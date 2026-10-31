Δούκας: «Να σπάσει το απόστημα των συμμοριών κλοπής χαλκού - Πάνω από 9 χιλιόμετρα κλεμένα καλώδια»

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που ήρθαν στο φως σχετικά με τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο 6 ανθρώπων

Δημήτρης Δρίζος

Δούκας: «Να σπάσει το απόστημα των συμμοριών κλοπής χαλκού - Πάνω από 9 χιλιόμετρα κλεμένα καλώδια»
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τρεις σεσημασμένοι δράστες συνελήφθησαν για τη φονική έκρηξη της 25ης Σεπτεμβρίου που προκλήθηκε από κλοπή χαλκοσωλήνα αξίας 10-20 ευρώ και στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους.
  • Οι συμμορίες κλοπής χαλκού προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις υποδομές του Δήμου Αθηναίων, με κλοπές καλωδίων ηλεκτροφωτισμού και βανδαλισμούς που έχουν κοστίσει πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ.
  • Ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων που κλέβουν χαλκό και προανήγγειλε αντιστηρίξεις στα διπλανά κτίρια για να ανοίξει η οδός μέσα στους επόμενους δύο μήνες.
  • Σε ορισμένες περιοχές έχουν τσιμεντωθεί καπάκια για την αποτροπή κλοπών, ενώ προτείνονται αλλαγές στους κανονισμούς για τη μεταφορά των μετρητών εκτός κτιρίων και σε πιο ασφαλείς, αεριζόμενους χώρους.
  • Οι αρχές συνεργάζονται στενά για την προανάκριση, ενώ γίνονται καταγγελίες για προσπάθειες κλοπής χαλκού και σε άλλες περιοχές, όπως η Πλάκα.
Snapshot powered by AI

Τρεις σεσημασμένοι δράστες συνελήφθησαν από τις αρχές για την υπόθεση της φονικής έκρηξης της 25ης Σεπτεμβρίου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η κλοπή ενός τμήματος χαλκοσωλήνα ευτελούς αξίας. Στο «Mega Non Stop» μίλησε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που ήρθαν στο φως σχετικά με τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο 6 ανθρώπων.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών σεσημασμένων δραστών, καθώς από την έρευνα προέκυψε ότι η τραγωδία συνδέεται με την κλοπή ενός τμήματος χαλκοσωλήνα, η αξία του οποίου υπολογίζεται μόλις στα 10 έως 20 ευρώ.

«Να σπάσει το απόστημα των συμμοριών κλοπής χαλκού»

«Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μας ενημέρωνε για το κάθε βήμα. Ήταν από την αρχή συγκεκριμένα συνεργεία τα οποία έκαναν με πολύ μεγάλη ακρίβεια από τις εκσκαφές, έβλεπαν τα μπάζα και ο διοικητής μας ενημέρωνε για το κάθε βήμα. Παρακολουθούμε και μιλάμε και με τον διοικητή για να ξέρουμε και τα επόμενα βήματα. Καταλαβαίνω ότι πια οι τρεις υπεύθυνοι έχουν μπει σε μια διαδικασία ανάκρισης. Εμείς θα συνεχίσουμε απ’ όσο ξέρω, να δούμε και κάποια άλλα σημεία που θα χρειαστούν για την ανάκριση, προανακριτικό υλικό και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε αντιστηρίξεις στα δύο διπλανά κτίρια, τα οποία έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές, αλλά είναι διατηρητέα, οπότε δεν μπορούν να κατεδαφιστούν. Θα προχωρήσουμε σε αντιστηρίξεις πάντα σε συνεργασία με τη διοίκηση της ΔΑΕΕ, έτσι ώστε να μπορέσει κάποια στιγμή να ανοίξει τους επόμενους δύο μήνες η οδός», είπε αρχικά στο Mega ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης. Δούκας.

