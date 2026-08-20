Από το Ιόνιο στο νησί της «Αποκάλυψης»: Η Μαντόνα αποχαιρέτησε την Ελλάδα με μια υπόσχεση

Η «βασίλισσα της ποπ» μετέτρεψε τις διακοπές της στην Ελλάδα σε ένα ξεχωριστό οδοιπορικό, που συνδυάζει κοσμοπολίτικες στιγμές, οικογενειακές γιορτές και επισκέψεις σε τόπους με έντονο πνευματικό χαρακτήρα

Ανθή Κουρεντζή

Από το Ιόνιο στο νησί της «Αποκάλυψης»: Η Μαντόνα αποχαιρέτησε την Ελλάδα με μια υπόσχεση
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  • Η Μαντόνα ολοκλήρωσε τις διακοπές της στην Ελλάδα, δηλώνοντας ερωτευμένη με τη χώρα και υποσχόμενη να επιστρέψει στην Πάτμο, όπου βίωσε πνευματική εμπειρία.
  • Γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της στην Κέρκυρα με οικογένεια και ελληνικό στοιχείο, περιλαμβάνοντας παραδοσιακές εκδηλώσεις όπως το σπάσιμο πιάτων και την προσευχή.
  • Επισκέφθηκε με ελικόπτερο τα Μετέωρα και τη Μονή Βαρλαάμ, όπου είχε συνάντηση με τον ηγούμενο, δίνοντας στο ταξίδι της έναν πνευματικό χαρακτήρα.
  • Στην Πάτμο περιηγήθηκε με διακριτικότητα, επισκέφθηκε το Σπήλαιο της Αποκάλυψης και επέλεξε ήρεμες στιγμές σε παραθαλάσσια ταβέρνα.
  • Το ταξίδι της Μαντόνα στην Ελλάδα συνδύασε οικογενειακή διασκέδαση και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα με επισκέψεις σε θρησκευτικούς και πνευματικούς τόπους.
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Το tour της Μαντόνα στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε με την «βασίλισσα της ποπ» να δηλώνει ερωτευμένη με την χώρα μας. Μάλιστα, φεύγοντας με ιδιωτική πτήση από το νησί της Πάτμου, το απόγευμα της Τετάρτης (19/8), υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει στη χώρα μας και συγκεκριμένα στο νησί της Αποκάλυψης, στο οποίο βίωσε μία ιδιαίτερη πνευματική εμπειρία.

Από την κοσμοπολίτικη Κέρκυρα και τα επιβλητικά Μετέωρα μέχρι την Πάτμο, η 68χρονη σταρ φαίνεται πως αναζήτησε κάτι περισσότερο από ήλιο και θάλασσα, συνδυάζοντας τη διασκέδαση με την οικογένεια και την πνευματικότητα.

Γενέθλια με ελληνικό χρώμα στην Κέρκυρα

Η Κέρκυρα αποτέλεσε τη βάση του ταξιδιού αλλά και το σκηνικό για τα 68α γενέθλιά της, τα οποία γιόρτασε στις 16 Αυγούστου έχοντας στο πλευρό της πέντε από τα έξι παιδιά της και τον σύντροφό της, Ακίμ Μόρις. Η ίδια μοιράστηκε φωτογραφίες από την παραμονή της στο νησί, με οικογενειακά στιγμιότυπα, χορό και ένα εντυπωσιακό πάρτι γενεθλίων.

Το ελληνικό στοιχείο είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στις εορταστικές εκδηλώσεις. Η Μαντόνα έδωσε το δικό της στίγμα στις διακοπές, συνοψίζοντάς τες στην ανάρτησή της με αναφορές στο φαγητό, την προσευχή, τον χορό, το σπάσιμο πιάτων και ακόμη και το τάισμα των γατών, κλείνοντας με ένα «ευχαριστώ» προς τον Θεό και την ελληνική σημαία.

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Για τη βραδιά των γενεθλίων της επέλεξε τους Κουραμάδες, χωριό της Κέρκυρας, όπου δείπνησε μαζί με την παρέα της. Η σταρ είχε προγραμματίσει να επισκεφθεί και την τοπική εκκλησία της Παναγίας, ωστόσο η συγκέντρωση κόσμου στην περιοχή την οδήγησε τελικά να αλλάξει το πρόγραμμά της.

