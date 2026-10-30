Πυροσβεστική για Πλάκα: Επί 34 μέρες στελέχη της ΔΑΕΕ ερευνούσαν την έκρηξη υπό άκρα μυστικότητα

Τρία άτομα έχουν συλληφθεί για την έκρηξη που προκάλεσε τον θάνατο 6 ανθρώπων

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Πυροσβεστική για Πλάκα: Επί 34 μέρες στελέχη της ΔΑΕΕ ερευνούσαν την έκρηξη υπό άκρα μυστικότητα
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τρία άτομα συνελήφθησαν για την έκρηξη στην Πλάκα που προκάλεσε τον θάνατο 6 ανθρώπων, δύο ημεδαποί και ένας αλλοδαπός.
  • Οι δράστες προκάλεσαν δολιοφθορά σε σωληνώσεις φυσικού αερίου με σκοπό την κλοπή χαλκού, η οποία οδήγησε σε διαρροή και την έκρηξη.
  • Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ερεύνησε την υπόθεση επί 34 ημέρες υπό άκρα μυστικότητα, με συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας.
  • Η έρευνα περιλάμβανε ανασύσταση του χώρου, ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού, άρση απορρήτου επικοινωνιών και επιστημονική τεκμηρίωση με τη βοήθεια δικαστικών πραγματογνωμόνων και του ΕΜΠ.
  • Η συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων οδήγησε στην ανασύνθεση των γεγονότων και την τεκμηρίωση των συμπερασμάτων της έρευνας.
Snapshot powered by AI

Ενημέρωση σχετικά με τη σύλληψη των τριών υπεύθυνων για την έκρηξη σε κτήριο στην Πλάκα στις 25 Σεπτεμβρίου έκανε ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Όπως έχει γίνει γνωστό, τρία άτομα έχουν συλληφθεί για το γεγονός, 2 ημεδαποί ηλικίας 37 και 55 ετών και ένας αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας, ηλικίας 34 ετών, οι οποίοι πέρασαν σήμερα από το γραφείο της ανακρίτριας. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Όπως έγινε γνωστό από την εξέταση της υπόθεσης την οποία έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, οι τρεις δράστες προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις εγκατάστασης φυσικού αερίου με σκοπό την κλοπή χάλκινων σωληνώσεων, προκαλώντας διαρροή.

Μετά από λίγες ώρες από την πράξη τους σημειώθηκε έκρηξη στο συγκεκριμένο κτήριο, οδηγώντας σε θάνατο 6 ανθρώπους.

Όπως σημειώνει ο κ. Βαθρακογιάννης, οι αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, με εξειδικευμένα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. , ερευνούσαν το περιστατικό επί 34 μέρες υπό άκρα μυστικότητα. Σημαντική ήταν και η συνεργασία με την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι συνέδραμαν στην ταυτοποίηση των φερόμενων ως εμπλεκομένων.

Πώς έγινε η έρευνα

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής εξήγησε ότι η διερεύνηση περιέλαβε την ανασύσταση του χώρου της έκρηξης, μέσα από μεθοδικές και συντονισμένες ενέργειες, την ενδελεχή ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού, την αξιοποίηση στοιχείων που προέκυψαν κατόπιν άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς και την εξέταση των πειστηρίων που συλλέχθηκαν από το σημείο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιστημονική τεκμηρίωση. Η Δ.Α.Ε.Ε. συνεργάστηκε με διορισμένους δικαστικούς πραγματογνώμονες, ηλεκτρολόγους μηχανικούς και χημικό, καθώς και με το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου μεταλλουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η συνδυαστική αξιολόγηση των ανακριτικών και επιστημονικών ευρημάτων συνέβαλε καθοριστικά στην ανασύνθεση της αλληλουχίας των γεγονότων και στην τεκμηρίωση των συμπερασμάτων της έρευνας.

Όπως δήλωσε ο κ. Βαθρακογιάννης, η έρευνα πραγματοποιήθηκε με σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:41ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Στο μικροσκόπιο των αρχών η επίσκεψη Άντριου, Έπσταϊν και Μάξγουελ στο κάστρο Μπαλμόραλ

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση θανάτου 80χρονου - Συνελήφθη 46χρονος για δολοφονία με στραγγαλισμό

15:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στη Λευκάδα συνελήφθη ο κατά συρροήν εμπρηστής αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού - Έκαψε σπίτι και 3 ΙΧ σε Γλυφάδα και Νέο Ηράκλειο

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική για Πλάκα: Επί 34 μέρες στελέχη της ΔΑΕΕ ερευνούσαν την έκρηξη υπό άκρα μυστικότητα

