Έκρηξη στην Πλάκα: «Θέλουμε να μάθουμε γιατί δεν αποτράπηκε η τραγωδία» λένε οικογένειες των θυμάτων

Snapshot Οι οικογένειες των 5 Αμερικανών τουριστών που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη της Πλάκας ζητούν πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η προσωρινή κράτηση των 3 κατηγορουμένων θεωρείται σημαντική εξέλιξη στην πορεία της δικαιοσύνης, αλλά η έρευνα δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο σε αυτούς.

Απαιτείται διερεύνηση όλων των συνθηκών που επέτρεψαν τη διαρροή φυσικού αερίου και την καταστροφική έκρηξη, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, των μέτρων ασφαλείας και της εποπτείας.

Ζητείται να αποκαλυφθούν τυχόν παραλείψεις, αστοχίες ή παραβιάσεις κανόνων ασφαλείας που συνέβαλαν στην τραγωδία και να αποδοθούν ευθύνες σε όλους τους εμπλεκόμενους. Snapshot powered by AI

Την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης με την έκρηξη στην Πλάκα, ζητούν δια του πληρεξούσιου δικηγόρου τους οι οικογένειες των 4 Αμερικανών τουριστών, που έχασαν τη ζωή τους.

Χαρακτηρίζουν την απόφαση για την προσωρινή κράτηση των 3 κατηγορουμένων «σημαντική εξέλιξη στην πορεία της Δικαιοσύνης». Ωστόσο σημειώνουν ότι η αναζήτηση της δικαιοσύνης δεν σταματά εδώ.

«Αναμένουμε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, την αποκάλυψη όλων των πραγματικών περιστατικών και την απόδοση κάθε ευθύνης για την τραγωδία που στέρησε τη ζωή από τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Η διερεύνηση της υπόθεσης δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά στις ενέργειες των τριών κατηγορουμένων», αναφέρουν οι οικογένειες δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Γεώργιου Καραπάνου.

Και συνεχίζουν: «Θεωρούμε εξίσου σημαντικό να εξεταστούν σε βάθος όλες οι συνθήκες που επέτρεψαν σε μια διαρροή φυσικού αερίου να εξελιχθεί σε μια τόσο καταστροφική έκρηξη. Ζητούμε να διερευνηθούν οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές φυσικού αερίου, η επάρκεια των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, οι έλεγχοι, η συντήρηση, καθώς και η εποπτεία της τήρησης των σχετικών κανόνων. Θέλουμε να μάθουμε όχι μόνο πώς προκλήθηκε η διαρροή, αλλά και γιατί δεν αποτράπηκε η τραγωδία. Εάν υπήρξαν παραλείψεις, αστοχίες ή παραβιάσεις κανόνων ασφαλείας, ζητούμε να αποκαλυφθούν και να διερευνηθούν οι ευθύνες όλων όσοι ενδεχομένως συνέβαλαν στο τραγικό αποτέλεσμα».

Αναλυτικά η κοινή δήλωση των οικογενιών HOXHA, CANI,KIRKPATRICK ΚΑΙ NELSON:

«Οι οικογένειές μας παραμένουν συγκλονισμένες και συντετριμμένες από την τραγική απώλεια των αγαπημένων μας παιδιών, Ίαν, Φλόριντα, Φλόριν και Έρις, καθώς και της αγέννητης μικρής Μπόρα.

Οι ζωές μας άλλαξαν για πάντα εκείνη την ημέρα. Χάσαμε τους ανθρώπους μας, τα όνειρά τους και το μέλλον που θα μοιραζόμασταν μαζί τους. Είναι μια απώλεια που δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια και ένας πόνος που θα μας συνοδεύει για το υπόλοιπο της ζωής μας.

Η σημερινή απόφαση για την προσωρινή κράτηση των τριών κατηγορουμένων αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην πορεία της Δικαιοσύνης. Για τις οικογένειές μας, όμως, η αναζήτηση της δικαιοσύνης δεν σταματά εδώ. Αναμένουμε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, την αποκάλυψη όλων των πραγματικών περιστατικών και την απόδοση κάθε ευθύνης για την τραγωδία που στέρησε τη ζωή από τους αγαπημένους μας ανθρώπους.

Η διερεύνηση της υπόθεσης δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά στις ενέργειες των τριών κατηγορουμένων.

Θεωρούμε εξίσου σημαντικό να εξεταστούν σε βάθος όλες οι συνθήκες που επέτρεψαν σε μια διαρροή φυσικού αερίου να εξελιχθεί σε μια τόσο καταστροφική έκρηξη. Ζητούμε να διερευνηθούν οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές φυσικού αερίου, η επάρκεια των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, οι έλεγχοι, η συντήρηση, καθώς και η εποπτεία της τήρησης των σχετικών κανόνων.

Θέλουμε να μάθουμε όχι μόνο πώς προκλήθηκε η διαρροή, αλλά και γιατί δεν αποτράπηκε η τραγωδία. Εάν υπήρξαν παραλείψεις,αστοχίες ή παραβιάσεις κανόνων ασφαλείας, ζητούμε να αποκαλυφθούν και να διερευνηθούν οι ευθύνες όλων όσοι ενδεχομένως συνέβαλαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

Εκφράζουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα στελέχη της για την καθοριστική συμβολή τους, προς τους διασώστες που εργάστηκαν ακούραστα για την αναζήτηση επιζώντων, το Πυροσβεστικό Σώμα για την άμεση ανταπόκρισή του, καθώς και τις ανακριτικές και δικαστικές αρχές για τις μέχρι σήμερα προσπάθειές τους να διαλευκανθούν πλήρως όλες οι πτυχές αυτής της τραγωδίας.

Ευχαριστούμε επίσης θερμά την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και όλους εκείνους που στάθηκαν στο πλευρό μας, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια και συμπαράσταση σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές.

Γνωρίζουμε ότι καμία δικαστική απόφαση και καμία τιμωρία δεν μπορεί να μας επιστρέψει τους ανθρώπους που χάσαμε. Αυτό που μπορούμε,όμως, να κάνουμε στη μνήμη τους είναι να συνεχίσουμε να αναζητούμετην αλήθεια και τη δικαιοσύνη, μέχρι να δοθούν απαντήσεις σε όλα ταερωτήματα.

Δεν θέλουμε η τραγωδία των παιδιών μας να αποτελέσει απλώς ακόμη μία τραγική είδηση που με τον χρόνο θα ξεχαστεί. Θέλουμε η απώλειά τους να γίνει η αφορμή για ουσιαστικές αλλαγές, ώστε καμία άλλη οικογένεια να μη χρειαστεί ποτέ να βιώσει αυτόν τον πόνο.

Για τον Ίαν, τη Φλόριντα, τον Φλόριν, την Έρις και τη μικρή Μπόρα, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη».

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