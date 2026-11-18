Snapshot Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. τόνισε ότι η χρήση βίας σε βάρος ατόμων που αποχωρούν από τη συγκέντρωση δεν δικαιολογείται.

Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί κατά τα επεισόδια της ημέρας, ενώ έγιναν προσαγωγές και συλλήψεις για επιθέσεις σε αστυνομικές δυνάμεις.

Μετά τη λήξη της πορείας σημειώθηκαν επιθέσεις με πέτρες σε αστυνομικούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και επεισόδια στον σταθμό μετρό Αμπελοκήπων.

Η πορεία για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου εξελίχθηκε ομαλά, με περίπου 25.000 συμμετέχοντες, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει την έρευνα για τα επεισόδια μετά το τέλος της. Snapshot powered by AI

Στα περιστατικά έντασης που σημειώθηκαν πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την ολοκλήρωση της πορείας για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφει αστυνομικό να χτυπά με γκλοπ στο κεφάλι γυναίκα που συμμετείχε στην πορεία.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η κυρία Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι έχει καταγραφεί τραυματισμός γυναίκας, για τον οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη τόσο ποινική όσο και πειθαρχική διερεύνηση.

«Υπήρξε περιστατικό με τραυματισμό γυναίκας που διερευνάται ποινικά και πειθαρχικά. Φαίνεται ότι η γυναίκα συμμετείχε στα άτομα που αποχωρούσαν από την πορεία του Πολυτεχνείου. Προσπαθούμε να διασταυρώσουμε από υλικό που έχουμε εντοπίσει μόνοι μας ως γραφείο τύπου όπου φαίνεται αστυνομικός να ασκεί βία σε μια γυναίκα» είπε αρχικά στην ΕΡΤ η κυρία Δημογλίδου.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε ότι η χρήση βίας σε βάρος ανθρώπων που αποχωρούσαν από τη συγκέντρωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, ανεξάρτητα από όσα ενδεχομένως είχαν προηγηθεί.

«Ό,τι και αν έχει προηγηθεί δεν δικαιολογείται χρήση βίας σε βάρος ατόμων που αποχωρούσαν από την πορεία».

Όπως αποκάλυψε, αστυνομικοί της Ασφάλειας μετέβησαν στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται η τραυματισμένη γυναίκα, προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε, είτε από την ίδια είτε από πρόσωπα που βρίσκονταν κοντά της.

«Οι συνάδελφοι της ασφάλειας βρέθηκαν στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται η γυναίκα για να δούμε αν γνωρίζει από ποιον και πώς έχει τραυματιστεί ή άτομα που ήταν δίπλα της και είναι σε θέση να πουν τι συνέβη».

Σε περίπτωση που από την έρευνα προκύψει ότι ο τραυματισμός προκλήθηκε από αστυνομικό, θα κινηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

«Σε περίπτωση που έχει τραυματιστεί από αστυνομικό θα ακολουθηθεί η ποινική διαδικασία που προβλέπεται» κατέληξε για το θέμα η κυρία Δημογλίδου.

Οι τραυματισμοί αστυνομικών και τα επεισόδια

Αναφερόμενη στη συνολική εικόνα των επεισοδίων κατά την ημέρα των εκδηλώσεων για το Πολυτεχνείο, η εκπρόσωπος της Αστυνομίας γνωστοποίησε ότι τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί. Πρόκειται για μία ειδική φρουρό, η οποία δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι από αντικείμενο, πιθανότατα πέτρα, καθώς και έναν αστυνομικό που τραυματίστηκε στο χέρι.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια, σημειώθηκε περιστατικό στον σταθμό του μετρό στους Αμπελόκηπους, όπου ομάδα ατόμων φέρεται να επιχείρησε να εγκλωβίσει αστυνομικούς που συμμετείχαν στο σχέδιο Αριάδνη. Για το συμβάν πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές από τον χώρο του σταθμού.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρθηκε επίσης στα επεισόδια που εκδηλώθηκαν στην πλατεία Κλαυθμώνος, όπου άτομα φέρονται να εκτόξευσαν εμπρηστικό μηχανισμό προς αστυνομικές δυνάμεις.

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Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια μετά την πορεία

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, στις εκδηλώσεις για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου συμμετείχαν περίπου 25.000 πολίτες. Η πορεία ξεκίνησε στις 17:20 και ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου τρεις ώρες, με την αστυνομία να αναφέρει ότι η διαδρομή στο κέντρο της Αθήνας εξελίχθηκε ομαλά.

Ωστόσο, μετά τη λήξη της συγκέντρωσης και ενώ οι περισσότεροι διαδηλωτές είχαν αρχίσει να αποχωρούν, καταγράφηκαν νέα επεισόδια στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Όπως υποστηρίζει η ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικές δυνάμεις δέχθηκαν επιθέσεις με πέτρες από ομάδες ατόμων, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν επιχειρησιακές κινήσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η ένταση επεκτάθηκε και στον σταθμό του μετρό Αμπελοκήπων, όπου, σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, χρειάστηκε η συνδρομή δυνάμεων της ΔΙ.ΑΣ. και της ΔΡΑΣΗ, προκειμένου να υποστηριχθούν αστυνομικοί που εκτελούσαν υπηρεσία στο πλαίσιο του σχεδίου Αριάδνη.

Στον απολογισμό των αστυνομικών ενεργειών περιλαμβάνονται 23 προσαγωγές, από τις οποίες οι τέσσερις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Τέλος, αναφορικά με το βίντεο που καταγράφει αστυνομικό να ασκεί βία σε βάρος γυναίκας, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης τόσο σε ποινικό όσο και σε πειθαρχικό επίπεδο.

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