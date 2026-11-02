Έκρηξη στην Πλάκα: Προφυλακιστέοι οι 3 κατηγορούμενοι - Ζήτησαν συγγνώμη για την τραγωδία

Snapshot Οι τρεις κατηγορούμενοι για την έκρηξη στην Πλάκα, που προκάλεσε έξι νεκρούς, κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους.

Οι τρεις άνδρες ζήτησαν συγγνώμη για την τραγωδία, αλλά ένας εξ αυτών αρνήθηκε την ευθύνη του για το περιστατικό.

Οι κατηγορούμενοι είναι δύο Έλληνες και ένας Αλβανός με παρελθόν στις Αρχές.

Οι κατηγορίες που τους βαρύνουν περιλαμβάνουν εμπρησμό, έκρηξη με αποτέλεσμα θάνατο, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Η απόφαση για προφυλάκιση ελήφθη από ανακριτή και εισαγγελέα που δεν πείστηκαν από τις εξηγήσεις των κατηγορουμένων. Snapshot powered by AI

«Συγγνώμη» για την τραγωδία που άφησε πίσω της έξι νεκρούς στην Πλάκα εξέφρασαν οι τρεις άνδρες που κατηγορούνται ότι προκάλεσαν, με τη δράση τους, τη φονική έκρηξη της 21ης Σεπτεμβρίου. Οι εξηγήσει τους δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα που τους έδειξαν το δρόμο για τη φυλακή.

Οι ίδιοι, πάντως, επιχείρησαν να αποστασιοποιηθούν από την έκρηξη, με έναν εξ αυτών να υποστηρίζει πως δεν φέρει ευθύνη για όσα συνέβησαν. Οι τρεις κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν λίγο πριν από το μεσημέρι στα δικαστήρια της Ευελπίδων, υπό δρακόντεια αστυνομικά μέτρα.

Διασχίζοντας πεζή την είσοδο του δικαστικού συγκροτήματος, ενώ έβρεχε, βρέθηκαν μπροστά στις κάμερες και τους φωτογράφους. «Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν έφταιγα εγώ για την έκρηξη», ακούστηκε να λέει ένας από αυτούς, ενώ άλλος εξέφρασε τη συγγνώμη του για τους έξι ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους.

Πρόκειται για δύο Έλληνες και έναν Αλβανό, με παρελθόν στις Αρχές, οι οποίοι μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εμπρησμό και έκρηξη με αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία, καθώς και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

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