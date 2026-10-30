Πλάκα: Βίντεο-ντοκουμέντο των τριών δραστών λίγο πριν την έκρηξη, να κρατούν κομμάτι χαλκοσωλήνα

Σύμφωνα με την έρευνα της Πυροσβεστικής, η έκρηξη σημειώθηκε από διαρροή αερίου που έγινε λόγω της αφαίρεσης τμήματος του σωλήνα

Ελένη Ευστρατίου

Πλάκα: Βίντεο-ντοκουμέντο των τριών δραστών λίγο πριν την έκρηξη, να κρατούν κομμάτι χαλκοσωλήνα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η έκρηξη στο κτήριο της Πλάκας προκλήθηκε από διαρροή αερίου λόγω αφαίρεσης τμήματος χαλκοσωλήνα από τρεις δράστες.
  • Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει τους τρεις άνδρες να κρατούν το κομμάτι χαλκοσωλήνα λίγες ώρες πριν την έκρηξη.
  • Οι τρεις συλληφθέντες ηλικίας 34, 37 και 55 ετών είχαν πλούσιο ποινικό παρελθόν με πολλαπλές συλλήψεις για διάφορα αδικήματα.
  • Οι δράστες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και η απολογία τους έχει οριστεί για τη Δευτέρα.
  • Η ταυτοποίηση των δραστών έγινε μέσω της ανάλυσης των πλάνων των καμερών ασφαλείας από την Πυροσβεστική και την Αστυνομία.
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Βίντεο-ντοκουμέντο που φέρνει στη δημοσιότητα η ΕΡΤnews δείχνει τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για την έκρηξη στο κτήριο της Πλάκας, λίγο μετά αφού αφαίρεσαν κομμάτι χαλκοσωλήνα.

Σε βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας φαίνονται οι τρεις άνδρες να κινούνται σε στενό της περιοχής πέντε ώρες πριν από τη μοιραία έκρηξη, κρατώντας το κομμάτι χαλκοσωλήνα που αφαίρεσαν.

Τα πλάνα από κάμερες ασφαλείας ανήκουν στο υλικό που εξέτασαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής και οδήγησαν στην ταυτοποίησή τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα της Πυροσβεστικής, η οποία διήρκησε περισσότερο από έναν μήνα, οι τρεις δράστες μπήκαν στο κτήριο της Πλάκας προκειμένου να κλέψουν κομμάτι χαλκού από τον σωλήνα που παροχέτευε το κτήριο με φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή στο κτήριο.

Οι τρεις άνδρες, ηλικίας 34, 37 και 55 ετών, ταυτοποίηθηκαν από την Αστυνομία και συνελήφθησαν σήμερα, με την απολογία τους να αναμένεται για τη Δευτέρα. Όπως αποδείχθηκε, είχαν πλούσιο παρελθόν και ήταν γνωστοί στις Αρχές αφού είχαν απασχολήσει επανειλημμένα με διάφορα αδικήματα.

Ειδικότερα, ο 34χρονος έχει συλληφθεί περισσότερες από 20 φορές, ενώ στους άλλους δύο έχουν περαστεί χειροπέδες από 15 φορές στον καθένα, με τις προηγούμενες συλλήψεις να αφορούν, μεταξύ άλλων, υποθέσεις κλοπών, ληστειών, όπλων, ναρκωτικών και βαριών σωματικών βλαβών.

Οι τρεις άνδρες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

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