Η Μαντόνα δεν ξεχνά το ελληνικό γλέντι: Τα νέα στιγμιότυπα από το ξέφρενο πάρτυ γενεθλίων - Βίντεο

Το βίντεο με τις αναμνήσεις της από τα 68α γενέθλιά της στην Ελλάδα 

Ανθή Κουρεντζή

Η Μαντόνα δεν ξεχνά το ελληνικό γλέντι: Τα νέα στιγμιότυπα από το ξέφρενο πάρτυ γενεθλίων - Βίντεο
LIFESTYLE
4'
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  • Η Μαντόνα γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της στην Κέρκυρα με ένα παραδοσιακό ελληνικό πάρτι στο χωριό Κουραμάδες, περιλαμβάνοντας μουσική, χορό και σπάσιμο πιάτων.
  • Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Ελλάδα, επισκέφθηκε τα Μετέωρα, όπου συνάντησε τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Βαρλαάμ και ξεναγήθηκε στον χώρο της μονής.
  • Στη συνέχεια, ταξίδεψε στην Πάτμο, όπου επισκέφθηκε το Σπήλαιο της Αποκάλυψης και κινήθηκε με διακριτικότητα, εκφράζοντας την επιθυμία να επιστρέψει στο νησί.
  • Το ελληνικό ταξίδι της Μαντόνα συνδύασε στιγμές χαλάρωσης και γιορτής με πνευματικές και θρησκευτικές επισκέψεις σε σημαντικούς τόπους της χώρας.
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Η Ελλάδα φαίνεται πως χάρισε στη Μαντόνα ένα από τα πιο ξεχωριστά γενέθλια των τελευταίων ετών. Η παγκόσμια σταρ ανήρτησε νέο βίντεο από τις ημέρες που πέρασε στην Κέρκυρα, επαναφέροντας στο προσκήνιο το εντυπωσιακό πάρτι με το οποίο γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της.

Η τραγουδίστρια επέλεξε την Κέρκυρα για τη μεγάλη γιορτή της στις 16 Αυγούστου, έχοντας στο πλευρό της μέλη της οικογένειάς της, φίλους και τον σύντροφό της, Akeem Morris.

Το επίκεντρο των εορτασμών ήταν οι Κουραμάδες, ένα γραφικό χωριό του νησιού, όπου η Μαντόνα και η παρέα της απόλαυσαν μια βραδιά με έντονο ελληνικό χρώμα. Παραδοσιακές γεύσεις, μουσική, χορός και ακόμη και το καθιερωμένο σπάσιμο πιάτων συνέθεσαν το σκηνικό της βραδιάς.

https://www.instagram.com/reel/DcRVJvWR15C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η ίδια είχε ήδη μοιραστεί φωτογραφίες από τη γιορτή της γράφοντας χαρακτηριστικά: «Είναι τα γενέθλιά μου! Φάε, προσευχήσου, αγάπα, πιες, χόρεψε, σπάσε πιάτα, τάισε γάτες!», ευχαριστώντας τον Θεό για τις στιγμές που έζησε.

Στα στιγμιότυπα από τα γενέθλιά της, η Μαντόνα εμφανίστηκε με μια θεαματική floral δημιουργία Dolce & Gabbana και εντυπωσιακό στεφάνι από λουλούδια, ενώ έσβησε τα κεράκια μιας μεγάλης τούρτας σε σχήμα καρδιάς, διακοσμημένης με το ελληνικό «μάτι».

Οι ημέρες της στην Ελλάδα, πάντως, δεν περιορίστηκαν στο birthday party. Η Μαντόνα συνδύασε τις διακοπές της με επισκέψεις σε διαφορετικά μέρη της χώρας, ενώ μετά την Κέρκυρα συνέχισε το ελληνικό ταξίδι της στην Πάτμο.

Το νέο βίντεο έρχεται να προστεθεί στο προσωπικό «άλμπουμ» της από την Ελλάδα και δείχνει ότι, ακόμη και μετά το τέλος της γιορτής, η Μαντόνα εξακολουθεί να επιστρέφει στις εικόνες ενός γενεθλιακού ταξιδιού που φαίνεται πως ξεχώρισε για εκείνη.