Με ελικόπτερο στα Μετέωρα - Η συνάντηση με τον ηγούμενο της Μονής Βαρλαάμ

Ανάμεσα στις ημέρες χαλάρωσης στο Ιόνιο, η Μαντόνα έκανε μια εντελώς διαφορετική απόδραση. Στις 14 Αυγούστου ταξίδεψε από την Κέρκυρα στα Μετέωρα με ελικόπτερο και επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βαρλαάμ.

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Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με διακριτικότητα, ενώ η τραγουδίστρια παρέμεινε στην περιοχή περίπου τρεις ώρες. Στη Μονή Βαρλαάμ συναντήθηκε με τον ηγούμενο και ξεναγήθηκε στον χώρο, σε μια στάση που έδωσε έναν σαφώς πιο πνευματικό τόνο στο ελληνικό της ταξίδι.

Η εικόνα της Μαντόνα ανάμεσα στους απόκρημνους βράχους και τα ιστορικά μοναστήρια των Μετεώρων αποτέλεσε ίσως την πιο απρόσμενη στιγμή των διακοπών της. Από τα πάρτι και τα γιοτ της Κέρκυρας, η ποπ σταρ πέρασε σε έναν τόπο συνδεδεμένο με την απομόνωση, την προσευχή και τη μοναστική παράδοση.

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Η μετάβαση στο «Νησί της Αποκάλυψης» και η υπόσχεση να επιστρέψει

Μετά την Κέρκυρα και τα Μετέωρα, η Μαντόνα κατευθύνθηκε στα Δωδεκάνησα και συγκεκριμένα στην Πάτμο, συνεχίζοντας την περιήγησή της σε έναν ακόμη τόπο με ιδιαίτερο θρησκευτικό συμβολισμό.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, έφτασε στο νησί στις 17 Αυγούστου με ελικόπτερο, ενώ δύο ακόμη ελικόπτερα μετέφεραν τη συνοδεία και τις αποσκευές της. Κατά την τριήμερη παραμονή της επέλεξε κατάλυμα στη Σκάλα και επισκέφθηκε το Σπήλαιο της Αποκάλυψης, έναν από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος της Ορθοδοξίας.

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Παρά την παγκόσμια αναγνωρισιμότητά της, στην Πάτμο επιχείρησε να κινηθεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διακριτικότητα. Περπάτησε στα σοκάκια της Σκάλας, έκανε στάση σε κατάστημα με τουριστικά είδη και δείπνησε σε παραθαλάσσια ταβέρνα, σε τραπέζι που είχε τοποθετηθεί σε πιο απομονωμένο σημείο. Ένα βίντεο θαμώνα, στο οποίο η Μαντόνα εμφανίζεται να περνά στο βάθος του εστιατορίου, κυκλοφόρησε στη συνέχεια στα social media.

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Η Πάτμος φαίνεται μάλιστα πως άφησε ιδιαίτερα θετική εντύπωση στη διάσημη τραγουδίστρια. Λίγο πριν αναχωρήσει, όταν ρωτήθηκε για την εμπειρία της στο νησί, φέρεται να απάντησε ότι το λάτρεψε και ότι θα ήθελε να επιστρέψει σύντομα.

Ένα ελληνικό ταξίδι με δύο πρόσωπα

Το φετινό ταξίδι της Μαντόνα στην Ελλάδα μοιάζει να κινείται ανάμεσα σε δύο κόσμους. Από τη μία, οι ανέμελες οικογενειακές στιγμές, τα γενέθλια, η θάλασσα και η έντονη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα της Κέρκυρας. Από την άλλη, οι επισκέψεις στα Μετέωρα και την Πάτμο, δύο τόπους που κουβαλούν ισχυρό θρησκευτικό και πνευματικό συμβολισμό.

Και κάπως έτσι, η «βασίλισσα της ποπ» χάραξε μέσα σε λίγες ημέρες τη δική της διαδρομή στην Ελλάδα: από το Ιόνιο στους βράχους των Μετεώρων και από εκεί στο «νησί της Αποκάλυψης», συνδυάζοντας το glamorous πρόσωπο των διακοπών της με μια περισσότερο εσωστρεφή πλευρά.

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