15:00ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΗ: Η τέχνη «φωτίζει» τον Ιστορικό ΑΗΣ Νέου Φαλήρου – 55 έργα σε μια έκθεση με ελεύθερη είσοδο

14:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πλάκα: Αυτός είναι ο βασικός κατηγορούμενος για την κλοπή σωλήνων που προκάλεσε τη φονική έκρηξη

14:52ΕΘΝΙΚΑ

Ο κυβερνήτης της φρεγάτας «Κίμων» εξηγεί τα οπλικά συστήματα που φέρει - Βίντεο

14:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Να αποσυρθεί άμεσα το άρθρο 23 για τα «κόκκινα» δάνεια 

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Νεκρή με τρεις πυροβολισμούς εντοπίστηκε καφέ αρκούδα στις Πρέσπες

14:39ANNOUNCEMENTS

Telekom Fiber: Δωρεάν αναβάθμιση σε υψηλότερες ταχύτητες Fiber για ακόμα καλύτερη εμπειρία συνδεσιμότητας

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΓΑΔΑ ο Αντώνης Ρέμος

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Πήραν διαζύγιο και μετά παντρεύτηκαν ξανά: Τρία ζευγάρια διηγούνται την ιστορία τους

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Σε διαπραγματεύσεις γα την επαναλειτουργία των καταστημάτων υπό επίβλεψη

14:31ΕΘΝΙΚΑ

Live από τη Γαλλία: Η ύψωση της ελληνικής σημαίας στη Φρεγάτα «Νέαρχος»

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στο νοσοκομείο κατέληξε 15χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Συνελήφθη ο πατέρας του

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας θα συμμετάσχουν στο σουηδικό πρόγραμμα φρεγατών FDI

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Κακά μαντάτα για την οικονομία λίγο πριν τις νέες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Με έξωση απειλείται 92χρονη με αναπηρία - Αναβλήθηκε προσωρινά η διαδικασία

14:03ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Mετακομιδή Ιερού Σκηνώματος Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου και Θυρανοίξια νέου ναού στο «Ιωνικό Κέντρο» της Μητρόπολης Νέας Ιωνίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:33ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΓΑΔΑ ο Αντώνης Ρέμος

14:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πλάκα: Αυτός είναι ο βασικός κατηγορούμενος για την κλοπή σωλήνων που προκάλεσε τη φονική έκρηξη

12:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Το απόγευμα οι ανακοινώσεις των νέων μέτρων - Άδεια μόνο από την Ελλάδα για το καλώδιο»

13:06LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Από το Ζενίθ στο Ναδίρ – Τα νούμερα της πρωινής ζώνης

10:22ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Λευκός καρχαρίας συναντήθηκε με δύο σέρφερ και τους πιτσίλισε με νερό

15:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στη Λευκάδα συνελήφθη ο κατά συρροήν εμπρηστής αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού - Έκαψε σπίτι και 3 ΙΧ σε Γλυφάδα και Νέο Ηράκλειο

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα - βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού εισβάλει και βάζει φωτιά στο σπίτι της πρώην συντρόφου του

13:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ραφήνα: Θρίλερ με νεκρό άνδρα 30 ετών - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

14:31ΕΘΝΙΚΑ

Live από τη Γαλλία: Η ύψωση της ελληνικής σημαίας στη Φρεγάτα «Νέαρχος»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Πήραν διαζύγιο και μετά παντρεύτηκαν ξανά: Τρία ζευγάρια διηγούνται την ιστορία τους

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Μαρουσάκης: Έρχεται «πολικός αέρας» το Σαββατοκύριακο με ισχυρούς ανέμους, βροχές και χιόνια – Πόσο κρατάει η νέα κακοκαιρία

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαίνιση Κατοικίας: Άνοιξε η πλατφόρμα για επιδότηση έως 36.000 ευρώ - Πότε λήγουν οι αιτήσεις

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Καππαδοκία: Νεκροί νεόνυμφο ζευγάρι και Γαλλίδα τουρίστρια από την κατάρρευση της «νεραϊδοκαμινάδας»

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Σε διαπραγματεύσεις γα την επαναλειτουργία των καταστημάτων υπό επίβλεψη

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Με έξωση απειλείται 92χρονη με αναπηρία - Αναβλήθηκε προσωρινά η διαδικασία

07:06ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Νέαρχος»: Το Newsbomb στο Λοριάν για την παράδοση της δεύτερης ελληνικής Belharra

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Οδηγός ξέχασε το μωρό στην οροφή αυτοκινήτου - Βίντεο

13:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χωριάτικο: Πάνω από 76 εκατ. η ζημία σε βάρος του Δημοσίου – Ρολόγια, αυτοκίνητα, λίρες και επώνυμες τσάντες κατάσχεσε η Αστυνομία

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Χαλκιδικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