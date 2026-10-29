Πλάκα: Συνελήφθησαν οι τρεις κλέφτες χαλκού για τη φονική έκρηξη με τους έξι νεκρούς

Πρόκειται για δύο Έλληνες ηλικίας 37 και 55 ετών και έναν 34χρονο υπήκοο Αλβανίας, που καλούνται πλέον να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη για την υπόθεση που κόστισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους

Μίλτος Τσεκούρας

Πλάκα: Συνελήφθησαν οι τρεις κλέφτες χαλκού για τη φονική έκρηξη με τους έξι νεκρούς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθησαν τρεις άνδρες που φέρονται να προκάλεσαν τη διαρροή φυσικού αερίου λόγω κλοπής χαλκοσωλήνων από νεοκλασικό κτίριο στην Πλάκα.
  • Η έκρηξη της 25ης Σεπτεμβρίου, που προκάλεσε έξι νεκρούς, προήλθε από τη διαρροή αερίου μετά την κλοπή και τη ζημιά στην εγκατάσταση.
  • Η έκρηξη συνέβη περίπου πεντέμισι ώρες μετά την κλοπή, όταν ηλεκτρικός σπινθήρας από το άναμμα του φωτός προκάλεσε ανάφλεξη του συσσωρευμένου αερίου.
  • Η έρευνα διήρκεσε 34 ημέρες και βασίστηκε σε βιντεοληπτικό υλικό, πραγματογνωμοσύνες και τεχνική ανάλυση από ειδικούς, μεταξύ των οποίων συνεργάτες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
  • Οι ύποπτοι φέρονται να κινήθηκαν σε συγκεκριμένη διαδρομή στην Αθήνα μετά την κλοπή, ξεκινώντας από την Ομόνοια και καταλήγοντας στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.
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Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται τρεις άνδρες που φέρονται να προκάλεσαν τη διαρροή φυσικού αερίου, καθώς έκλεψαν χαλκοσωλήνες από το νεοκλασικό κτίριο στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη της 25ης Σεπτεμβρίου.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διήρκεσε 34 ημέρες και οδήγησε στην ταυτοποίηση των τριών υπόπτων, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Οι τρεις άνδρες, δύο Έλληνες ηλικίας 37 και 55 ετών και ένας 34χρονος υπήκοος Αλβανίας, καλούνται πλέον να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη για την υπόθεση που κόστισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Το σχολικό που πέρασε λίγο πριν από την έκρηξη

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που καταγράφουν τις συνέπειες της έκρηξης στην οδό Λυσικράτους. Σε βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το Newsbomb, ένα μαύρο βαν, το οποίο μετέφερε 12 μαθητές με προορισμό σχολείο στο Ψυχικό, περνά από το σημείο ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη.

Η ισχυρή έκρηξη εκτοξεύει συντρίμμια στον δρόμο, με ορισμένα από αυτά να καταλήγουν πάνω στο όχημα. Οι μαθητές γλίτωσαν χωρίς να τραυματιστούν, ωστόσο βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα τρομακτικό περιστατικό.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στους τρεις υπόπτους

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, περίπου στις 2 τα ξημερώματα της 25ης Σεπτεμβρίου, τρία άτομα φέρονται να εισήλθαν στο ισόγειο του νεοκλασικού, αφού πρώτα παραβίασαν την είσοδο. Στο εσωτερικό βρισκόταν ο μετρητής φυσικού αερίου και οι σωληνώσεις της εγκατάστασης.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι δράστες επιχείρησαν να αφαιρέσουν με κόφτη ένα τμήμα χαλκοσωλήνα. Κατά την προσπάθεια αυτή προκλήθηκε ζημιά στην εγκατάσταση, με αποτέλεσμα να αρχίσει να διαρρέει φυσικό αέριο.

Από την εξέταση του διαθέσιμου υλικού προκύπτει ότι δύο από τους άνδρες βρίσκονταν μέσα στο κτίριο, ενώ ο τρίτος φέρεται να παρέμεινε έξω, επιτηρώντας τον χώρο. Οι δύο που εισήλθαν στο ισόγειο αποχώρησαν παίρνοντας μαζί τους ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα και ένα καροτσάκι μεταφοράς αντικειμένων.

Η διαρροή αερίου και η φονική έκρηξη

Περίπου πεντέμισι ώρες μετά την αποχώρηση των υπόπτων, σημειώθηκε η έκρηξη που ισοπέδωσε το νεοκλασικό και προκάλεσε ζημιές και στο γειτονικό κτίριο.

Σύμφωνα με την εκδοχή που εξετάζουν οι Αρχές, το φυσικό αέριο διέρρευσε από την εγκατάσταση και συσσωρεύτηκε στο εσωτερικό του κτιρίου, φτάνοντας έως τον δεύτερο όροφο, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το μοναδικό στο κτίριο που διέθετε παροχή φυσικού αερίου.

Η έκρηξη φέρεται να προκλήθηκε όταν η ηλικιωμένη γυναίκα ξύπνησε και άναψε το φως, με τον ηλεκτρικό σπινθήρα να λειτουργεί ως πηγή ανάφλεξης του συσσωρευμένου αερίου. Το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό: έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και το κτίριο υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Η διαδρομή των υπόπτων μετά την κλοπή

Για την εξιχνίαση της υπόθεσης, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αξιοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό και άλλα στοιχεία, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν τις κινήσεις των τριών ανδρών πριν και μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι ύποπτοι φέρονται να ξεκίνησαν από την περιοχή της Ομόνοιας και να κινήθηκαν προς την Ακρόπολη και το Κουκάκι. Η διαδρομή τους φέρεται να περιλάμβανε την οδό Δημητρακοπούλου, την Καλλιρρόης και τη Φραντζή, πριν καταλήξουν στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, κοντά στον σταθμό του μετρό στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή πραγματογνωμόνων, μηχανικών και ειδικών επιστημόνων, μεταξύ των οποίων και συνεργάτες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η αξιολόγηση των ευρημάτων συνέβαλε στον προσδιορισμό του σημείου από το οποίο ξεκίνησε η διαρροή και στην τεκμηρίωση του σεναρίου της κλοπής.

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