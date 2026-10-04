Παναθηναϊκός AKTOR - Βίκος Ιωαννίνων: Οι καλύτερες στιγμές από την άνετη επικράτηση του «τριφυλλιού»

Δείτε τα highlights της πρεμιέρας του Παναθηναϊκού AKTOR στην φετινή GBL 

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Παναθηναϊκός AKTOR - Βίκος Ιωαννίνων: Οι καλύτερες στιγμές από την άνετη επικράτηση του «τριφυλλιού»
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 103-74 του Βίκου Ιωαννίνων στο Telekom Center Athens για την 1η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς που έχει ξεκινήσει με 3/3 τις υποχρεώσεις της στην Euroleague, ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στη GBL καταγράφοντας την πρώτη της νίκη.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:

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