Νέα βίντεο από την Πλάκα: Μόλις η ηλικιωμένη άναψε το φως σημειώθηκε η φονική έκρηξη

Πώς οι αστυνομικοί κατάφεραν από την ανάλυση των βίντεο να εξιχνιάσουν την υπόθεση της φονικής έκρηξης στην Πλάκα

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Νέα βίντεο από την Πλάκα: Μόλις η ηλικιωμένη άναψε το φως σημειώθηκε η φονική έκρηξη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η φονική έκρηξη στην Πλάκα προκλήθηκε από δύο σχεδόν ταυτόχρονες εκρήξεις, μία στον πρώτο όροφο και μία στο ισόγειο, λόγω διαρροής αερίου.
  • Η έκρηξη σημειώθηκε μόλις η ηλικιωμένη γυναίκα που διέμενε στο ισόγειο άναψε το φως.
  • Έλειπε ένας σωλήνας από το κεντρικό δίκτυο παροχής φυσικού αερίου, ο οποίος είχε αφαιρεθεί βίαια από τρεις δράστες που εισέβαλαν για κλοπή.
  • Οι δράστες, τοξικοεξαρτημένοι, είχαν προβεί σε άλλες παρόμοιες κλοπές την ίδια νύχτα για να εξασφαλίσουν χρήματα για τη δόση τους.
  • Οι αστυνομικοί εντόπισαν και παρακολούθησαν τους δράστες μέσω καμερών από την Ομόνοια μέχρι τον Άγιο Ιωάννη, όπου αποχώρησαν με το Μετρό.
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Νέα στοιχεία και πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την έκρηξη που σημειώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Πλάκα και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άτομα.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο οποίος μίλησε στο Mega οι αστυνομικοί αλλά και οι ειδικοί της Πυροσβεστικής ανέλυσαν καρέ καρέ τη στιγμή της έκρηξης προκειμένου να βρουν τι συνέβη.

Το εν λόγω βίντεο είχε καταγραφεί από μία κάμερα στη οδό Λυσικράτους.

Προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη οι αστυνομικοί ανέλυσαν καρέ καρέ το βίντεο και εντόπισαν ότι δεν έγινε μία έκρηξη. Συγκεκριμένα έγιναν δύο εκρήξεις σχεδόν ταυτόχρονα με διαφορά μισού δευτερολέπτου. Μία στον πρώτο όροφο του κτηρίου και μία στο ισόγειο. Η πρω΄τη έκρηξη έγινε στο πρώτο όροφο και η δεύτερη στο ισόγειο. Η ανάλυση του βίντεο καρέ καρέ έβγαλε τους αστυνομικούς από το αρχικό σενάριο οι ηλικιωμένοι να είχαν ξεχαστεί ανοιχτή κάποια συσκευή όπως η κουζίνα ή ο θερμοσίφωνας καθώς όπως προκύπτει υπήρξε διαρροή αερίου και στο ισόγειο του κτηρίου.

Η ανάλυση του βίντεο καρέ καρέ ήταν κομβικό σημείο καθώς από οι δύο εκρήξεις οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι υπήρχε διαρροή και στο ισόγειο οπυ οδήγσε τις έρευνες σε διαφορετικό σενάριο από τις αρχικές εκτιμήσεις.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ανάλυση του βίντεο βοήθησε και ένας ειδικός ανάλυσης μετάλλων ο οποίος διαπίστωσε ότι έλειπε ένας σωλήνας από το κεντρικό δίκτυο παροχής φυσικού αερίου ο οποίος είχε αφαιρεθεί με τη βία. Σε αυτό το σημείο των ερευνών οι αστυνομικοί άρχισαν να διαπιστώνουν τι ακριβώς έχει συμβεί.

Αναλύοντας το βίντεο διαπίστωσαν ότι τα παράθυρα του ισογείου δεν έχουν φως ενώ κλάσματα του δευτερολέπτου αργότερα και λίγο πριν σημειωθεί η φονική έκρηξη τα φώτα είναι ανοιχτά. Σύμφωνα με τις αναφορές που έχουν στη διάθεσή τους αλλά και τις εκτιμήσεις των αστυνομικών η έκρηξη σημειώθηκε μόλις η ηλικιωμένη γυναίκα που διέμενε στο ισόγειο άνοιξε το φως.

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που μπαίνουν στην πολυκατοικία για να κλέψουν

Σε άλλο βίντεο που αποκάλυψε το Mega έχει καταγραφεί η στιγμή που οι τρεις συλληφθέντες μπαίνουν στο σπίτι για να κλέψουν. Δύο από τους δράστες μπαίνουν στο σπίτι ενώ ο τρίτος μένει έξω και κρατάει τσίλιες. Οι δύο που μπήκαν μέσα στο σπίτι έσπασαν τον σωλήνα παροχής φυσικού αερίου τον οποίο πήραν μαζί τους φεύγοντας.

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Μάλιστα, κατά τη διάρκεια τη έρευνας οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι οι 3 δράστες το ίδιο βράδυ είχαν προβεί και σε άλλες παρόμοιες έκνομες πράξεις προκειμένου να εξασφαλίσουν χρήματα για τη δόση τους καθώς φέρονται ότι είναι τοξικοεξαρτημένοι.

Σημειώνεται ότι εκείνο το βράδυ οι δράστες έκλεψαν περίπου 8 μέτρα χαλκού η αξία του οποίου εκτιμάται περίπου στα 40 με 50 ευρώ.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν μέσα από κάμερες να «ακολουθήσουν» τους δράστες σε όλη την πορεία τους από την Ομόνοια μέχρι και τον Άγιο Ιωάννη που έφυγαν με το Μετρό.

Σε άλλο βίντεο έχουν καταγραφεί οι κλέφτες να έχουν σταματήσει σε ένα πάρκο και να μοιράζουν τη λεία τους.

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Δείτε το βίντεο του Mega:

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