Στα λευκά ο Ψηλορείτης – Έφτασαν τα πρώτα χιόνια
Οι πρώτες λευκές νιφάδες έφτασαν στις ψηλότερες κορυφές του Ψηλορείτη, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο όμορφες εικόνες που θυμίζουν περισσότερο σκηνικό χειμώνα
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Τι κι αν βρισκόμαστε μόλις αρχές Οκτωβρίου τα πρώτα χιόνια ήδη έκαναν την εμφάνισή τους στον Ψηλορείτη, χαρίζοντας ένα ξεχωριστό χειμωνιάτικο σκηνικό στο βουνό της Κρήτης.
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