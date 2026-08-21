Πέθανε η Νάνσι Κίσινγκερ, σύζυγος του Αμερικανού πρώην υπουργού Εξωτερικών

Snapshot Η Νάνσι Κίσινγκερ, σύζυγος του πρώην υπουργού Εξωτερικών Χένρι Κίσινγκερ, πέθανε σε ηλικία 92 ετών στο Σάουθ Κεντ του Κονέκτικατ.

Ήταν σημαντική πηγή ιδεών και υποστήριξης για τον σύζυγό της, συνοδεύοντάς τον σε πολλές διπλωματικές αποστολές παγκοσμίως.

Η Νάνσι Κίσινγκερ ήταν γνωστή για τη σθεναρή υπεράσπισή της, όπως αποδεικνύεται από περιστατικό το 1982 όπου αντιμετώπισε διαμαρτυρόμενο που παρενοχλούσε τον σύζυγό της.

Παντρεύτηκαν το 1974 και δεν είχαν βιολογικά παιδιά, αλλά αφήνει πίσω της δύο θετά παιδιά και πέντε θετά εγγόνια.

Ο Χένρι Κίσινγκερ, σύζυγός της, πέθανε τον Νοέμβριο του 2023 σε ηλικία 100 ετών. Snapshot powered by AI

Η Νάνσι Κίσινγκερ, σύζυγος του αείμνηστου πρώην υπουργού Εξωτερικών Χένρι Κίσινγκερ, πέθανε, σύμφωνα με πληροφορίες, την Πέμπτη στο σπίτι της στο Σάουθ Κεντ του Κονέκτικατ. Ήταν 92 ετών.

Ο θάνατος της Κίσινγκερ, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς της, αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την New York Times.

«Η Νάνσι Κίσινγκερ ήταν μια πηγή ιδεών και διορατικότητας, τις οποίες έθεσε σε εφαρμογή καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της στην κυβέρνηση και τη φιλανθρωπία – και ως η πιο πολύτιμη και έμπιστη σύμβουλος του Χένρι», έγραψε στον X ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μάικ Μπλούμπεργκ.

«Ήταν η απόλυτη διπλωμάτης – τόσο σοφή όσο και διακριτική – και ξέρω πόσο πολύ την θαύμαζε και την αγαπούσε ο Χένρι», πρόσθεσε ο Μπλούμπεργκ. «Η Νταϊάνα και εγώ είχαμε την τύχη να την θεωρούμε αγαπητή φίλη και να βλέπουμε την εξαιρετική συνεργασία τους σε δράση κατά τη διάρκεια των δεκαετιών. Θα μας λείψει πάρα πολύ».

Αν και δεν υπήρξε ποτέ επίσημα διπλωμάτης των ΗΠΑ, η Κίσινγκερ συνόδευε συχνά τον σύζυγό της σε διπλωματικές αποστολές στη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή και άλλα μέρη του κόσμου, και εμφανιζόταν μαζί του σε φωτογραφικές στιγμές με ισχυρούς ηγέτες του κόσμου.

Το ζευγάρι, που δεν είχε παιδιά, ήταν επίσης τακτικοί καλεσμένοι σε επίσημα δείπνα, εκδηλώσεις πρεσβειών και δεξιώσεις στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων των Ρεπουμπλικάνων.

Όταν άρπαξε από το λαιμό διαμαρτυρόμενο

Η Κίσινγκερ ήταν σθεναρή υπερασπίστρια του συζύγου της. Σε ένα διάσημο περιστατικό του 1982 στο Διεθνές Αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι, η Κίσινγκερ φέρεται να άρπαξε από το λαιμό έναν διαμαρτυρόμενο που παρενοχλούσε τον σύζυγό της και τον προειδοποίησε: «Θέλεις να φας μπουνιά;»

Ένας δικαστής αθώωσε αργότερα την Κίσινγκερ από την κατηγορία του πλημμελήματος της επίθεσης, κρίνοντας ότι η πράξη της «ήταν μια αυθόρμητη, κάπως ανθρώπινη αντίδραση σε μια προσβλητική δήλωση, καθώς και ανησυχία για την κατάσταση του συζύγου της». Το ζευγάρι ταξίδευε προς τη Βοστώνη, όπου ο σύζυγός της επρόκειτο να υποβληθεί σε καρδιοχειρουργική επέμβαση, όταν συνέβη το περιστατικό.

Η Κίσινγκερ υπερέβαινε σε ύψος τον σύζυγό της και πολλούς παγκόσμιους ηγέτες. Ο Κινέζος Μάο Τσε Τουνγκ θαύμασε το ύψος της κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης το 1975 στο Ζονγκνάνχαϊ, βίντεο από την οποία έχει γίνει viral τα τελευταία χρόνια.

Οι Κίσινγκερ παντρεύτηκαν το 1974, όταν ο Χένρι ήταν υπουργός Εξωτερικών και η Νάνσι ήταν σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Νέλσον Ροκφέλερ, ο οποίος και σύστησε το ζευγάρι.

Η Κίσινγκερ, που γεννήθηκε ως Νάνσι Σάρον Μαγκίνες στο Μανχάταν το 1934, αφήνει πίσω της δύο θετά παιδιά και πέντε θετά εγγόνια. Ο σύζυγός της, ο οποίος υπηρέτησε στις κυβερνήσεις Νίξον και Φορντ, πέθανε τον Νοέμβριο του 2023 σε ηλικία 100 ετών.