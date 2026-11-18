Snapshot Στη Χαλκίδα σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο μεταξύ μηχανής και αυτοκινήτου στην οδό Ρέστη Μακρή.

Ο 68χρονος δικυκλιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση αλλά κατέληξε.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Ο θανών ήταν δημοτικός υπάλληλος και προϊστάμενος του ΚΕΠ Δήμου Χαλκιδέων. Snapshot powered by AI

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (18/11) στη Χαλκίδα με αποτέλεσμα ένας 68χρονος δικυκλιστής να χάσει τη ζωή του.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται στην οδό Ρέστη Μακρή όταν μία μηχανή και ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Ο δικυκλιστής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 68χρονος δικυκλιστής ήταν δημοτικός υπάλληλος και αδελφός γνωστού επιχειρηματία ενώ εργαζόταν ως προϊστάμενος του ΚΕΠ, Δήμου Χαλκιδέων.

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