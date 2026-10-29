Πλάκα: Η κλοπή χαλκοσωλήνων αιτία της φονικής έκρηξης – Ταυτοποιήθηκαν τρεις ύποπτοι

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι τρεις φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις της εγκατάστασης φυσικού αερίου, με σκοπό την κλοπή χάλκινων σωληνώσεων

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Πλάκα: Η κλοπή χαλκοσωλήνων αιτία της φονικής έκρηξης – Ταυτοποιήθηκαν τρεις ύποπτοι
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  • Η φονική έκρηξη στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου λόγω κλοπής χάλκινων σωληνώσεων.
  • Τρεις ύποπτοι, δύο Έλληνες και ένας Αλβανός, ταυτοποιήθηκαν και εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους.
  • Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ολοκλήρωσε την έρευνα μέσα σε 34 ημέρες με συνδυασμό ανακριτικών ενεργειών και επιστημονικών εξετάσεων.
  • Η ανασύσταση του χώρου της έκρηξης και η αξιολόγηση οπτικοακουστικού υλικού ήταν καθοριστικές για την εξιχνίαση του περιστατικού.
  • Στην έρευνα συμμετείχαν πραγματογνώμονες και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που συνέβαλαν στην τεκμηρίωση των ευρημάτων.
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Στην κλοπή χάλκινων σωληνώσεων από την εγκατάσταση φυσικού αερίου αποδίδεται, σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, η διαρροή που προηγήθηκε της φονικής έκρηξης στην Πλάκα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Μέσα σε 34 ημέρες, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) συγκέντρωσαν και αξιολόγησαν στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση τριών ατόμων, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές της Αθήνας.

Πρόκειται για δύο Έλληνες και έναν υπήκοο Αλβανίας, οι οποίοι φέρονται να προκάλεσαν ζημιά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου, επιχειρώντας να αφαιρέσουν τα χάλκινα τμήματά τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι τρεις φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις της εγκατάστασης φυσικού αερίου, με σκοπό την κλοπή χάλκινων σωληνώσεων. Η διερεύνηση των ενεργειών τους και η τεκμηρίωση της σύνδεσής τους με την έκρηξη αποτέλεσαν κεντρικό άξονα της έρευνας.

34 ημέρες ερευνών για την εξιχνίαση της τραγωδίας

Από τις πρώτες ώρες μετά την έκρηξη, τα εξειδικευμένα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. εργάστηκαν μεθοδικά, υπό συνθήκες αυστηρής μυστικότητας, προκειμένου να ανασυνθέσουν τα γεγονότα και να εντοπίσουν τους υπευθύνους. Η έρευνα, που ολοκληρώθηκε στο κρίσιμο αυτό στάδιο στις 29 Οκτωβρίου, βασίστηκε στον συνδυασμό ανακριτικών ενεργειών και επιστημονικών εξετάσεων.

Καθοριστική ήταν η ανασύσταση του χώρου της έκρηξης. Οι ερευνητές εξέτασαν τη θέση των ευρημάτων και τη μεταξύ τους σχέση, επιχειρώντας να αποσαφηνίσουν την αλληλουχία των γεγονότων και να προσδιορίσουν πώς προκλήθηκε η διαρροή αερίου.

Παράλληλα, αξιολογήθηκε εκτενές οπτικοακουστικό υλικό, ενώ αξιοποιήθηκαν στοιχεία που προέκυψαν από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και από την εξέταση των πειστηρίων που συλλέχθηκαν στο σημείο.

Η επιστημονική έρευνα και ο ρόλος του Πολυτεχνείου

Ιδιαίτερη σημασία είχε η επιστημονική διερεύνηση των ευρημάτων, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή διορισμένων πραγματογνωμόνων, μεταξύ των οποίων ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και χημικός.

Στην έρευνα συμμετείχε επίσης το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου Μεταλλογνωσίας του Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η εξέταση των υλικών και η συνδυαστική αξιολόγηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων με τα ανακριτικά δεδομένα συνέβαλαν στην τεκμηρίωση των συμπερασμάτων.

Το βασικό ερευνητικό ερώτημα ήταν πώς η αφαίρεση των χάλκινων σωληνώσεων συνδέεται με τη διαρροή φυσικού αερίου και την έκρηξη που ακολούθησε. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, οι Αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση των τριών υπόπτων και στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.

Σχολικό λεωφορείο πέρασε λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη φονική έκρηξη

Συγκλονίζει νέο βίντεο από τη φονική έκρηξη που φέρνει στο φως το Newsbomb, καθώς ένα μαύρο βαν, το οποίο φέρεται να είναι σχολικό όχημα, πέρασε μπροστά από το κτίριο ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν από την ισχυρή έκρηξη.

Στo βίντεο διακρίνονται οι φλόγες να εκδηλώνονται τόσο στους επάνω ορόφους όσο και στο ισόγειο, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα του περιστατικού.

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