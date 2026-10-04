Ρέθυμνο: Κλειστά σχολεία και νηπιαγωγεία σε Κουλούκωνα και Ζωνιανά τη Δευτέρα και την Τρίτη

Snapshot Τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στις Δημοτικές Ενότητες Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου λόγω κακοκαιρίας.

Η απόφαση λήφθηκε εξαιτίας προβλημάτων στην πρόσβαση και στα δίκτυα υδροδότησης που επηρεάζουν την ασφάλεια και τις συνθήκες υγιεινής.

Τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στη Δημοτική Ενότητα Γεροποτάμου θα λειτουργήσουν κανονικά τις ίδιες ημέρες.

Οι υπηρεσίες του δήμου συνεχίζουν τις παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών από την κακοκαιρία και θα υπάρξει νέα ενημέρωση για τη λειτουργία των σχολείων.

Οι γονείς και κηδεμόνες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου Μυλοποτάμου για τυχόν νεότερες πληροφορίες. Snapshot powered by AI

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, αλλά και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στις Δημοτικές Ενότητες Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο Κρήτης, εξαιτίας της καταστροφικής κακοκαιρίας.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από τον δήμαρχο Μυλοποτάμου Γιώργο Κλάδο, καθώς εξακολουθούν να καταγράφονται προβλήματα μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή.

Συγκεκριμένα, προβλήματα έχουν σημειωθεί στα δίκτυα υδροδότησης αλλά και στους δρόμους των περιοχών, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η πρόσβαση τόσο στα σχολεία αλλά και στα σπίτια μαθητών και καθηγητών.

Όπως επισημαίνεται από τον δήμο Μυλοποτάμου, προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, αλλά και η εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών υγιεινής.

Στο μεταξύ, στη δημοτική ενότητα Γεροποτάμου τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Οι υπηρεσίες του δήμου συνεχίζουν τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που άφησε πίσω της η κακοκαιρία, ενώ για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων θα υπάρξει νέα ενημέρωση.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μυλοποτάμου

«Η απόφαση λαμβάνεται λόγω των δυσχερειών πρόσβασης και των προβλημάτων στα δίκτυα υδροδότησης, ως συνέπεια των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή. Προτεραιότητα αποτελεί η ασφαλής μετακίνηση και παραμονή των παιδιών, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού στις δομές, καθώς και η διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών υγιεινής.

Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι παιδικοί σταθμοί της Δημοτικής Ενότητας Γεροποτάμου θα λειτουργήσουν κανονικά.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες παρακαλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου Μυλοποτάμου για κάθε νεότερη ενημέρωση».

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