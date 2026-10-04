Χαρδαλιάς: «Η Αττική γίνεται σημείο συνάντησης της ευρωπαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας»

Η Περιφέρεια Αττικής φιλοξενεί και συνδιοργανώνει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το Clusters Meet Regions 2026 στις 6 και 7 Οκτωβρίου

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Χαρδαλιάς: «Η Αττική γίνεται σημείο συνάντησης της ευρωπαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας»
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  • Η Περιφέρεια Αττικής φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Clusters Meet Regions 2026 στις 6 και 7 Οκτωβρίου στο Ωδείο Αθηνών.
  • Η εκδήλωση στοχεύει στη σύζευξη περιφερειακών αρχών, επιχειρηματικών clusters, ερευνητικών φορέων και αγοράς για την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας.
  • Η διοργάνωση προσφέρει στις επιχειρήσεις της Αττικής ευκαιρίες δικτύωσης με ευρωπαϊκούς οργανισμούς, επενδυτές και πολιτικούς φορείς.
  • Η Περιφέρεια Αττικής επιδιώκει την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη μετατροπή της έρευνας σε παραγωγικές επενδύσεις και θέσεις εργασίας.
  • Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θεωρείται κρίσιμη για έργα με απτό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία και την κοινωνία, με έμφαση στη συνεργασία και τα αποτελέσματα.
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Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί το Clusters Meet Regions, με την Περιφέρεια Αττικής να φιλοξενεί και να συνδιοργανώνει τη φετινή εκδήλωση στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2026, στο Ωδείο Αθηνών.

Ο θεσμός αποτελεί πρωτοβουλία της European Cluster Collaboration Platform (ECCP), σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜμΕ (DG GROW) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φέρνει κοντά περιφερειακές αρχές, συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (clusters), ερευνητικούς φορείς και εκπροσώπους της αγοράς, με στόχο νέες συνεργασίες που ενισχύουν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών περιφερειών.

Η διοργάνωση στην Αθήνα δίνει στις επιχειρήσεις και στους φορείς καινοτομίας της Αττικής τη δυνατότητα να συναντηθούν με αντίστοιχους οργανισμούς, επενδυτές και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής από όλη την Ευρώπη. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αξιοποίηση της έρευνας στην παραγωγή, η έξυπνη εξειδίκευση και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας.

Για την Περιφέρεια Αττικής, η φιλοξενία του θεσμού συνδέεται με τη σταθερή επιδίωξη να ανοίγουν περισσότερες ευκαιρίες για τον παραγωγικό κόσμο της Μητροπολιτικής Αττικής. Η εξωστρέφεια, η συνεργασία της επιχειρηματικής και της ερευνητικής κοινότητας και η πρόσβαση στην ευρωπαϊκή γνώση και χρηματοδότηση αποτελούν κρίσιμα εργαλεία ώστε οι νέες ιδέες να μετατρέπονται σε επενδύσεις, θέσεις εργασίας και εφαρμογές με όφελος για την τοπική οικονομία και τους πολίτες.

Χαρδαλιάς: «Θέλουμε η έρευνα να βρίσκει δρόμο προς την παραγωγή»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε:

«Για πρώτη φορά το Clusters Meet Regions έρχεται στην Ελλάδα, με την Αττική να υποδέχεται ανθρώπους από την επιχειρηματικότητα, την έρευνα και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Είναι μια σημαντική ευκαιρία να συναντηθούν οι δυνατότητες του τόπου μας με ιδέες, εμπειρία και συνεργασίες από όλη την Ευρώπη.

Θέλουμε οι επιχειρήσεις της Αττικής, ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες, να έχουν πρόσβαση σε νέα δίκτυα, σε γνώση και σε αγορές. Θέλουμε η έρευνα να βρίσκει δρόμο προς την παραγωγή και οι άνθρωποι που καινοτομούν να μπορούν να αναπτύξουν τις ιδέες τους εδώ.

Σε αυτή την προσπάθεια, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έχει ουσιαστική αξία όταν αξιοποιείται με σχέδιο και καταλήγει σε έργα και δράσεις με απτό αποτύπωμα: στην τοπική οικονομία, στον παραγωγικό κόσμο, στην καθημερινότητα των πολιτών. Αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία εργαζόμαστε ως Περιφέρεια Αττικής. Με εξωστρέφεια, συνεργασία και αποτελέσματα που φτάνουν στην κοινωνία».

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