Και συνέχισε: «Λοιπόν, να πούμε ότι μιλάμε για συμμορίες χαλκού. Σε σημασμένους εγκληματίες. Ο ένας μάλιστα έχει μητρώο που λέει ναρκωτικά, όπλα, σωματικές βλάβες και τα συναφή. Άρα μιλάμε για ακραίο έγκλημα. Τον τελευταίο χρόνο οι συμμορίες χαλκού δημιουργούν απίστευτα προβλήματα στις υποδομές του Δήμου. Για παράδειγμα, έχουμε πάει 70 φορές φέτος σε αστυνομικά τμήματα. Έχουν κλέψει 9 χιλιόμετρα καλωδίων χαλκού για ηλεκτροφωτισμό. Έχουμε υποστεί βλάβες πάνω από μισό εκατομμύριο. Μάλιστα τον Αύγουστο είχε μια τρομακτική έξαρση. Δεκαοχτώ φορές πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα διότι μας κατέκλεψαν και βεβήλωσαν οι υποδομές μας. Παίρνανε τα καλώδια από μέσα από το υπέδαφος. Τα έδεναν μάλιστα στους προφυλακτήρες για να τραβήξουν. Με όπλα μαζί. Δεν ήταν εύκολο. Οργανωμένες ομάδες εγκληματικές. Και βεβαίως και η δημοτική αστυνομία αλλά και η ελληνική αστυνομία χρειάζεται κοινές περιπολίες και πολύ μεγάλη προσοχή».

«Υπάρχουν περιοχές όπου έχουμε αναγκαστεί πια και τσιμεντώνουμε τα καπάκια, όπως το λέτε, γιατί τα κλέβουν να πάρουν τα καλώδια. Περιοχές όπου έχουμε φτιάξει το ρεύμα, όπως στην Ιερά Οδό, το φωτισμό τρεις και τέσσερις φορές γιατί το έχουν κατακλέψει. Οι βανδαλισμοί συνεχίζονται. Μάλιστα κάνουμε και συγκολλήσεις πάρα πολλές φορές στους πυλώνες όπου έχουμε το φωτισμό. Νομίζω όμως ότι οι δραματικές εξελίξεις δείχνουν ότι αυτές οι συμμορίες χαλκού είναι ένα απόστημα που πρέπει να σπάσει άμεσα. Και υπάρχουν τρόποι. Να πω επίσης ότι υπάρχουν, θα αποδειχθεί κιόλας, καταγγελίες ότι στην Πλάκα είχαν προσπαθήσει άλλες μια δυο φορές να πάρουν χαλκό από μετρητές. Πρέπει να γίνουν και κάποια έργα εδώ στην Πλάκα. Ο μετρητής, οι μετρητές εδώ σε κάποιες περιπτώσεις είναι παλιοί. Οι μετρητές κανονικά πρέπει να είναι έξω από το κτίριο. Έξω από το κτίριο. Στους νέους κανονισμούς. Και δεύτερον, όταν έχεις τέτοια συστήματα δεν πρέπει να είναι σε τυφλούς χώρους. Πρέπει να υπάρχει πάντα ένα ανοιχτό παράθυρο έτσι ώστε να μην υπάρχει υπερσυγκέντρωση σε περίπτωση διαρροής, η οποία μετά θα οδηγήσει στους πάνω ορόφους και με ένα απλό σπινθήρα, με ένα άναμμα», συνέχισε ο κ. Δούκας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:11ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Viral βίντεο: Σφουγγαρίστρα η σημαία της Μπαρτσελόνα σε αγώνες στο Καζακστάν - Οργή των οπαδών

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για τη νέα κακοκαιρία - Οι οδηγίες προς τους πολίτες

14:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος για το «Criminal Minds» μετά από 20 σεζόν - Αιφνιδιάστηκαν οι πρωταγωνιστές από την ακύρωση της σειράς

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Σε σοβαρή κατάσταση 20χρονη με βακτηριακή μηνιγγίτιδα - Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης

13:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμών

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Με σκληρά αντίποινα απειλεί το Ιράν τις ΗΠΑ: Εντολή Χαμενεΐ για «απεριόριστη αντίδραση χωρίς γεωγραφικά όρια»

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Belle Époque: Το Παρίσι της λάμψης, των καμπαρέ και της τέχνης ζωντανεύει στο Μουσείο Γουλανδρή

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Βιοηθικής 2026. Επιστήμη, πολιτεία και ακαδημαϊκή κοινότητα στον «Δημόκριτο» για το μέλλον της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Σκάγια καρφώθηκαν στο πρόσωπο 28χρονου ενώ οδηγούσε τη μηχανή του - Σοβαρά τραυματισμένος

