Πλάκα: Αυτός είναι ο βασικός κατηγορούμενος για την κλοπή σωλήνων που προκάλεσε τη φονική έκρηξη

Snapshot Ο βασικός ύποπτος για την κλοπή χαλκοσωλήνων που προκάλεσε τη φονική έκρηξη στην Πλάκα εντοπίστηκε μετά από 34 ημέρες ερευνών.

Τρεις άνδρες, δύο Έλληνες και ένας Αλβανός, εισέβαλαν στο κτίριο λίγες ώρες πριν την έκρηξη με σκοπό να κλέψουν χαλκοσωλήνες, προκαλώντας διαρροή φυσικού αερίου.

Η ταυτοποίηση των υπόπτων βασίστηκε σε βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, εργαστηριακά ευρήματα και άλλες έρευνες.

Οι συλληφθέντες έχουν βαρύ ποινικό παρελθόν με πολλές συλλήψεις για κλοπές, ληστείες, οπλοκατοχή και βία.

Η έκρηξη στις 25 Σεπτεμβρίου προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων και μεγάλες καταστροφές στο κτίριο, με την αιτία να εντοπίζεται σε διαρροή από την κλοπή χαλκοσωλήνων. Snapshot powered by AI

Στη συμβολή των οδών Δεληγιώργη και Αγησιλάου εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης ο βασικός ύποπτος για την κλοπή των χαλκοσωλήνων από την εγκατάσταση φυσικού αερίου στο νεοκλασικό της οδού Λυσικράτους, στην Πλάκα.

Πρόκειται για την υπόθεση που συνδέεται με τη φονική έκρηξη της 25ης Σεπτεμβρίου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης ήρθε έπειτα από 34 ημέρες εντατικών ερευνών από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής. Καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση των τριών υπόπτων έπαιξε η αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, σε συνδυασμό με τα εργαστηριακά ευρήματα και την εξέταση των υπόλοιπων στοιχείων της υπόθεσης.

Οι τρεις άνδρες, δύο Έλληνες και ένας υπήκοος Αλβανίας, ηλικίας 34, 37 και 55 ετών, φέρονται να είχαν εισβάλει στο κτίριο λίγες ώρες πριν από την έκρηξη, με σκοπό να αφαιρέσουν χαλκοσωλήνες από την εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η προσπάθειά τους να αποσπάσουν τον χαλκό προκάλεσε ζημιά στον σωλήνα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί διαρροή αερίου.

Το βιντεοληπτικό υλικό που τους «πρόδωσε»

Οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής εξέτασαν δεκάδες βίντεο από κάμερες ασφαλείας, καταφέρνοντας να ανασυνθέσουν τις κινήσεις των υπόπτων πριν και μετά την είσοδό τους στο κτίριο. Στο υλικό καταγράφονται τρία άτομα να πλησιάζουν το νεοκλασικό περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα της 25ης Σεπτεμβρίου. Δύο από αυτούς φέρονται να εισέρχονται στο κλιμακοστάσιο και να παραμένουν για λίγα λεπτά στο εσωτερικό, προτού αποχωρήσουν κρατώντας τμήμα χαλκοσωλήνα.

Η έρευνα συμπληρώθηκε από το πόρισμα του εργαστηρίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το οποίο προσδιόρισε το σημείο της διαρροής στο εσωτερικό του κτιρίου, δίπλα στον μετρητή φυσικού αερίου του ισογείου. Το εύρημα αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς κατεύθυνε τις έρευνες προς την εσωτερική εγκατάσταση και όχι προς το εξωτερικό δίκτυο.

Το βαρύ ποινικό παρελθόν των τριών

Οι τρεις συλληφθέντες δεν ήταν άγνωστοι στις Αρχές. Αντιθέτως, είχαν απασχολήσει επανειλημμένα την Αστυνομία, καθώς φέρονται να έχουν συλληφθεί δεκάδες φορές στο παρελθόν. Ειδικότερα, ο 34χρονος φέρεται να έχει περισσότερες από 20 συλλήψεις, ενώ οι άλλοι δύο περίπου 15 ο καθένας.

Στο παρελθόν έχουν απασχολήσει για υποθέσεις κλοπών, διαρρήξεων, ληστειών, οπλοκατοχής, ναρκωτικών, αλλά και σοβαρών περιστατικών σωματικής βίας.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 07:30 το πρωί, στο τριώροφο νεοκλασικό της οδού Λυσικράτους, στην Πλάκα. Το κτίριο υπέστη τεράστιες ζημιές και κατέρρευσε, ενώ έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους: ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο και δύο ζευγάρια τουριστών που φιλοξενούνταν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η διαρροή φυσικού αερίου φέρεται να είχε ξεκινήσει αρκετές ώρες νωρίτερα, μετά την επέμβαση των δραστών στην εγκατάσταση. Το αέριο συσσωρεύτηκε στο εσωτερικό του κτιρίου και, σύμφωνα με την εκτίμηση των ερευνητών, ένας σπινθήρας από το άναμμα ηλεκτρικού διακόπτη στο διαμέρισμα του ηλικιωμένου ζευγαριού προκάλεσε την έκρηξη.

Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν ακόμη περισσότερα θύματα, καθώς ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη είχε περάσει μπροστά από το κτίριο σχολικό βαν που μετέφερε 12 μαθητές. Συντρίμμια εκτοξεύτηκαν στον δρόμο, ενώ ορισμένα χτύπησαν το όχημα.

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