Snapshot Ο Κώστας Μπακογιάννης επέκρινε τον δήμο Αθηναίων για το ποσό των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ που ζητήθηκε για την αποκατάσταση ενός κτιρίου στην Πλάκα, χαρακτηρίζοντάς το υπερβολικό.

Η εκτίμηση κόστους έγινε από ιδιωτική εταιρεία που ήδη εμπλέκεται σε εργασίες καθαρισμού και αναμένεται να αναλάβει απευθείας το έργο χωρίς διαγωνισμό.

Η μελέτη για το έργο δεν εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου αλλά από την ίδια ιδιωτική εταιρεία, παρακάμπτοντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο δήμαρχος Αθηναίων αποφάσισε την απευθείας ανάθεση του έργου χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, παραβιάζοντας τους νόμους περί διαφάνειας και νομιμότητας.

Το αίτημα για το ποσό και η διαδικασία ανάθεσης έγιναν χωρίς επίσημα έγγραφα ή δημοσιοποίηση στη Διαύγεια, παρά τις νομικές προβλέψεις για διαγωνιστικές διαδικασίες και διαφάνεια. Snapshot powered by AI

Δριμεία κριτική στον Χάρη Δούκα και τον δήμο Αθηναίων, άσκησε ο πρώην δήμαρχος, Κώστας Μπακογιάννης, με αφορμή την αποκατάσταση του κτιρίου που κατέρρευσε στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Μπακογιάννης, ανέφερε πως τα 2,8 εκατομμύρια που ζήτησε ο δήμος Αθηναίων για την αποκατάσταση του κτιρίου είναι ένα ποσό που τους φάνηκε «υπερβολικό».

«Με τόσα χρήματα αποκαθιστάς τρία σπίτια, όχι μόνο ένα», τόνισε ο πρώην δήμαρχος.

«Πώς προέκυψαν λοιπόν τα 2,8 εκατομμύρια; Χθες, στο δημοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος απάντησε ότι την εκτίμηση την έκανε "η εταιρεία". Ποια εταιρεία; Η ίδια που κλήθηκε να μαζέψει τα μπάζα και να διευκολύνει τις έρευνες. Η ίδια εταιρεία που, κατά τον δήμαρχο, θα εκτελέσει και το έργο των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ», πρόσθεσε ο πρώην Μπακογιάννης.

«Δηλαδή, τη μελέτη στην οποία βασίστηκε το επίσημο αίτημα του Δήμου δεν την εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία, αλλά μια ιδιωτική εταιρεία! Και ποια εταιρεία; Η ίδια στην οποία ο δήμαρχος έχει αποφασίσει εκ των προτέρων να αναθέσει απευθείας το έργο χωρίς καμία διαγωνιστική διαδικασία!», συνέχισε ο Κώστας Μπακογιάννης.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου

«Ο δήμος Αθηναίων αιτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών 2,8 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση του κτιρίου που κατέρρευσε στην οδό Λυσικράτους. Στηρίξαμε το αίτημα γιατί το έργο είναι ζωτικής σημασίας και όσο είναι ο δρόμος κλειστός η Πλάκα ασφυκτιά. Ζητήσαμε όμως να δούμε τη μελέτη. Το ποσό μάς φάνηκε υπερβολικό. Με τόσα χρήματα αποκαθιστάς τρία σπίτια, όχι μόνο ένα.

Πώς προέκυψαν λοιπόν τα 2,8 εκατομμύρια; Χθες, στο δημοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος απάντησε ότι την εκτίμηση την έκανε «η εταιρεία». Ποια εταιρεία; Η ίδια που κλήθηκε να μαζέψει τα μπάζα και να διευκολύνει τις έρευνες. Η ίδια εταιρεία που, κατά τον δήμαρχο, θα εκτελέσει και το έργο των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Δηλαδή, τη μελέτη στην οποία βασίστηκε το επίσημο αίτημα του Δήμου δεν την εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία, αλλά μια ιδιωτική εταιρεία! Και ποια εταιρεία; Η ίδια στην οποία ο δήμαρχος έχει αποφασίσει εκ των προτέρων να αναθέσει απευθείας το έργο χωρίς καμία διαγωνιστική διαδικασία! Πρώτα βρήκαν ποιος θα το κάνει. Μετά τον ρώτησαν πόσο θα πάρει.

Όλα αυτά στα λόγια. Χωρίς έγγραφα, χωρίς καμία ανάρτηση στη Διαύγεια.

Ο νόμος, βέβαια, ακόμη και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, προβλέπει ότι η μελέτη πρέπει να εκπονείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή από μελετητή στον οποίο έχει ανατεθεί επίσημα η εκπόνησή της, πάντοτε με την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Προβλέπει επίσης ότι, κατά κανόνα, η ανάθεση ενός έργου γίνεται έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία. Ακόμη και για το κατεπείγον, ο νόμος προβλέπει διαδικασία διαπραγμάτευσης υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Τι εμπόδιζε λοιπόν τον Δήμο να καλέσει τρεις εταιρείες να δώσουν προσφορά για έργο αντί να απευθυνθεί σε μία μόνο;

Αυτά όμως δεν αφορούν τον δήμαρχο, ο οποίος, επικαλούμενος την ανάγκη για επίσπευση, θεωρεί πως μπορεί να παραβιάζει κάθε έννοια διαφάνειας και νομιμότητας.

Τα συμπεράσματα δικά σας».

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