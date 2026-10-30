Τους ήξεραν με τα μικρά τους ονόματα -20 φορές είχε συλληφθεί ο ένας κλέφτης χαλκού, από 15 οι άλλοι

Η έκρηξη προκλήθηκε από δολιοφθορά σε σωληνώσεις φυσικού αερίου κατά την προσπάθεια αφαίρεσης χαλκοσωλήνων

Μιχάλης Παπαδάκος

Τους ήξεραν με τα μικρά τους ονόματα -20 φορές είχε συλληφθεί ο ένας κλέφτης χαλκού, από 15 οι άλλοι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη στην Πλάκα είχαν συνολικά 50 συλλήψεις στο παρελθόν για σοβαρά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων κλοπών και ληστειών.
  • Η έκρηξη προκλήθηκε από δολιοφθορά σε σωληνώσεις φυσικού αερίου κατά την προσπάθεια αφαίρεσης χαλκοσωλήνων.
  • Η διαρροή αερίου συγκεντρώθηκε σε κλειστό κλιμακοστάσιο χωρίς αερισμό, με αποτέλεσμα την έκρηξη που σκότωσε έξι άτομα.
  • Οι τρεις άνδρες θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ή πρόκληση έκρηξης με θανάτους.
  • Η εξιχνίαση βασίστηκε σε βιντεοληπτικό υλικό και εργαστηριακή ανάλυση που επιβεβαίωσε τη μηχανική θραύση της σωλήνωσης.
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Σοβαρά ερωτήματα εγείρονται για το σωφρονιστικό και το ποινικό σύστημα της χώρας γενικότερα, καθώς όπως αποκαλύπτεται από την υπόθεση της έκρηξης στην Πλάκα που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, από πίσω κρύβονταν... κατά συρροή εγκληματίες.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και οι τρεις μαζί είχαν συλληφθεί στο παρελθόν 50 (!) φορές και παρ' όλα αυτά συνέχιζαν τη δράση τους, παρότι τους είχαν περάσει και χειροπέδες για κακουργηματικές πράξεις.

Τους ήξεραν με τα μικρά τους

Οι τρεις άνδρες ηλικίας 34, 37 και 55 ετών έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές στο παρελθόν. Ειδικότερα, ο 34χρονος έχει συλληφθεί περισσότερες από 20 φορές, ενώ στους άλλους δύο έχουν περαστεί χειροπέδες από 15 φορές στον καθένα, με τις προηγούμενες συλλήψεις να αφορούν, μεταξύ άλλων, υποθέσεις κλοπών, ληστειών, όπλων, ναρκωτικών και βαριών σωματικών βλαβών.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Λόγω του θανάτου των έξι ανθρώπων στο διώροφο κτήριο στην Πλάκα, η πράξη που μπορεί να αποδοθεί στους συλληφθέντες είναι η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αν και νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι είναι ορθότερο να τους κατηγορήσουν για πρόκληση έκρηξης από την οποία προήλθαν πολλοί θάνατοι, πράξη που επίσης επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης, θεωρείται πιο πιθανό να πέσει βαρύς ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης στους τρεις κλέφτες χαλκού.

Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες - Πώς προκάλεσαν τη διαρροή φυσικού αερίου

Οι τρεις συλληφθέντες θα μεταχθούν σήμερα το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα. Πρόκειται για δύο Έλληνες, ηλικίας 34 και 54 ετών, και έναν 37χρονο Αλβανό, οι οποίοι φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου, επιχειρώντας να αφαιρέσουν χάλκινους σωλήνες.

Σύμφωνα με την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), οι τρεις άνδρες μπήκαν στο κτήριο της οδού Λυσικράτους περίπου 5,5 ώρες πριν από την έκρηξη. Φέρονται να επιχείρησαν να αποκόψουν τον χαλκοσωλήνα του μετρητή φυσικού αερίου, προκαλώντας θραύση που οδήγησε σε διαρροή.

Το αέριο διοχετεύθηκε στο κλειστό, χωρίς παράθυρα κλιμακοστάσιο και στη συνέχεια εξαπλώθηκε στους ορόφους, με αποτέλεσμα να συσσωρευτεί μεγάλη ποσότητα. Κατά την εκτίμηση των ερευνητών, πιθανότατα ένας σπινθήρας από διακόπτη φωτισμού στον δεύτερο όροφο πυροδότησε την έκρηξη, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου και τον θάνατο έξι ανθρώπων. Ενός ηλικιωμένου ζευγαριού και δύο ζευγαριών τουριστών που διέμεναν σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Τους κατέγραψαν οι κάμερες

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση έπαιξε η ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από δεκάδες κάμερες, μέσω του οποίου οι αστυνομικοί ανασύνθεσαν τις κινήσεις των τριών συλληφθέντων. Παράλληλα, το σπασμένο τμήμα της σωλήνωσης εξετάστηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η εργαστηριακή ανάλυση έδειξε ότι η θραύση προκλήθηκε από μηχανική καταπόνηση και συγκεκριμένα από εφελκυσμό, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι ο σωλήνας τραβήχτηκε με δύναμη για να αποκοπεί.

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