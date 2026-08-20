«Σκληρό ροκ» με τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας: «Όσοι δεν πείθονται με επιπλήξεις, αξίζουν το ραβδί»

Snapshot Η Τουρκία έχει ανακηρύξει θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, προκαλώντας ανησυχίες στην Ελλάδα για αύξηση της έντασης στην περιοχή.

Η Ελλάδα προτίθεται να θέσει το θέμα ενώπιον του ΟΗΕ, της ΕΕ και άλλων διεθνών οργανισμών, ενώ η τουρκική πλευρά αμφισβητεί το ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ο Τούρκος πρώην πρέσβης Ουλούτς Οζούλκερ προειδοποίησε την Ελλάδα για τις συνέπειες πιθανής αντιπαράθεσης με την Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι δεν θα υπάρξει διεθνής υποστήριξη υπέρ της Ελλάδας.

Η Τουρκία προγραμματίζει επίδειξη εγχώριου εξοπλισμού στην έκθεση Teknofest «Γαλάζια Πατρίδα» τον Αύγουστο, ενισχύοντας την παρουσία της στον τομέα της άμυνας.

Ο πολιτικός επιστήμονας Θόδωρος Τσίκας τονίζει ότι η επίλυση των διαφορών απαιτεί αντιμετώπιση της αιτίας και όχι μόνο των συμπτωμάτων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου. Snapshot powered by AI

Η ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο έχει προκαλέσει ανησυχίες στην Αθήνα για ένα νέο κύμα έντασης.

Καθώς η Ελλάδα ετοιμάζεται να φέρει το ζήτημα ενώπιον του ΟΗΕ, της ΕΕ και άλλων διεθνών οργανισμών, η προσοχή στρέφεται στη στρατηγική σημασία των περιοχών όπου η Άγκυρα έχει ανακηρύξει θαλάσσια πάρκα.

Μιλώντας χθες στο Newsbomb, o Θόδωρος Τσίκας, πολιτικός επιστήμων και διεθνολόγος, επισήμανε ποιο είναι πραγματικό πρόβλημα, επέδειξε τη λύση που αποφεύγουμε και υπογράμμισε και μια σημαντική λεπτομέρεια.

Μεταξύ άλλων ανέφερε:

Η Άγκυρα ασφαλώς δεν αποκτά δικαιώματα επειδή τα αποτυπώνει σε έναν χάρτη ή τα εντάσσει σε ένα θαλάσσιο πάρκο. Το ίδιο, όμως, ισχύει και αντίστροφα: η Αθήνα δεν λύνει τις εκκρεμότητες αποτυπώνοντας τη δική της «μέγιστη θέση». Οι ελληνικές διαμαρτυρίες, οι επίσημες δηλώσεις και τα διπλωματικά διαβήματα που πρέπει ασφαλώς να υπάρξουν, αφορούν τα συμπτώματα και δεν αντιμετωπίζουν την αιτία.

Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζουμε κάθε φορά το σύμπτωμα και να αφήνουμε άθικτη την αιτία.

Χθες σε συνέχεια της αντιπράθεσης οι Τούρκοι αμφισβήτησαν το ελληνικό χωροταξικό των ΑΠΕ και επανέφεραν τις «γκριζες ζώνες».

Σε νέα ανακοίνωση προχώρησε σήμερα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας:

«Παρακολουθούμε στενά το «Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», το οποίο ανακοίνωσε η Ελλάδα ότι περιλαμβάνει το Αιγαίο Πέλαγος. Ο εν λόγω κανονισμός δεν έχει καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας, ιδίως όσον αφορά γεωγραφικά σχηματισμούς των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών, και δεν επηρεάζει τη στάση μας. Η χώρα μας παραμένει αποφασισμένη να προστατεύει τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τα οφέλη της στο Αιγαίο Πέλαγος στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου»

To τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε χθες ότι το «Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» που κήρυξε η Ελλάδα δεν θα επηρεάσει τη νομική θέση της Τουρκίας σχετικά με το ζήτημα του Αιγαίου. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Οντζού Κετσέλι, ζήτησε να αποφευχθούν μονομερείς ενέργειες.

Ο Οντζού Κετσέλι, δήλωσε ότι το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που ανακοίνωσε η Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίο Πέλαγος, δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία στο πλαίσιο των διασυνδεδεμένων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών σχηματισμών των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες, όπως και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες της χώρας.

Πρώην πρέσβης επιτέθηκε στην Ελλάδα

Στο μεταξύ ο Τούρκος πρώην πρέσβης Ουλούτς Οζούλκερ (Uluç Özülker), ο οποίος υπηρέτησε στο παρελθόν στη Λιβύη, σε συνέντευξή του επιτέθηκε στην Ελλάδα σημειώνοντας μεταξύ άλλων :

-Αν η Ελλάδα (εναντίον της Τουρκίας) τολμήσει να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, γνωρίζουν και αυτοί πολύ καλά ότι κανείς δεν θα έρθει να τους βοηθήσει.

-Ακόμη και ο Τραμπ αποχωρεί από τη Μέση Ανατολή, αφήνοντάς την ως δώρο στην Τουρκία. Δεν μπορεί να πει «έχασα εδώ», αλλά υιοθετεί τη στάση ότι «από εδώ και στο εξής, η Τουρκία είναι υπεύθυνη για τη Μέση Ανατολή».

-Μακάρι η Ελλάδα να συγκρατηθεί επιτέλους και να μην καταλήξει, σε περίπτωση πολέμου, να χάσει όλα όσα έχει με τον πιο φρικτό τρόπο, για να βρεθεί για άλλη μια φορά εξαρτημένη από την Τουρκία μας, σε έναν κόσμο όπου κανείς δεν τη λυπάται.

-Όταν πεινούσαν, τους παρέχαμε ακόμη και σιτάρι στο παρελθόν... Τώρα, για την Ελλάδα, έχουμε ένα πολύ ωραίο ρητό μας: Πρέπει να επιπλήττουμε με συμβουλές όσους δεν πειθώνται με ήπια πειθώ· Όσοι δεν πειθώνται με επιπλήξεις, αξίζουν το ραβδί.

Λοβέρδος: Ανυπόστατα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα – Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται από κανέναν

Την ανάγκη για ψυχραιμία και υπευθυνότητα στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, υπογράμμισε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο ERTNews.

Αναφερόμενος στις νέες τουρκικές ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, ο κ. Λοβέρδος χαρακτήρισε την εξέλιξη αρνητική, επαναλαμβάνοντας ότι, σύμφωνα με την ελληνική θέση, τα συγκεκριμένα πάρκα είναι «ανυπόστατα» και «δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα».

Όπως τόνισε, η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό προϋποθέτει αντίστοιχη βούληση και από την άλλη πλευρά.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να μην μετατρέπονται τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής σε πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης. «Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με κραυγές, δεν ασκείται με φωνές», ανέφερε, σημειώνοντας ότι απαιτεί συνέπεια και υπευθυνότητα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και ότι θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων.

Τουρκική επίδειξη

Παράλληλα με όλα αυτά η Τουρκία ετοιμάζεται για μια ακόμη επίδειξη του εγχώριου εξοπλισμού της στην έκθεση Teknofest «Γαλάζια Πατρίδα», η οποία έχει προγραμματιστεί στο διάστημα 20–23 Αυγούστου.

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