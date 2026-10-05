Ενεργοποιείται η Συμφωνία της Μέκκας: Τουρκία - Πακιστάν στέλνουν στρατό στη Σαουδική Αραβία

Snapshot Η Τουρκία και το Πακιστάν θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο του Συμφώνου της Μέκκας.

Η επιτροπή του Συμφώνου της Μέκκας αποφάσισε την ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο σαουδαραβικό έδαφος.

Το Σύμφωνο της Μέκκας περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας παρόμοια με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

Το σύμφωνο υπογράφηκε τον Αύγουστο, πριν τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Οι επιθέσεις των Χούθι συνδέονται με τον ευρύτερο πόλεμο που διεξάγεται στο Ιράν. Snapshot powered by AI

Στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας σπεύδουν η Τουρκία και το Πακιστάν με στρατιωτικές δυνάμεις, καθώς το Ριάντ αντεπιτίθεται κατά των ανταρτών Χούθι της Υεμένης. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ενεργοποιείται το άρθρο της αμοιβαίας αμυντικής συδρομής της Συμφωνίας της Μέκκας, δηλαδή ότι η επίθεση εναντίον της Σαουδικής Αραβίας θεωρείται επίθεση εναντίον της Τουρκίας και του Πακιστάν.

Μια επιτροπή του Συμφώνου Άμυνας της Μέκκας, στην οποία συμμετέχουν η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, ανακοίνωσε ότι «αποφάσισε να προχωρήσει αμέσως στην πρακτική εφαρμογή των δεσμεύσεων συλλογικής άμυνας και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την παροχή των συμφωνηθέντων στρατιωτικών δυνάμεων και δυνατοτήτων, καθώς και για τη διασφάλιση της ταχείας ανάπτυξής τους στο βασίλειο… ενισχύοντας έτσι την ετοιμότητα, τη στρατιωτική ενοποίηση και τη συλλογική ικανότητα αντιμετώπισης και άμυνας έναντι απειλών

Σε κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά την έκτακτη συνάντηση αξιωματούχων των τριών χωρών σήμερα, «καταδικάστηκε με τον πιο έντονο τρόπο η απόπειρα επίθεσης κατά της Μέκκας και της Μεδίνας και επιβεβαιώθηκε η κατηγορηματική απόρριψη οποιασδήποτε επίθεσης ή απειλής κατά της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας του βασιλείου».

«Τα μέρη επιβεβαίωσαν ότι η ασφάλεια κάθε μέρους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συλλογικής ασφάλειας των τριών χωρών», κατέληξε η κοινή δήλωση.

Ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, Καλίντ Μπιν Σαλμάν αλ Σαούντ ενημέρωσε πως η επιτροπή του Συμφώνου της Μέκκας αποφάσισε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει την ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο σαουδαραβικό έδαφος. Στις σημερινές συναντήσεις στη Σαουδική Αραβία η Τουρκία εκπροσωπήθηκε από τον υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Οι τρεις χώρες υπέγραψαν τον Αύγουστο τη Συμφωνία της Μέκκας η οποία περιλαμβάνει άρθρο στα πρότυπα του άρθρου 5 της Ιδρυτικής Διακήρυξης του ΝΑΤΟ, το οποίο ορίζει ότι μια επίθεση σε έναν από τους συμμάχους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Διαβάστε επίσης