορία της ομάδας στην επίθεση, 22-10 από τον Καλαϊτζάκη, ενώ ο Χέιζ συνδέθηκε με το καλάθι των φιλοξενούμενων και το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό μπροστά με 32-20.

Περίπατος από το... καλησπέρα με εξαιρετική ευστοχία

Στη συνέχεια του πρώτου μέρους ο Παναθηναϊκός όχι μόνο δεν πάτησε το πόδι του στο φρένο, αλλά συνέχισε να αγωνίζεται σε υψηλούς ρυθμούς. Ο Ομπράντοβιτς φρέσκαρε συνεχώς την πεντάδα του με τους γηπεδούχους να “εκτελούν” με συνέπεια και υψηλά ποσοστά. Λεσόρ και Γιαμπουσέλε έκαναν τη διαφορά, με το σκορ στο 15’ να είναι 44-39, έπειτα από καλάθι του Γάλλου σέντερ. Ο Μήτογλου άρχισε και αυτός να βρίσκει ρυθμό, Γιαμπουσέλε και Μαντζούκας βρισκόντουσαν με κλειστά μάτια και όλα γινόντουσαν όλο και πιο απλά. Ο Παναθηναϊκός στο τέλος του ημιχρόνου ήταν μπροστά με 55-37, με την ομάδα του Ομπράντοβιτς να έχει 66% στο δίποντο και 63% στο τρίποντο, με τον Φρανσίσκο να έχει 12 πόντους και τον Λεσόρ 11 και 5 ριμπάουντ. Από πλευράς Ιωαννίνων 11 πόντους είχε ο Φλόιντ.

Στο +30 ο Παναθηναϊκός με Ντέιβις να πατάει το πόδι του στο γκάζι

Ο Παναθηναϊκός και στο δεύτερο ημίχρονο έκανε το… τέλειο. Χωρίς να επιβαρυνθεί η ομάδα οι “πράσινοι” κατάφερναν να συντηρήσουν με άνεση τη διαφορά γύρω στους 20 πόντους. Ο Μήτογλου ανέβαζε στροφές και κέρδισε το φάουλ… διακοπής (σύμφωνα με τα νέα ήθη και έθιμα), με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 68-44, στο 15’ και για την ομάδα του Θανάση Γιαπλέ να προσπαθούν οι Μακνάιρ και Φλόιντ. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε αποφάσισε να μη χρησιμοποιήσει τον Μπράνκου Μπάντιο, προκειμένου να του δώσει ανάσες από τα συνεχόμενα παιχνίδι και ταυτόχρονα έβλεπε τον Χέιζ-Ντέιβις να ανεβάζει στροφές και να κάνει το 70-44, δίνοντας στην ομάδα του τη μεγαλύτερη διαφορά του αγώνα. Ο Χέιζ-Ντέιβις με ένα ακόμα τρίποντο έκανε το 75-44 (13π, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο) και έκανε το 75-44, με τον Παναθηναϊκό να “τρέχει” σερί 14-0. Το σερί ολοκληρώθηκε από τρίποντο του Καρακώστα, ο Παναθηναϊκός έφτασε στο +30, 77-47 και το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με 79-48 και +31.

Ο Παναθηναϊκός είχε εξαιρετική παρουσία και στο τελευταίο δεκάλεπτο. Παρά το γεγονός πως το ματς είχε κριθεί προ πολλού, παρά του γεγονός ότι υπήρχαν πολλές απουσίες και η κούραση για τους παρόντες είναι μεγαλύτερη, ο Παναθηναϊκός δεν είχε την αυτοσυγκέντρωσή του. Πέντε λεπτά πριν το τέλος το σκορ ήταν στο 92-65 και πλέον άπαντες περίμεναν να μάθουν το τελικό σκορ και το αν θα καταφέρει να "πιάσει" τους 100.

Τα Δεκάλεπτα: 32-20, 55-37, 79-48, 103-74

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης

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