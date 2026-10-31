Δούκας: «Να σπάσει το απόστημα των συμμοριών κλοπής χαλκού - Πάνω από 9 χιλιόμετρα κλεμένα καλώδια»

Snapshot Τρεις σεσημασμένοι δράστες συνελήφθησαν για τη φονική έκρηξη της 25ης Σεπτεμβρίου που προκλήθηκε από κλοπή χαλκοσωλήνα αξίας 10-20 ευρώ και στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους.

Οι συμμορίες κλοπής χαλκού προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις υποδομές του Δήμου Αθηναίων, με κλοπές καλωδίων ηλεκτροφωτισμού και βανδαλισμούς που έχουν κοστίσει πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ.

Ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων που κλέβουν χαλκό και προανήγγειλε αντιστηρίξεις στα διπλανά κτίρια για να ανοίξει η οδός μέσα στους επόμενους δύο μήνες.

Σε ορισμένες περιοχές έχουν τσιμεντωθεί καπάκια για την αποτροπή κλοπών, ενώ προτείνονται αλλαγές στους κανονισμούς για τη μεταφορά των μετρητών εκτός κτιρίων και σε πιο ασφαλείς, αεριζόμενους χώρους.

Οι αρχές συνεργάζονται στενά για την προανάκριση, ενώ γίνονται καταγγελίες για προσπάθειες κλοπής χαλκού και σε άλλες περιοχές, όπως η Πλάκα. Snapshot powered by AI

Τρεις σεσημασμένοι δράστες συνελήφθησαν από τις αρχές για την υπόθεση της φονικής έκρηξης της 25ης Σεπτεμβρίου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η κλοπή ενός τμήματος χαλκοσωλήνα ευτελούς αξίας. Στο «Mega Non Stop» μίλησε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που ήρθαν στο φως σχετικά με τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο 6 ανθρώπων.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών σεσημασμένων δραστών, καθώς από την έρευνα προέκυψε ότι η τραγωδία συνδέεται με την κλοπή ενός τμήματος χαλκοσωλήνα, η αξία του οποίου υπολογίζεται μόλις στα 10 έως 20 ευρώ.

«Να σπάσει το απόστημα των συμμοριών κλοπής χαλκού»

«Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μας ενημέρωνε για το κάθε βήμα. Ήταν από την αρχή συγκεκριμένα συνεργεία τα οποία έκαναν με πολύ μεγάλη ακρίβεια από τις εκσκαφές, έβλεπαν τα μπάζα και ο διοικητής μας ενημέρωνε για το κάθε βήμα. Παρακολουθούμε και μιλάμε και με τον διοικητή για να ξέρουμε και τα επόμενα βήματα. Καταλαβαίνω ότι πια οι τρεις υπεύθυνοι έχουν μπει σε μια διαδικασία ανάκρισης. Εμείς θα συνεχίσουμε απ’ όσο ξέρω, να δούμε και κάποια άλλα σημεία που θα χρειαστούν για την ανάκριση, προανακριτικό υλικό και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε αντιστηρίξεις στα δύο διπλανά κτίρια, τα οποία έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές, αλλά είναι διατηρητέα, οπότε δεν μπορούν να κατεδαφιστούν. Θα προχωρήσουμε σε αντιστηρίξεις πάντα σε συνεργασία με τη διοίκηση της ΔΑΕΕ, έτσι ώστε να μπορέσει κάποια στιγμή να ανοίξει τους επόμενους δύο μήνες η οδός», είπε αρχικά στο Mega ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης. Δούκας.

Και συνέχισε: «Λοιπόν, να πούμε ότι μιλάμε για συμμορίες χαλκού. Σε σημασμένους εγκληματίες. Ο ένας μάλιστα έχει μητρώο που λέει ναρκωτικά, όπλα, σωματικές βλάβες και τα συναφή. Άρα μιλάμε για ακραίο έγκλημα. Τον τελευταίο χρόνο οι συμμορίες χαλκού δημιουργούν απίστευτα προβλήματα στις υποδομές του Δήμου. Για παράδειγμα, έχουμε πάει 70 φορές φέτος σε αστυνομικά τμήματα. Έχουν κλέψει 9 χιλιόμετρα καλωδίων χαλκού για ηλεκτροφωτισμό. Έχουμε υποστεί βλάβες πάνω από μισό εκατομμύριο. Μάλιστα τον Αύγουστο είχε μια τρομακτική έξαρση. Δεκαοχτώ φορές πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα διότι μας κατέκλεψαν και βεβήλωσαν οι υποδομές μας. Παίρνανε τα καλώδια από μέσα από το υπέδαφος. Τα έδεναν μάλιστα στους προφυλακτήρες για να τραβήξουν. Με όπλα μαζί. Δεν ήταν εύκολο. Οργανωμένες ομάδες εγκληματικές. Και βεβαίως και η δημοτική αστυνομία αλλά και η ελληνική αστυνομία χρειάζεται κοινές περιπολίες και πολύ μεγάλη προσοχή».

«Υπάρχουν περιοχές όπου έχουμε αναγκαστεί πια και τσιμεντώνουμε τα καπάκια, όπως το λέτε, γιατί τα κλέβουν να πάρουν τα καλώδια. Περιοχές όπου έχουμε φτιάξει το ρεύμα, όπως στην Ιερά Οδό, το φωτισμό τρεις και τέσσερις φορές γιατί το έχουν κατακλέψει. Οι βανδαλισμοί συνεχίζονται. Μάλιστα κάνουμε και συγκολλήσεις πάρα πολλές φορές στους πυλώνες όπου έχουμε το φωτισμό. Νομίζω όμως ότι οι δραματικές εξελίξεις δείχνουν ότι αυτές οι συμμορίες χαλκού είναι ένα απόστημα που πρέπει να σπάσει άμεσα. Και υπάρχουν τρόποι. Να πω επίσης ότι υπάρχουν, θα αποδειχθεί κιόλας, καταγγελίες ότι στην Πλάκα είχαν προσπαθήσει άλλες μια δυο φορές να πάρουν χαλκό από μετρητές. Πρέπει να γίνουν και κάποια έργα εδώ στην Πλάκα. Ο μετρητής, οι μετρητές εδώ σε κάποιες περιπτώσεις είναι παλιοί. Οι μετρητές κανονικά πρέπει να είναι έξω από το κτίριο. Έξω από το κτίριο. Στους νέους κανονισμούς. Και δεύτερον, όταν έχεις τέτοια συστήματα δεν πρέπει να είναι σε τυφλούς χώρους. Πρέπει να υπάρχει πάντα ένα ανοιχτό παράθυρο έτσι ώστε να μην υπάρχει υπερσυγκέντρωση σε περίπτωση διαρροής, η οποία μετά θα οδηγήσει στους πάνω ορόφους και με ένα απλό σπινθήρα, με ένα άναμμα», συνέχισε ο κ. Δούκας.

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