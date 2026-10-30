Έκρηξη στην Πλάκα: Τα κλάσματα του δευτερολέπτου που έσωσαν τα 12 παιδιά στο σχολικό λεωφορείο

Snapshot Η έκρηξη στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου λόγω της βίαιης αφαίρεσης χάλκινου σωλήνα από το κτίριο.

Δώδεκα μαθητές σε σχολικό λεωφορείο που περνούσε μπροστά από το κτίριο σώθηκαν από τραυματισμούς χάρη σε κλάσματα δευτερολέπτου πριν από την έκρηξη.

Η ενεργοποίηση του φωτός στο μπάνιο από ηλικιωμένη γυναίκα πιθανόν πυροδότησε την έκρηξη περίπου μισό δευτερόλεπτο μετά τη διέλευση του σχολικού.

Η έκρηξη εκδηλώθηκε σχεδόν ταυτόχρονα σε περισσότερους ορόφους του κτιρίου, απορρίπτοντας το αρχικό σενάριο για αποκλειστική σύνδεση με οικιακή συσκευή.

Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για την υπόθεση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστεί ο ακριβής τρόπος πρόκλησης της διαρροής και της έκρηξης. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα, πριν από περίπου έναν μήνα, έρχονται στο φως μετά τις συλλήψεις των τριών ατόμων που κατηγορούνται για την υπόθεση. Η αφαίρεση χάλκινων σωλήνων από το ακίνητο φέρεται να προκάλεσε διαρροή φυσικού αερίου, η οποία οδήγησε στην ισχυρότατη έκρηξη και τον θάνατο έξι ανθρώπων.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι λεπτομέρειες από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, καθώς αποκαλύπτουν πόσο κοντά βρέθηκαν στον κίνδυνο 12 μαθητές που επέβαιναν σε σχολικό λεωφορείο το οποίο περνούσε εκείνη την ώρα μπροστά από το κτίριο. Τα συντρίμμια εκτοξεύτηκαν πάνω στο όχημα, χτυπώντας τις πόρτες και τα παράθυρά του, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανένα από τα παιδιά.

Καθοριστική, σύμφωνα με την ανάλυση των καρέ από τις κάμερες ασφαλείας, φέρεται να ήταν και η κίνηση μιας ηλικιωμένης γυναίκας που βρισκόταν στο κτίριο. Το άναμμα του φωτός στο μπάνιο, λίγα κλάσματα του δευτερολέπτου πριν από την έκρηξη, εξετάζεται ως το γεγονός που ενδέχεται να πυροδότησε την ανάφλεξη, ενώ ο ελάχιστος χρόνος που μεσολάβησε φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την τύχη των παιδιών.

Το σχολικό με τους 12 μαθητές βρέθηκε στο επίκεντρο της έκρηξης

Το βίντεο από την οδό Λυσικράτους αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές της έκρηξης. Το σχολικό βαν, στο οποίο επέβαιναν 12 μαθητές, περνούσε ακριβώς μπροστά από το κτίριο όταν σημειώθηκε η ισχυρότατη έκρηξη. Η δύναμη της ανατίναξης ήταν τέτοια, ώστε τμήματα του κτιρίου εκτοξεύτηκαν προς το όχημα και χτύπησαν τις εξωτερικές επιφάνειές του.

Παρά τη σφοδρότητα του ωστικού κύματος και την πτώση των συντριμμιών, κανένα από τα παιδιά δεν τραυματίστηκε. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το φως των νέων στοιχείων από την ανάλυση του βίντεο, καθώς φαίνεται πως ελάχιστα κλάσματα του δευτερολέπτου χώριζαν το σχολικό από τη στιγμή της έκρηξης.

Σε κατάσταση σοκ βρέθηκε και ο οδηγός ΙΧ που ακολουθούσε το σχολικό και είχε μόλις περάσει μπροστά από το ακίνητο. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε στις Αρχές, η έκρηξη σημειώθηκε αμέσως μετά τη διέλευσή του, με τον ίδιο να κάνει λόγο για μια στιγμή κατά την οποία σώθηκε από καθαρή τύχη.

Η ηλικιωμένη και το φως στο μπάνιο – Τι έδειξε η ανάλυση καρέ καρέ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα από την επεξεργασία του βιντεοληπτικού υλικού που εξασφάλισαν οι Αρχές από κάμερα ασφαλείας στην οδό Λυσικράτους.

