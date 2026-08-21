ΗΠΑ: Μικρό αεροπλάνο συγκρούστηκε με ελικόπτερο της αστυνομίας - Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

Νεκρός ένας πιλότος, τραυματίες δύο στρατιωτικοί

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

ΗΠΑ: Μικρό αεροπλάνο συγκρούστηκε με ελικόπτερο της αστυνομίας - Ένας νεκρός και δύο τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας πιλότος μικρού αεροπλάνου Cessna 150 σκοτώθηκε και δύο στρατιωτικοί της αστυνομίας της Πενσυλβάνια τραυματίστηκαν μετά τη σύγκρουση με ελικόπτερο Bell 407 κοντά στο αεροδρόμιο Carlisle.
  • Το ελικόπτερο πραγματοποιούσε εκπαιδευτική άσκηση όταν συνέβη η σύγκρουση και οι δύο τραυματίες είναι σε σταθερή κατάσταση και αναμένεται να αναρρώσουν.
  • Ο πιλότος του αεροπλάνου, Δρ. Πολ Σοκολόσκι, ήταν πιστοποιημένος εκπαιδευτής πτήσεων και μοναδικός επιβάτης του Cessna.
  • Η αιτία της σύγκρουσης παραμένει υπό διερεύνηση από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών.
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Ο πιλότος ενός μικρού αεροπλάνου σκοτώθηκε και δύο στρατιώτες της αστυνομίας της Πολιτείας της Πενσυλβάνια των ΗΠΑ τραυματίστηκαν μετά τη σύγκρουση αεροπλάνου με ελικόπτερο της αστυνομίας, κοντά στο αεροδρόμιο Carlisle στην κοιλάδα Cumberland το βράδυ της Τετάρτης, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Το αεροπλάνο Cessna 150 συνετρίβη με το ελικόπτερο Bell 407, το οποίο πραγματοποιούσε εκπαιδευτική άσκηση, δήλωσε στους δημοσιογράφους σε ενημέρωση Τύπου την Τετάρτη ο Αναπληρωτής Επίτροπος της Αστυνομίας της Πολιτείας της Πενσυλβάνια, Συνταγματάρχης George Bivens.

Το Γραφείο του Ιατροδικαστή της Κομητείας Cumberland την Πέμπτη αναγνώρισε τον πιλότο του Cessna ως τον Δρ. Πολ Σοκολόσκι, 57 ετών, από το Hershey της Πενσυλβάνια. Ήταν ο μοναδικός επιβάτης του αεροπλάνου, δήλωσε η αστυνομία της πολιτείας.

Ο πιλότος ήταν πιστοποιημένος εκπαιδευτής πτήσεων, δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης την Πέμπτη ο ερευνητής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών, Aaron McCarter.

Ένας στρατιώτης και ένας συνταγματάρχης, που βρίσκονταν μέσα στο ελικόπτερο, τραυματίστηκαν στη συντριβή, αλλά αναμένεται να αναρρώσουν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια, Τζος Σαπίρο. Τους αναγνώρισε ως τον δεκανέα Μπράις Κόρμαν και τον αστυνόμο Τζέισον Μιλς.

«Απόψε θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερα», δήλωσε ο Σαπίρο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Ιατρικό Κέντρο Penn State Health Milton S. Hershey την Τετάρτη. Η αιτία της συντριβής παραμένει υπό διερεύνηση.

Ο ΜακΚάρτερ είπε ότι το ελικόπτερο είχε κάνει «αιωρούμενη στροφή», αρκετά μέτρα από το έδαφος και είχε αρχίσει να απομακρύνεται προς την πλευρά του διαδρόμου όταν σημειώθηκε η σύγκρουση.

«Όταν βγήκε από τον διάδρομο, τότε ήρθε το Cessna, σε ευθεία γραμμή, αύξησε ξαφνικά την κλίση του, με έντονη άνοδο της μύτης», είπε ο ΜακΚάρτερ. Το αεροπλάνο γύρισε και ισοπεδώθηκε, στη συνέχεια «πέταξε στο πίσω μέρος του ελικοπτέρου», συνέχισε. «Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες σχετικά με το γιατί ο πιλότος πετούσε με αυτό το μοτίβο, το υψόμετρο ή με αυτόν τον τρόπο. Αλλά θα το μάθουμε», πρόσθεσε.

Το αεροδρόμιο του Carlisle είναι ανεξέλεγκτο, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει πύργος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ή ελεγκτές επί τόπου. Τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα συντονίζουν τις κινήσεις τους σε μια κοινή συχνότητα που όλοι μπορούν να ακούσουν.

Ο ΜακΚάρτερ είπε ότι υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» ότι ο πιλότος του Cessna ενημερώθηκε για το ελικόπτερο που αιωρούνταν στην περιοχή. «Επικοινωνούσαν μεταξύ τους», είπε.

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