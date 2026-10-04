Βοσνία: Στις κάλπες οι πολίτες για να αποφασίσουν την ένταξη στην ΕΕ και την επιρροή από ΗΠΑ ή Ρωσία

Snapshot Οι πολίτες της Βοσνίας ψηφίζουν για την κτρική τριμελή προεδρία, το κοινοβούλιο και τα περιφερειακά νοθετικά σώματα.

Οι εκλογές θα καθορίσουν την πορεία ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιρροή από ΗΠΑ ή Ρωσία.

Η οικονομική επιβράδυνση και η πολιτική κρίση έχουν αυξήσει την απογοήτευση των ψηφοφόρων.

Το SDA και το σερβικό SNSD, κόμμα με εθνοτική βάση, διατηρούν το προβάδισμα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Νέα ψηφοδέλτια, βιομετρικά μέσα ταυτοποίησης και ηλεκτρονικοί σαρωτές εφαρμόζονται για τον περιορισμό της εκλογικής απάτης. Snapshot powered by AI

Στις κάλπες πηγαίνουν σήμερα οι πολίτες της Βοσνίας προκειμένου να ψηφίσουν για την κεντρική τριμελής προεδρία της, το κοινοβούλιο και τα περιφερειακά νομοθετικά σώματα.

Οι σημερινές εκλογές πρόκειται να καθορίσουν τόσο την πορεία ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και τις εξωτερικές δυνάμεις που θα της ασκούν επιρροή, μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ.

Η απογοήτευση των ψηφοφόρων έχει αυξηθεί λόγω της οικονομικής επιβράδυνσης, του αργού ρυθμού των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ και μιας παρατεταμένης πολιτικής κρίσης, κατά την οποία τα κυρίαρχα κόμματα με εθνοτική βάση από τις δύο οντότητες έχουν επανειλημμένα εμποδίσει τη λήψη αποφάσεων από την αδύναμη κεντρική κυβέρνηση.

Πολλοί ψηφοφόροι στη χώρα των 3,4 εκατομμυρίων κατοίκων δηλώνουν ότι επιθυμούν να ξεπεράσουν τη ρητορική που σπέρνει διχασμό, αλλά η πολιτική σκηνή φαίνεται να έχει κολλήσει.

Το προβάδισμα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, διατηρεί το βοσνιακό SDA, ενώ ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα SDP, που αποτελεί πολυεθνικό συνασπισμό. Μεγάλο προβάδισμα έχει και το σερβικό SNSD, υπό την ηγεσία του αποσχιστικού ηγέτη Μιλόραντ Ντόντικ.

Εάν επικρατήσουν τα κόμματα με εθνοτική βάση και συνεχίσουν τις διαμάχες τους στο πλαίσιο της κεντρικής κυβέρνησης —η οποία θα είναι το όργανο που τελικά θα ενταχθεί επίσημα στην ΕΕ—, η πρόοδος προς την ένταξη είναι πιθανό να καθυστερήσει περαιτέρω.

Οι ψηφοφόροι θα αντιμετωπίσουν την Κυριακή ανασχεδιασμένα ψηφοδέλτια, καθώς και νέα βιομετρικά μέσα ταυτοποίησης ψηφοφόρων και ηλεκτρονικούς σαρωτές που έχουν εισαχθεί για τον περιορισμό της εκλογικής απάτης.

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