Όπως μετέδωσε το Live News του Mega, οι ερευνητές εξέτασαν το βίντεο της έκρηξης σε εξαιρετικά μικρά χρονικά διαστήματα, αναλύοντας διαδοχικά καρέ με απόσταση μόλις 0,05 δευτερολέπτων.

Από την επεξεργασία του υλικού προέκυψε, ότι η έκρηξη δεν περιορίστηκε στον πρώτο όροφο του κτιρίου, όπου διέμεναν ηλικιωμένοι που έχασαν τη ζωή τους. Αντίθετα, φαίνεται να εκδηλώθηκε σχεδόν ταυτόχρονα και στο ισόγειο, στοιχείο που οδήγησε τους ερευνητές να επανεξετάσουν το ενδεχόμενο η διαρροή αερίου να είχε επεκταθεί σε περισσότερους χώρους του ακινήτου.

Η συγκεκριμένη διαπίστωση απομακρύνει, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, το αρχικό ενδεχόμενο η έκρηξη να συνδέεται αποκλειστικά με κάποια οικιακή συσκευή στον πρώτο όροφο, όπως ένας θερμοσίφωνας ή μια κουζίνα που ενδεχομένως είχε παραμείνει αναμμένη.

Στην ίδια ανάλυση παρουσιάστηκε και η κίνηση του σχολικού οχήματος. Σε ένα από τα πρώτα καρέ, τα παράθυρα του κτιρίου εμφανίζονται σκοτεινά, ενώ λίγα εκατοστά του δευτερολέπτου αργότερα διακρίνεται να ανάβει φως. Η χρονική σύμπτωση με τη διέλευση του σχολικού μπροστά από το ακίνητο αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται.

Το φως φέρεται να άναψε τη στιγμή που το σχολικό βρισκόταν ακριβώς κάτω από το κτίριο, ενώ η έκρηξη ακολούθησε περίπου μισό δευτερόλεπτο αργότερα.

Η εκτίμηση είναι ότι η ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία βρέθηκε νεκρή σε διαφορετικό σημείο του κτιρίου, ενδέχεται να άναψε τον διακόπτη του φωτισμού στο μπάνιο. Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, η ενεργοποίηση του ηλεκτρικού διακόπτη ενδέχεται να αποτέλεσε την πηγή ανάφλεξης του αερίου.

Η χρονική ακολουθία των γεγονότων αναδεικνύει πόσο οριακή ήταν η κατάσταση για τους 12 μαθητές. Η διαφορά ελάχιστων κλασμάτων του δευτερολέπτου φαίνεται πως συνέβαλε στο να αποφύγουν τις συνέπειες της έκρηξης.

Η αφαίρεση του σωλήνα από το δίκτυο φυσικού αερίου

Παράλληλα, σημαντικά ευρήματα προέκυψαν από την αυτοψία στο κτίριο που κατέρρευσε. Όπως μετέδωσε το Mega, ειδικός που συμμετείχε στον έλεγχο του σημείου διαπίστωσε ότι από την κεντρική είσοδο του ακινήτου έλειπε τμήμα χάλκινου σωλήνα από το κεντρικό δίκτυο παροχής φυσικού αερίου.

Κατά την εκτίμησή του, ο σωλήνας δεν είχε αποσυνδεθεί με φυσιολογικό τρόπο, αλλά είχε αφαιρεθεί με τη βία. Το συγκεκριμένο εύρημα εντάσσεται στην έρευνα για την πρόκληση της διαρροής και συνδέεται με το σενάριο της κλοπής μεταλλικών εξαρτημάτων από το κτίριο.

Η έρευνα των Αρχών διήρκεσε 34 ημέρες, με την ανακριτική εργασία να συνδυάζεται με την επιστημονική εξέταση των ευρημάτων και την αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι κινήσεις των τριών κατηγορουμένων, οι οποίοι φέρονται να καταγράφονται να απομακρύνονται από το σημείο κρατώντας χάλκινο σωλήνα.

Οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για την υπόθεση, ενώ η έρευνα καλείται να αποσαφηνίσει τον ακριβή τρόπο με τον οποίο προκλήθηκε η διαρροή και ακολούθησε η έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

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