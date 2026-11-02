Έκρηξη στην Πλάκα: Στην Ευελπίδων οι τρεις κατηγορούμενοι - Είχαν συλληφθεί 68 φορές στο παρελθόν

Snapshot Οι κατηγορούμενοι φέρονται να προκάλεσαν διαρροή φυσικού αερίου αφαιρώντας χάλκινους σωλήνες, με αποτέλεσμα την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Τα βίντεο δείχνουν τους τρεις να απομακρύνονται από το κτήριο κρατώντας τους χάλκινους σωλήνες και να μοιράζουν τα κλοπιμαία πριν την έκρηξη.

Οι τρεις άνδρες είχαν συνολικά 68 συλλήψεις στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα, όπως ναρκωτικά και κλοπές.

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται και οι απολογίες αναμένονται να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες της τραγωδίας. Snapshot powered by AI

Στις 11:30 το πρωί έφτασαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή και να απολογηθούν για την υπόθεση που κόστισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Κατά την άφιξή του στα δικαστήρια, ο πρώτος κατηγορούμενος, ύστερα από σχετική ερώτηση, φέρεται να δήλωσε: «Ναι, αναγνωρίζω το λάθος μου, αλλά δεν φταίω εγώ για την έκρηξη», επιχειρώντας να διαχωρίσει την εμπλοκή του στην αφαίρεση των χάλκινων σωλήνων από την πρόκληση της φονικής έκρηξης.

Οι τρεις συλληφθέντες, δύο Έλληνες ηλικίας 37 και 55 ετών και ένας 34χρονος υπήκοος Αλβανίας, αντιμετωπίζουν τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, φέρονται να προκάλεσαν ζημιά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου του κτηρίου, στην προσπάθειά τους να αφαιρέσουν χάλκινους σωλήνες, με αποτέλεσμα τη διαρροή αερίου και την επακόλουθη έκρηξη.

Από την ισχυρή έκρηξη κατέρρευσε το νεοκλασικό κτήριο στην οδό Λυσικράτους, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο έξι ενοίκων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα βίντεο-ντοκουμέντα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και καταγράφουν τους τρεις κατηγορούμενους να απομακρύνονται από το κτήριο κρατώντας τους χάλκινους σωλήνες, αλλά και να μοιράζουν τα κλοπιμαία σε πάρκο στην οδό Αμβροσίου Φραντζή, περίπου τέσσερις ώρες πριν από την έκρηξη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Αρχών, οι τρεις άνδρες είχαν απασχολήσει επανειλημμένα την αστυνομία, καθώς φέρονται να είχαν συλληφθεί συνολικά 68 φορές στο παρελθόν για υποθέσεις που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, ναρκωτικά, κλοπές και εγκληματική οργάνωση.

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