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας: «Να σπάσει το απόστημα των συμμοριών κλοπής χαλκού - Πάνω από 9 χιλιόμετρα κλεμένα καλώδια»

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Το Halloween προκαλεί «εκνευρισμό» σε Γαλλία- Γερμανία: Οι μάσκες στις διαδηλώσεις «κρύβουν» ταραχές

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Ασλανίδη: Οι φυτείες κάνναβης και η κίνηση στον λογαριασμό στη Google - Είδε κάτι που δεν έπρεπε;

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Το δώρο ζωής που περίμενε 13 χρόνια – Η συγκινητική ιστορία ενός 58χρονου

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική υπερχείλιση στο Φράγμα Ποταμών Αμαρίου: Έφτασε τα 22,5 εκατ. κυβικά μέτρα νερού - Βίντεο

12:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας - Η πρόγνωση του ECMWF για την Ελλάδα

12:55LIFESTYLE

Η Λιόλιου...κουτούλησε τον Ρουβά - Το ατύχημα στο χορευτικό της πρεμιέρας τους

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη γυναίκα που είχε στο σπίτι της 37 γάτες και δύο σκύλους

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: «Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να κλέβει το Δημόσιο κάνει μεγάλο λάθος» - Όσα είπε στο briefing

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές πανικού σε σχολείο: 21χρονος εισέβαλε σε τάξη με αλυσοπρίονο - Επιτέθηκε σε δύο 14χρονες

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Θέμα στον Guardian το κλείσμο της «Μουριάς» - «Το τελευταίο οχυρό των Εξαρχείων»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Το σημείωμα που φέρεται να βρέθηκε στη βίλα του – Σε ποιους απευθυνόταν

12:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας - Η πρόγνωση του ECMWF για την Ελλάδα

11:57ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι - Οι επικίνδυνες περιοχές

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Ασλανίδη: Οι φυτείες κάνναβης και η κίνηση στον λογαριασμό στη Google - Είδε κάτι που δεν έπρεπε;

10:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση ICON-EU και η ανάλυση Κολυδά για το επόμενο τετραήμερο - «Δεν είναι κακοκαιρία»

11:21ΚΟΣΜΟΣ

«Ω, Θεέ μου, ω, Θέε μου»: Όταν ένας τεράστιος λευκός καρχαρίας περνάει από δίπλα σου ενώ ψαρεύεις

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Τα τελευταία ανατριχιαστικά λόγια του Ουκρανού, που απήγαγαν και αποκεφάλισαν στο Μπαλί - Σπάει τη σιωπή της η σύντροφός του

12:55LIFESTYLE

Η Λιόλιου...κουτούλησε τον Ρουβά - Το ατύχημα στο χορευτικό της πρεμιέρας τους

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño: Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Νοέμβριο και τον φετινό χειμώνα

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στο έγκλημα στις Σέρρες: Καταθέτει ως ύποπτος της δολοφονίας ο γιος του Γιώργου Χατζίδη

16:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται τα χρήματα

11:49LIFESTYLE

«Σε ευχαριστούμε Χάιντι» - Η Σίλια Κριθαριώτη και η Σοφία Βεργκάρα στην πιτσαρία της Χάιντι Κλουμ

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός Πολεμικού Ναυτικού με εντολή Δένδια ο υπαξιωματικός-κατα συρροήν εμπρηστής

11:14ΕΛΛΑΔΑ

«Κόκα θέλει» - Οι νέοι σοκαριστικοί διάλογοι του κυκλώματος στο «Χωριατικό»

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική υπερχείλιση στο Φράγμα Ποταμών Αμαρίου: Έφτασε τα 22,5 εκατ. κυβικά μέτρα νερού - Βίντεο

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Σκάγια καρφώθηκαν στο πρόσωπο 28χρονου ενώ οδηγούσε τη μηχανή του - Σοβαρά τραυματισμένος

10:14ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Bread Factory: Ζητούν αποδέσμευση λογαριασμών και δηλώνουν καμία σχέση με το Χωριάτικο

13:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμών

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη γυναίκα που είχε στο σπίτι της 37 γάτες και δύο σκύλους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