Με ελικόπτερο στα Μετέωρα - Η συνάντηση με τον ηγούμενο της Μονής Βαρλαάμ

Ανάμεσα στις ημέρες χαλάρωσης στο Ιόνιο, η Μαντόνα έκανε μια εντελώς διαφορετική απόδραση. Στις 14 Αυγούστου ταξίδεψε από την Κέρκυρα στα Μετέωρα με ελικόπτερο και επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βαρλαάμ.

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Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με διακριτικότητα, ενώ η τραγουδίστρια παρέμεινε στην περιοχή περίπου τρεις ώρες. Στη Μονή Βαρλαάμ συναντήθηκε με τον ηγούμενο και ξεναγήθηκε στον χώρο, σε μια στάση που έδωσε έναν σαφώς πιο πνευματικό τόνο στο ελληνικό της ταξίδι.

Η εικόνα της Μαντόνα ανάμεσα στους απόκρημνους βράχους και τα ιστορικά μοναστήρια των Μετεώρων αποτέλεσε ίσως την πιο απρόσμενη στιγμή των διακοπών της. Από τα πάρτι και τα γιοτ της Κέρκυρας, η ποπ σταρ πέρασε σε έναν τόπο συνδεδεμένο με την απομόνωση, την προσευχή και τη μοναστική παράδοση.

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Η μετάβαση στο «Νησί της Αποκάλυψης» και η υπόσχεση να επιστρέψει

Μετά την Κέρκυρα και τα Μετέωρα, η Μαντόνα κατευθύνθηκε στα Δωδεκάνησα και συγκεκριμένα στην Πάτμο, συνεχίζοντας την περιήγησή της σε έναν ακόμη τόπο με ιδιαίτερο θρησκευτικό συμβολισμό.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, έφτασε στο νησί στις 17 Αυγούστου με ελικόπτερο, ενώ δύο ακόμη ελικόπτερα μετέφεραν τη συνοδεία και τις αποσκευές της. Κατά την τριήμερη παραμονή της επέλεξε κατάλυμα στη Σκάλα και επισκέφθηκε το Σπήλαιο της Αποκάλυψης, έναν από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος της Ορθοδοξίας.

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Παρά την παγκόσμια αναγνωρισιμότητά της, στην Πάτμο επιχείρησε να κινηθεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διακριτικότητα. Περπάτησε στα σοκάκια της Σκάλας, έκανε στάση σε κατάστημα με τουριστικά είδη και δείπνησε σε παραθαλάσσια ταβέρνα, σε τραπέζι που είχε τοποθετηθεί σε πιο απομονωμένο σημείο. Ένα βίντεο θαμώνα, στο οποίο η Μαντόνα εμφανίζεται να περνά στο βάθος του εστιατορίου, κυκλοφόρησε στη συνέχεια στα social media.

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Η Πάτμος φαίνεται μάλιστα πως άφησε ιδιαίτερα θετική εντύπωση στη διάσημη τραγουδίστρια. Λίγο πριν αναχωρήσει, όταν ρωτήθηκε για την εμπειρία της στο νησί, φέρεται να απάντησε ότι το λάτρεψε και ότι θα ήθελε να επιστρέψει σύντομα.

Ένα ελληνικό ταξίδι με δύο πρόσωπα

Το φετινό ταξίδι της Μαντόνα στην Ελλάδα μοιάζει να κινείται ανάμεσα σε δύο κόσμους. Από τη μία, οι ανέμελες οικογενειακές στιγμές, τα γενέθλια, η θάλασσα και η έντονη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα της Κέρκυρας. Από την άλλη, οι επισκέψεις στα Μετέωρα και την Πάτμο, δύο τόπους που κουβαλούν ισχυρό θρησκευτικό και πνευματικό συμβολισμό.

Και κάπως έτσι, η «βασίλισσα της ποπ» χάραξε μέσα σε λίγες ημέρες τη δική της διαδρομή στην Ελλάδα: από το Ιόνιο στους βράχους των Μετεώρων και από εκεί στο «νησί της Αποκάλυψης», συνδυάζοντας το glamorous πρόσωπο των διακοπών της με μια περισσότερο εσωστρεφή πλευρά.

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