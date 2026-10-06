Σαν σήμερα 6 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 6 Οκτωβρίου
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 6 Οκτωβρίου.
- 1910 – Ο Ελευθέριος Βενιζέλος γίνεται για πρώτη φορά πρωθυπουργός της Ελλάδας.
- 1912 – Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος: Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Ελασσόνα και τη Δεσκάτη.
- 1915 – Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Οι δυνάμεις της Αντάντ αποβιβάζονται στη Θεσσαλονίκη, για να ανοίξουν το Μακεδονικό μέτωπο κατά των Κεντρικών Δυνάμεων.
- 1951 – Ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα.
- 1955 – Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής γίνεται για πρώτη φορά πρωθυπουργός της Ελλάδας.
- 2004 – Ομάδα αρχαιολόγων από τη Ιαπωνία και τη Μογγολία ανακοινώνουν την ανακάλυψη του παλατιού του Τζένγκις Χαν και του παρακείμενου τάφου του.
- 2023 – Πεθαίνει η ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, Μαίρη Χρονοπούλου.
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