Μαντόνα: Viral βίντεο από την Πάτμο - Άνδρας έβγαζε selfie σε ταβέρνα και εκείνη πέρασε πίσω του

Snapshot Ένα βίντεο στο TikTok κατέγραψε απρόσμενα τη Μαντόνα σε ταβέρνα της Πάτμου, όπου περνούσε πίσω από τουρίστα που έβγαζε selfie.

Η Μαντόνα προσπάθησε να διατηρήσει διακριτική την παρουσία της στο νησί, με ελάχιστες φωτογραφίες να κυκλοφορούν κατά τη διάρκεια της παραμονής της.

Η 68χρονη σταρ επισκέφθηκε την Πάτμο μετά την Κέρκυρα και τα Μετέωρα, επιλέγοντας κατάλυμα στη Σκάλα και επισκέφθηκε το Σπήλαιο της Αποκάλυψης.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της περπάτησε στα σοκάκια, επισκέφθηκε τουριστικό κατάστημα και δείπνησε σε απομονωμένη παραθαλάσσια ταβέρνα.

Πριν αναχωρήσει, η Μαντόνα δήλωσε πως αγάπησε την Πάτμο και επιθυμεί να επιστρέψει σύντομα. Snapshot powered by AI

Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο με τη Μαντόνα στην Πάτμο κάνει τον γύρο του TikTok, καθώς η «βασίλισσα της ποπ» εμφανίζεται εντελώς απρόσμενα στο πλάνο ενός τουρίστα που τραβά βίντεο μέσα σε ταβέρνα.

Ο άνδρας έχει αφήσει το κινητό του πάνω στο τραπέζι και καταγράφει τον εαυτό του σε selfie, όταν ξαφνικά η Μαντόνα περνά από πίσω του. Η σταρ βρίσκεται για λίγα δευτερόλεπτα μέσα στο πλάνο, σε μια από τις σπάνιες εικόνες που καταγράφηκαν από την παρουσία της στο νησί.

Η 68χρονη σταρ είχε επιλέξει να κρατήσει χαμηλούς τόνους κατά την παραμονή της στην Πάτμο και επισκέφθηκε, μεταξύ άλλων, παραδοσιακή ταβέρνα του νησιού, όπου δείπνησε σε πιο απομονωμένο σημείο, έχοντας διακριτικά κοντά της μέλη της προσωπικής της ασφάλειας.

Ο δημιουργός του βίντεο συνόδευσε την ανάρτησή του με τη φράση «Διακοπές με Madonna στη Πάτμο», ενώ πάνω στο ίδιο το βίντεο έγραψε με χιουμοριστική διάθεση: «Όταν σου χαλάει το πλάνο η Μαντόνα γιατί είχε όρεξη για τυροκαυτερή».

Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral, ακριβώς επειδή αποτυπώνει τη Μαντόνα σε μια εντελώς καθημερινή στιγμή, μακριά από τις επίσημες εμφανίσεις και τα φωτογραφικά στιγμιότυπα που συνήθως τη συνοδεύουν.

Προσπάθησε να κρατήσει κρυφή την παρουσία της

Η Μαντόνα φαίνεται πως έκανε ό,τι μπορούσε προκειμένου η παρουσία της στην Πάτμο να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο διακριτική. Και πράγματι, κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο νησί κυκλοφόρησαν ελάχιστες φωτογραφίες της.

Παρότι η 68χρονη σταρ επέλεξε να κινηθεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, το συγκεκριμένο βίντεο κατάφερε τελικά να καταγράψει μία από τις πιο αυθόρμητες στιγμές της.

Η Μαντόνα έφτασε στην Πάτμο στις 17 Αυγούστου, μετά την παραμονή της στην Κέρκυρα και την επίσκεψή της στα Μετέωρα.

Κατά την τριήμερη παραμονή της στο «Νησί της Αποκάλυψης», επέλεξε κατάλυμα στη Σκάλα και επισκέφθηκε το Σπήλαιο της Αποκάλυψης, έναν από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος της Ορθοδοξίας.

Παρά την παγκόσμια αναγνωρισιμότητά της, προσπάθησε να κινηθεί με διακριτικότητα. Περπάτησε στα σοκάκια της Σκάλας, έκανε στάση σε κατάστημα με τουριστικά είδη και δείπνησε σε παραθαλάσσια ταβέρνα, σε πιο απομονωμένο σημείο.

Λίγο πριν αναχωρήσει από το νησί, το απόγευμα της Τετάρτης 19 Αυγούστου, η Μαντόνα φέρεται να δήλωσε πως λάτρεψε την Πάτμο και πως θα ήθελε να επιστρέψει σύντομα.

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