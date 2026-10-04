Λετονία: Πρωτιά για τον Κούλμπεργκς – H χώρα παραμένει σε φιλοευρωπαϊκή και φιλοουκρανική τροχιά

Snapshot Η «Ενωμένη Λίστα» του Άντρις Κούλμπεργκς αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στις βουλευτικές εκλογές της Λετονίας με 35,6% σύμφωνα με τα exit polls.

Η χώρα παραμένει σε φιλοευρωπαϊκή και φιλοουκρανική τροχιά παρά τις ανησυχίες για τις ρωσικές απειλές και το αυξημένο κόστος ζωής.

Ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός πιθανότατα δεν θα συνεχιστεί με την ίδια σύνθεση, καθώς η «Ένωση των Πράσινων και των Αγροτών» κινδυνεύει να μείνει εκτός κοινοβουλίου.

Οι άλλοι εταίροι του συνασπισμού, «Εθνική Συμμαχία» και «Νέα Ενότητα», συγκεντρώνουν χαμηλά ποσοστά, ανοίγοντας τη συζήτηση για νέες κυβερνητικές συνεργασίες.

Η τελική διαμόρφωση της κυβέρνησης θα εξαρτηθεί από τα επίσημα αποτελέσματα και τις μετέπειτα διαπραγματεύσεις. Snapshot powered by AI

Πρώτη δύναμη αναδεικνύεται η «Ενωμένη Λίστα» του απερχόμενου πρωθυπουργού Άντρις Κούλμπεργκς στις βουλευτικές εκλογές της Λετονίας, σύμφωνα με τα πρώτα exit polls.

Το κόμμα του Κούλμπεργκς συγκεντρώνει ποσοστό 35,6%, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση εξόδου που έδωσε στη δημοσιότητα το δημόσιο μέσο ενημέρωσης LSM.

«Δεν έχει τελειώσει ακόμη, αλλά το ποσοστό είναι υψηλότερο από ό,τι περιμέναμε», δήλωσε ο απερχόμενος πρωθυπουργός στους δημοσιογράφους μετά την ανακοίνωση των πρώτων στοιχείων.

Η εκλογική αναμέτρηση διεξήχθη σε ένα κλίμα έντονης ανησυχίας για τις ρωσικές απειλές, αλλά και για την πίεση που ασκεί στα νοικοκυριά το αυξημένο κόστος ζωής. Με βάση τα exit polls, πάντως, δεν διαφαίνεται αλλαγή στη σταθερά φιλοευρωπαϊκή και φιλοουκρανική κατεύθυνση της χώρας.

Δύσκολη η διατήρηση του σημερινού συνασπισμού

Παρά την καθαρή πρωτιά της «Ενωμένης Λίστας», ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός δύσκολα θα μπορέσει να συνεχίσει με την ίδια σύνθεση.

Η «Ένωση των Πράσινων και των Αγροτών», ένας από τους εταίρους της κυβέρνησης, συγκεντρώνει μόλις 3,7% και, εφόσον επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα, μένει κάτω από το όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στο κοινοβούλιο.

Οι άλλοι δύο δεξιοί εταίροι του συνασπισμού, η «Εθνική Συμμαχία» και η «Νέα Ενότητα», καταγράφουν αντίστοιχα 8,7% και 6,7%.

Τα ποσοστά αυτά ανοίγουν πλέον τη συζήτηση για νέες κυβερνητικές συνεργασίες. Μεταξύ των πιθανών επιλογών βρίσκεται το σοσιαλδημοκρατικό και φιλοευρωπαϊκό Προοδευτικό Κόμμα, ενώ στο τραπέζι θα μπορούσε να βρεθεί και το λαϊκιστικό «Η Λετονία Πρώτα».

Η τελική εικόνα, πάντως, θα εξαρτηθεί από τα επίσημα αποτελέσματα και τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.