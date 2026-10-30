Πλάκα: Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κι άλλα βαριά κακουργήματα κατηγορούνται οι συλληφθέντες

Snapshot Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και άλλα βαριά κακουργήματα σχετικά με τη φονική έκρηξη στην Πλάκα.

Η έκρηξη προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν εμπρησμό και έκρηξη από πρόθεση και κατά συναυτουργία με αποτέλεσμα θάνατο.

Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία. Snapshot powered by AI

Ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη φονική έκρηξη σε πολυκατοικία στην Πλάκα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις κατηγορίες του εμπρησμού από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων, από πρόθεση και κατά συναυτουργία, καθώς και της έκρηξης από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα επίσης τον θάνατο άλλων, από πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Παράλληλα, τους αποδίδονται ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία, καθώς και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Διαβάστε επίσης