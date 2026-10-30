Έκρηξη στην Πλάκα: Τη Δευτέρα η απολογία των κατηγορούμενων, πήραν προθεσμία

Snapshot Οι τρεις κατηγορούμενοι, δύο Έλληνες και ένας Αλβανός, πήραν προθεσμία για απολογία τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026.

Φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου στην Πλάκα, επιχειρώντας να αφαιρέσουν χάλκινους σωλήνες.

Η διαρροή φυσικού αερίου από τη θραύση σωλήνα οδήγησε σε έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση κτιρίου και τον θάνατο έξι ανθρώπων.

Η ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού και εργαστηριακά ευρήματα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο επιβεβαίωσαν την πρόκληση θραύσης από μηχανική καταπόνηση.

Η έκρηξη πιθανότατα πυροδοτήθηκε από σπινθήρα διακόπτη φωτισμού σε κλειστό κλιμακοστάσιο χωρίς παράθυρα. Snapshot powered by AI

Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026 πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι – δύο Έλληνες ηλικίας 34 και 54 ετών, και ένας 37χρονος Αλβανός-, οι οποίοι φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου, επιχειρώντας να αφαιρέσουν χάλκινους σωλήνες, στην Πλάκα.

Σύμφωνα με την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), οι τρεις άνδρες μπήκαν στο κτήριο της οδού Λυσικράτους περίπου 5,5 ώρες πριν από την έκρηξη στο ακίνητο. Φέρονται να επιχείρησαν να αποκόψουν τον χαλκοσωλήνα του μετρητή φυσικού αερίου, προκαλώντας θραύση που οδήγησε σε διαρροή.

Το αέριο διοχετεύθηκε στο κλειστό, χωρίς παράθυρα κλιμακοστάσιο και στη συνέχεια εξαπλώθηκε στους ορόφους, με αποτέλεσμα να συσσωρευτεί μεγάλη ποσότητα. Κατά την εκτίμηση των ερευνητών, πιθανότατα ένας σπινθήρας από διακόπτη φωτισμού στον δεύτερο όροφο πυροδότησε την έκρηξη, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου και τον θάνατο έξι ανθρώπων. Ενός ηλικιωμένου ζευγαριού και δύο ζευγαριών τουριστών που διέμεναν σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση έπαιξε η ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από δεκάδες κάμερες, μέσω του οποίου οι αστυνομικοί ανασύνθεσαν τις κινήσεις των τριών συλληφθέντων. Παράλληλα, το σπασμένο τμήμα της σωλήνωσης εξετάστηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η εργαστηριακή ανάλυση έδειξε ότι η θραύση προκλήθηκε από μηχανική καταπόνηση και συγκεκριμένα από εφελκυσμό, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι ο σωλήνας τραβήχτηκε με δύναμη για να αποκοπεί.

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