Έκρηξη στην Πλάκα- Συγγενείς Αμερικανών: «Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι έχασαν τη ζωή τους για 20€»

Οι δράστες είχαν συλληφθεί στο παρελθόν  68 φορές για κλοπές, ληστείες, ναρκωτικά - Την Δευτέρα η απολογία τους

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Έκρηξη στην Πλάκα- Συγγενείς Αμερικανών: «Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι έχασαν τη ζωή τους για 20€»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τρεις συλληφθέντες με βαρύ ποινικό μητρώο κατηγορούνται για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, που προκλήθηκε από κλοπή χαλκού αξίας 20 ευρώ.
  • Οι συγγενείς των έξι Αμερικανών θυμάτων εκφράζουν σοκ και αδυναμία να πιστέψουν ότι η απώλεια ζωών οφείλεται σε τόσο μικρό χρηματικό ποσό.
  • Οι κατηγορούμενοι, με συνολικά 68 προηγούμενες συλλήψεις για κλοπές, ληστείες και ναρκωτικά, θα απολογηθούν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.
  • Οι τρεις δράστες συνελήφθησαν κοντά στην Ομόνοια και μεταφέρθηκαν με αυστηρά μέτρα ασφαλείας ενώπιον ανακριτή.
  • Ο δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων δηλώνει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.
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Την ερχόμενη Δευτέρα (2/11) αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες που φέρεται να προκάλεσαν την φονική έκρηξη στην Πλάκα με τους έξι νεκρούς καθώς έκλεψαν ένα κομμάτι χαλκού από το δίκτυο παροχής του φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι συγγενείς των θυμάτων από την Αμερική που χάθηκαν τόσο άδικα αντέδρασαν στην είδηση της σύλληψης των δραστών. «Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι οι δικοί μας άνθρωποι χάθηκαν για 20 ευρώ (τόσο κοστολογείται το τμήμα του χαλκοσωλήνα που πήραν οι δράστες από το κτήριο)», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι συγγενείς των Αμερικανών θυμάτων της έκρηξης.

Πρόκειται για την πρώτη αντίδραση των οικογένειών των Αμερικανών θυμάτων που ήρθε εκ μέρους του δικηγόρου τους ο οποίος βρέθηκε στα δικαστήρια προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΛΑΚΑ

Ο Γιώργος Καραπάνος, δικηγόρος των Αμερικανών θυμάτων της έκρηξης στην Πλάκα

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Απολογούνται τη Δευτέρα οι κατηγορούμενοι

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας (2/11) με διορισμένους δικηγόρους οι οποίος διορίστηκαν αυτεπάγγελτα από τον ανακριτή.

Οι τρεις αντιμετωπίζουν ένα βαρύ κατηγορητήριο με πολύ σοβαρά αδικήματα, ενώ οδηγήθηκαν ενώπιων του ανακριτή κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Οι δράστες είχαν συλληφθεί 68 φορές για κλοπές, ληστείες, ναρκωτικά

Βεβαρυμμένο ποινικό μητρώο είχαν οι τρεις συλληφθέντες που φέρεται να προκάλεσαν τη φονική έκρηξη στην Πλάκα καθώς στο παρελθόν είχαν απασχολήσει τις Αρχές για δεκάδες υποθέσεις με κλοπές, ληστείες και ναρκωτικά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 55χρονος Έλληνας είναι γνώριμος των Αρχών από το 1980 και έχει συλληφθεί 45 φορές για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, κλοπές και ληστείες. Μάλιστα μετά την έκρηξη είχε συλληφθεί ξανά από τις Αρχές στις αρχές Οκτωβρίου κατηγορούμενος για κλοπή ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος.

Ο 37χρονος είχε συλληφθεί 13 φορές από το 2008 για παρόμοια αδικήματα, ενώ ο 34χρονος από την Αλβανία είχε συλληφθεί 20 φορές από το 2019.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται ότι οι τρεις κατηγορούμενοι έκαναν συνεχώς κλοπές και ληστείες προκειμένου να εξασφαλίσουν χρήματα. Σημειώνεται ότι και οι τρεις συνελήφθησαν στα στενά γύρω από την Ομόνοια.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την ανησυχία τους καθώς υπάρχει ενημέρωση από τις Αρχές ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος κατάρρευσης των διπλανών κτηρίων.

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