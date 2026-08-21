Γερμανία: Η απίστευτη καμπάνια του γερμανικού στρατού... σε χαρτί περιτυλίγματος για ντονέρ

Ο γερμανικός στρατός ξεκίνησε μια ασυνήθιστη εκστρατεία με στόχο τους νέους και όσους αναζητούν μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση. Σε ορισμένα καταστήματα ντονέρ στο Βερολίνο διανεμήθηκαν χαρτιά περιτυλίγματος σε στρατιωτικά χρώματα παραλλαγής, τα οποία περιλαμβάνουν αγγελίες για θέσεις εργασίας στις γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις και σύνδεσμο για την υποβολή αίτησης.

Στα χαρτιά περιτυλίγματος για ντονέρ, τα οποία έχουν χρώματα παραλλαγής, αναγράφεται το σύνθημα «Μια καριέρα, όλα περιλαμβάνονται», ενώ ένας κωδικός QR οδηγεί στην ιστοσελίδα του γερμανικού στρατού για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και τις αιτήσεις.

Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ότι στόχος είναι η προσέγγιση πιθανών υποψηφίων σε διαφορετικά περιβάλλοντα της καθημερινότητάς τους.

Όπως ανέφερε, εκτός από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, στη διαφημιστική εκστρατεία εντάχθηκαν και τα καταστήματα ντονέρ.

Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων δεν έλαβαν αμοιβή για τη συγκεκριμένη διαφημιστική ενέργεια. Αντίθετα, τους παρασχέθηκαν δωρεάν τα ειδικά χαρτιά περιτυλίγματος.

Στα τέλη Ιουλίου, οι γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις (Bundeswehr) αριθμούσαν 186.705 ενεργό προσωπικό, τον υψηλότερο αριθμό που έχει καταγραφεί τα τελευταία 13 χρόνια.

Παρά την αύξηση, η Γερμανία σχεδιάζει να δημιουργήσει έναν ακόμη μεγαλύτερο στρατό μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Το Βερολίνο έχει θέσει ως στόχο να αυξήσει, έως το 2035, τον αριθμό των ενεργών στρατιωτών σε πάνω από 260.000, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ και να ενισχύσει την αμυντική ετοιμότητα της χώρας.

Η προσπάθεια ενίσχυσης των προσλήψεων στις Ένοπλες Δυνάμεις έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανησυχίες για την ασφάλεια αυξάνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, αναγκάζοντας τις ευρωπαϊκές χώρες να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να προσελκύσουν νέους και εξειδικευμένο προσωπικό στις ένοπλες δυνάμεις τους.

Η απόφαση της Bundeswehr να χρησιμοποιήσει τις συσκευασίες ντονέρ ως διαφημιστικό μέσο στο Βερολίνο προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένας χρήστης επέκρινε την εκστρατεία, υποστηρίζοντας ότι ο γερμανικός στρατός έχει φτάσει στο σημείο να αναζητά υποψηφίους ακόμη και «στο λαδωμένο χαρτί μέσα στο οποίο τυλίγεται το ντονέρ».

Σχολιάζοντας παράλληλα το σύνθημα «Μια καριέρα, όλα περιλαμβάνονται», ο χρήστης χαρακτήρισε τις συσκευασίες που οδηγούν μέσω QR code στη σελίδα υποβολής αιτήσεων ως έναν τρόπο να «προσφέρεις καριέρα όπως παραγγέλνεις ντονέρ».

Υποστήριξε, μάλιστα, ότι η ανάγκη του γερμανικού στρατού για προσωπικό έχει οδηγήσει σε τέτοιες ασυνήθιστες πρακτικές μάρκετινγκ, θέτοντας το ερώτημα εάν πρόκειται για «ιδιοφυή στρατηγική μάρκετινγκ» ή για ένδειξη σοβαρής έλλειψης προσωπικού.

Όπως χαρακτηριστικά έγραψε:

«Ένας στρατός που δεν μπορεί να γεμίσει τις τάξεις του και φτάνει μέχρι τη δημογραφία της σκορδόσαλτσας είναι είτε μια ιδιοφυής στρατηγική μάρκετινγκ είτε μια σιωπηλή κραυγή για βοήθεια.»

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