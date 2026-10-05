Στα λευκά ο Ψηλορείτης – Έφτασαν τα πρώτα χιόνια

Τι κι αν βρισκόμαστε μόλις αρχές Οκτωβρίου τα πρώτα χιόνια ήδη έκαναν την εμφάνισή τους στον Ψηλορείτη, χαρίζοντας ένα ξεχωριστό χειμωνιάτικο σκηνικό στο βουνό της Κρήτης.

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