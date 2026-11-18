Έκρηξη σε λέβητα φυσικού αερίου σε υπόγειο χώρο στο δημαρχείο Αμπελοκήπων-Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη. Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Snapshot Η έκρηξη στο λεβητοστάσιο του Δημαρχείου Αμπελοκήπων–Μενεμένης προκλήθηκε από υπερθέρμανση στο δοχείο νερού του λέβητα, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Μηχανικοί επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας στο κτίριο του Δημαρχείου.

Η προανάκριση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων–Μενεμένης και αναμένεται το πόρισμα πραγματογνώμονα μηχανολόγου μηχανικού. Snapshot powered by AI

Ανακοίνωση για την έκρηξη που σημειώθηκε στο λεβητοστάσιο του Δημαρχείου Αμπελοκήπων–Μενεμένης εξέδωσε η δημοτική Αρχή, δίνοντας διευκρινίσεις για τα αίτια του περιστατικού, τις εργασίες συντήρησης που είχαν προηγηθεί, αλλά και τα πρόσθετα μέτρα ελέγχου που αποφασίστηκαν.

Όπως επισημαίνεται, από την έκρηξη δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ αυτοψία μηχανικών δεν διαπίστωσε πρόβλημα στατικότητας στο κτίριο. Την ίδια ώρα, η Αστυνομία αναμένει το πόρισμα πραγματογνώμονα μηχανολόγου μηχανικού που έχει οριστεί για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση

«Ο Δήμος Αμπελοκήπων–Μενεμένης, με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, στις 10:40, στο λεβητοστάσιο του Δημαρχείου, ενημερώνει τους πολίτες για τις ενέργειες που ακολούθησαν, τις διαδικασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων και τα πρόσθετα μέτρα που δρομολογήθηκαν.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο δοχείο νερού του λέβητα, λόγω υπερθέρμανσής του. Ακολούθησε προληπτική εκκένωση του κτιρίου, χωρίς να σημειωθεί κανένας τραυματισμός. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες επιλήφθηκαν του περιστατικού λόγω αρμοδιότητάς τους.

Την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων του συμβάντος ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων–Μενεμένης.

Ο Δήμος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και αναμένει την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας και την έκδοση του σχετικού πορίσματος, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Η συντήρηση και ο έλεγχος των εγκαταστάσεων θέρμανσης των δημοτικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων του Δήμου, πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών και βάσει συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με αρμόδιους επαγγελματίες συντηρητές.

Ενόψει του επερχόμενου χειμώνα, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκαν στα λεβητοστάσια των κτιρίων οι απαιτούμενοι έλεγχοι και συντηρήσεις.

Ανεξάρτητα από την εν εξελίξει διερεύνηση του περιστατικού, ο Δήμος Αμπελοκήπων–Μενεμένης δρομολόγησε πρόσθετο επανέλεγχο των λεβητοστασίων των δημοτικών κτιρίων, πέραν των προβλεπόμενων διαδικασιών τακτικής συντήρησης.

Στόχος είναι η περαιτέρω διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και η λήψη κάθε πρόσθετου μέτρου που θα κριθεί αναγκαίο.

Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε αυτοψία από δύο μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στο κτίριο του Δημαρχείου, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται κανένα απολύτως ζήτημα στατικότητάς του.

Παράλληλα, ο Δήμος κινείται με κατεπείγουσα διαδικασία για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν.

Ο Δήμος Αμπελοκήπων–Μενεμένης αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα, έχοντας ως σταθερή προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων, των πολιτών και των δημοτικών υποδομών.

Η απουσία τραυματισμών αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο του συμβάντος.

Ο Δήμος θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και θα ενημερώσει υπεύθυνα τους πολίτες για τα αποτελέσματα της διερεύνησης και τις περαιτέρω ενέργειές του. Σε εκκρεμότητα βρίσκεται η έκδοση του τελικού πορίσματος από πραγματογνώμονα μηχανολόγο μηχανικό, ο οποίος ορίστηκε από την Αστυνομία.