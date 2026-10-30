Πυροσβεστική για Πλάκα: Επί 34 μέρες στελέχη της ΔΑΕΕ ερευνούσαν την έκρηξη υπό άκρα μυστικότητα

Snapshot Τρία άτομα συνελήφθησαν για την έκρηξη στην Πλάκα που προκάλεσε τον θάνατο 6 ανθρώπων, δύο ημεδαποί και ένας αλλοδαπός.

Οι δράστες προκάλεσαν δολιοφθορά σε σωληνώσεις φυσικού αερίου με σκοπό την κλοπή χαλκού, η οποία οδήγησε σε διαρροή και την έκρηξη.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ερεύνησε την υπόθεση επί 34 ημέρες υπό άκρα μυστικότητα, με συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η έρευνα περιλάμβανε ανασύσταση του χώρου, ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού, άρση απορρήτου επικοινωνιών και επιστημονική τεκμηρίωση με τη βοήθεια δικαστικών πραγματογνωμόνων και του ΕΜΠ.

Η συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων οδήγησε στην ανασύνθεση των γεγονότων και την τεκμηρίωση των συμπερασμάτων της έρευνας. Snapshot powered by AI

Ενημέρωση σχετικά με τη σύλληψη των τριών υπεύθυνων για την έκρηξη σε κτήριο στην Πλάκα στις 25 Σεπτεμβρίου έκανε ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Όπως έχει γίνει γνωστό, τρία άτομα έχουν συλληφθεί για το γεγονός, 2 ημεδαποί ηλικίας 37 και 55 ετών και ένας αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας, ηλικίας 34 ετών, οι οποίοι πέρασαν σήμερα από το γραφείο της ανακρίτριας. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Όπως έγινε γνωστό από την εξέταση της υπόθεσης την οποία έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, οι τρεις δράστες προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις εγκατάστασης φυσικού αερίου με σκοπό την κλοπή χάλκινων σωληνώσεων, προκαλώντας διαρροή.

Μετά από λίγες ώρες από την πράξη τους σημειώθηκε έκρηξη στο συγκεκριμένο κτήριο, οδηγώντας σε θάνατο 6 ανθρώπους.

Όπως σημειώνει ο κ. Βαθρακογιάννης, οι αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, με εξειδικευμένα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. , ερευνούσαν το περιστατικό επί 34 μέρες υπό άκρα μυστικότητα. Σημαντική ήταν και η συνεργασία με την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι συνέδραμαν στην ταυτοποίηση των φερόμενων ως εμπλεκομένων.

Πώς έγινε η έρευνα

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής εξήγησε ότι η διερεύνηση περιέλαβε την ανασύσταση του χώρου της έκρηξης, μέσα από μεθοδικές και συντονισμένες ενέργειες, την ενδελεχή ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού, την αξιοποίηση στοιχείων που προέκυψαν κατόπιν άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς και την εξέταση των πειστηρίων που συλλέχθηκαν από το σημείο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιστημονική τεκμηρίωση. Η Δ.Α.Ε.Ε. συνεργάστηκε με διορισμένους δικαστικούς πραγματογνώμονες, ηλεκτρολόγους μηχανικούς και χημικό, καθώς και με το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου μεταλλουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η συνδυαστική αξιολόγηση των ανακριτικών και επιστημονικών ευρημάτων συνέβαλε καθοριστικά στην ανασύνθεση της αλληλουχίας των γεγονότων και στην τεκμηρίωση των συμπερασμάτων της έρευνας.

Όπως δήλωσε ο κ. Βαθρακογιάννης, η έρευνα πραγματοποιήθηκε με σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους.

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