Παναθηναϊκός AKTOR - Βίκος Ιωαννίνων: Οι καλύτερες στιγμές από την άνετη επικράτηση του «τριφυλλιού»

Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 103-74 του Βίκου Ιωαννίνων στο Telekom Center Athens για την 1η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς που έχει ξεκινήσει με 3/3 τις υποχρεώσεις της στην Euroleague, ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στη GBL καταγράφοντας την πρώτη της νίκη.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης: