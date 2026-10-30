Φονική έκρηξη στην Πλάκα: Κλέφτες χαλκού προκάλεσαν τη διαρροή - Χειροπέδες σε τρία άτομα

Snapshot Η φονική έκρηξη στην Πλάκα προκλήθηκε από κλέφτες χαλκού που προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου.

Τρεις ύποπτοι, δύο Έλληνες και ένας υπήκοος Αλβανίας, συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης.

Καθοριστικό στοιχείο στην έρευνα αποτέλεσε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που τους δείχνει να αφαιρούν κομμάτι χαλκοσωλήνα.

Οι ειδικοί ανασύνθεσαν τον μετρητή και τους αγωγούς από τα συντρίμμια για να εντοπίσουν το σημείο διαρροής.

Οι συλληφθέντες θα δώσουν εξηγήσεις στη δικαιοσύνη σύντομα. Snapshot powered by AI

Ασταμάτητες έρευνες επί ένα μήνα, "συναρμολόγηση" του μοιραίου δικτύου και ανάλυση πραγματογνωμόνων έφεραν στο φως την σοκαριστική αποκάλυψη για την αιτία της φονικής έκρηξης στην Πλάκα.

Όπως αποδεικνύει η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, κλέφτες που προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις της εγκατάστασης φυσικού αερίου οδήγησαν στη διαρροή και τελικά στην έκρηξη.

Δράστες τρία άτομα, δύο Έλληνες και ένας υπήκοος Αλβανίας που συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας έπαιξε το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που τους δείχνει να μπαίνουν στο κτίριο και μετά από λίγα λεπτά να αποχωρούν, έχοντας μαζί τους ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα.

Οι ειδικοί της Δ.Α.Ε.Ε κατάφεραν να ανασυνθέσουν τον μετρητή και τους αγωγούς αερίου από τα συντρίμμια, επιχειρώντας να προσδιορίσουν το ακριβές σημείο από το οποίο ξεκίνησε η διαρροή.

Παράλληλα, εξετάστηκε εξονυχιστικά το βίντεο ενώ η επιστημονική ανάλυση από εξειδικευμένη ομάδα που συμμετείχαν πραγματογνώμονες, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και χημικός έβαλε τη σφραγίδα στην υπόθεση.

Να σημειωθεί πως στιγμές πριν ισχυρή έκρηξη, το βίντεο κατέγραψε και τη διέλευση από την οδό Λυσικράτους, ενός μαύρου βαν, το οποίο μετέφερε 12 μαθητές ιδιωτικού σχολείου.

Οι τρεις άνδρες που έχουν απασχολήσει τις αρχές σε λίγες ώρες θα δώσουν εξηγήσεις στη δικαιοσύνη.

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