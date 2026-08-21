Άγιος Δημήτριος: «Έβγαλε μαχαίρι στον γιο μου και τον κάρφωσε», λέει ο πατέρας του 18χρονου

«Θέλω να τιμωρηθεί», διαμηνύει ο πατέρας του θύματος για τον δράστη

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Άγιος Δημήτριος: «Έβγαλε μαχαίρι στον γιο μου και τον κάρφωσε», λέει ο πατέρας του 18χρονου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 18χρονος στον Άγιο Δημήτριο δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από 23χρονο που προσπάθησε να τον ληστέψει.
  • Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και την πλάτη και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
  • Ο πατέρας του 18χρονου ζητά την τιμωρία του δράστη για την αιματηρή επίθεση.
  • Η επίθεση έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινότητα λόγω επαναλαμβανόμενων αρνητικών συμβάντων.
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Αιματηρή απόπειρα ληστείας σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον Άγιο Δημήτριο, με θύμα έναν 18χρονο. O νεαρός, αθλητής ποδοσφαιρικής ομάδας της περιοχής, περπατούσε για να πάει στην προπόνηση, όταν 23χρονος του επιτέθηκε με μαχαίρι για να του αρπάξει χρήματα.

Ο πατέρας του 18χρονου, μιλώντας στο Star, περιέγραψε την επίθεση λέγοντας: «Του έβγαλε μαχαίρι, του λέει: "Δώσε μου ό,τι έχεις..." Του κάρφωσε το μαχαίρι στο κεφάλι. Μετά από αυτό παλέψανε. Του έφυγε η τσάντα της πλάτης που είχε μέσα τα παπούτσια, τα ποδοσφαιρικά κι αυτά. Του κάρφωσε το άλλο μαχαίρι στην πλάτη...».

Αυτόπτης μάρτυρας και γιατρός, από την πλευρά της ανέφερε: «Ακούσαμε «Βοήθεια, βοήθεια!» Βγήκαμε στο μπαλκόνι και ξαφνικά βλέπουμε από το πλαϊνό στενό να ανεβαίνει ένα παιδί αιμόφυρτο. Την ώρα που δίναμε τις πρώτες βοήθειες έλεγε ότι προσπάθησε να τον ληστέψει, ότι δεν γνώριζε το άτομο αυτό»

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης απείλησε λεκτικά, στη συνέχεια άσκησε σωματική βία, ενώ δεν δίστασε να βγάλει το μαχαίρι και να τον καρφώσει, τραυματίζοντας τον 18χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου παραμένει νοσηλευόμενος με τραύματα στο κεφάλι και την πλάτη.

Μετά την αιματηρή επίθεση, ο 23χρονος δράστης επιχείρησε να διαφύγει, αλλά τελικά συνελήφθη. Όπως αναφέρει και ο πατέρας του θύματος: «Ένας με μηχανάκι τον κυνήγησε για να δει πού πάει και ειδοποίησε την αστυνομία. Τους είπε ότι είναι εδώ».

«Θέλω να τιμωρηθεί ο δράστης», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πατέρας του 18χρονου, ο οποίος έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Για το συμβάν μίλησε και ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου, δημοτικός σύμβουλος Αγίου Δημητρίου, σημειώνοντας: «Έχει δεχθεί δύο μαχαιριές, προφανώς για ληστεία. Έχουμε επαναλαμβανόμενα συμβάντα πολύ αρνητικά στην πόλη, το οποίο έχει δημιουργήσει κακή ψυχολογία και γενικευμένη ανησυχία».

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