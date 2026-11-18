Snapshot Η Εισαγγελία Πτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την επίθεση αστυνομικού ΜΑΤ σε νεαρή γυναίκα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά την ανάρτηση βίντεο που δείχνει τον αστυνομικό να χτυπά με γκλοπ τη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε στο πρόσωπο.

Η εισαγγελική έρευνα εστιάζει στο αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί και η ίδια η γυναίκα για να δώσει τη δική της μαρτυρία. Snapshot powered by AI

Στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών βρίσκεται πλέον η επίθεση αστυνομικού των ΜΑΤ σε βάρος νεαρής γυναίκας, η οποία σημειώθηκε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας μετά το πέρας της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Την εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας, Αριστείδης Κορέας.

Αφορμή αποτέλεσε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και αποτυπώνει τη στιγμή κατά την οποία αστυνομικός χτυπά με το γκλοπ τη νεαρή γυναίκα, με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί στο πρόσωπο.

Η εισαγγελική έρευνα στρέφεται στη διερεύνηση του αδικήματος της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ στο πλαίσιό της αναμένεται να εξεταστεί και η ίδια η γυναίκα, προκειμένου να δώσει τη δική της περιγραφή για όσα συνέβησαν.

Μετακινείται ο αστυνομικός

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία μετακίνησης του αστυνομικού που εμπλέκεται στον τραυματισμό διαδηλώτριας, μετά την πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ενώ παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Στην ανακοίνωσή της, η Αστυνομία υπογραμμίζει ότι ο νόμος εφαρμόζεται για όλους χωρίς εξαιρέσεις, σημειώνοντας ότι υπάρχει μηδενική ανοχή σε περιστατικά παράνομης άσκησης βίας.

Όπως αναφέρει, κάθε καταγγελία ή περιστατικό που αφορά τη συμπεριφορά αστυνομικών διερευνάται με σοβαρότητα, με γνώμονα τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ελληνική Αστυνομία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Σχετικά με περιστατικά που σημειώθηκαν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μετά την ολοκλήρωση της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου, ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κινείται η διαδικασία για τη μετακίνηση ενός αστυνομικού από την Υπηρεσία του, και εξετάζεται η επιβολή του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας, στο πλαίσιο της διενεργούμενης Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.).

Σημειώνεται ότι αντίστοιχη διαδικασία μετακίνησης είχε εφαρμοστεί και σε βάρος αστυνομικού, για περιστατικό που σημειώθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2026, στον σταθμό του Μετρό «Ομόνοια».

Ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, με μηδενική ανοχή σε περιστατικά άσκησης παράνομης βίας. Κάθε καταγγελία ή περιστατικό που αφορά τη συμπεριφορά αστυνομικών διερευνάται με την απαιτούμενη σοβαρότητα, με γνώμονα τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ελληνική Αστυνομία».

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