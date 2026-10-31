Πλάκα: Τα τρία δευτερόλεπτα που έσωσαν 12 μαθητές - Συγκλονιστικές οι καταθέσεις των οδηγών

Τον απόλυτο τρόμο έζησαν στην οδό Λυσικράτους ο οδηγός ενός σχολικού βαν με 12 παιδιά και ένας υπάλληλος, γλιτώνοντας για ελάχιστα δευτερόλεπτα το ωστικό κύμα

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Πλάκα: Τα τρία δευτερόλεπτα που έσωσαν 12 μαθητές - Συγκλονιστικές οι καταθέσεις των οδηγών
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο οδηγός σχολικού βαν με 12 παιδιά στην οδό Λυσικράτους γλίτωσε την τραγωδία μόλις τρία δευτερόλεπτα πριν το ωστικό κύμα περάσει από το σημείο.
  • Το ωστικό κύμα προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο σχολικό βαν, περιορισμένες κυρίως στη συρόμενη πόρτα, χωρίς τραυματισμούς των παιδιών.
  • Ο οδηγός ακινητοποίησε το όχημα αμέσως μετά την έκρηξη και ζήτησε από τα παιδιά να επικοινωνήσουν με τους γονείς τους για ενημέρωση.
  • Ένας δεύτερος οδηγός, υπάλληλος κατοικίας στην Πλάκα, εγκλωβίστηκε στο όχημά του από τα συντρίμμια και απομακρύνθηκε τραυματισμένος μέσω του παραθύρου.
  • Η χρονική απόσταση λίγων δευτερολέπτων από το σημείο της έκρηξης αποδείχθηκε καθοριστική για την αποφυγή σοβαρότερων επιπτώσεων.
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Μόλις τρία δευτερόλεπτα ήταν η χρονική διαφορά που χώρισε 12 μαθητές από την τραγωδία στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα. Οι καταθέσεις των οδηγών που βρέθηκαν στο σημείο μηδέν αποτυπώνουν την εφιαλτική στιγμή που το ωστικό κύμα σάρωσε τον δρόμο, λίγα μόλις κλάσματα αφότου η άτυχη γυναίκα πάτησε τον διακόπτη του ρεύματος στο μπάνιο.

Ο επαγγελματίας οδηγός του βαν, το οποίο ανήκει σε ιδιωτικό σχολείο του Ψυχικού, μετέφερε 12 μικρούς μαθητές, ενώ η χωρητικότητα του οχήματος ήταν 14 θέσεων. Είχε μόλις στρίψει από την οδό Ναυάρχων στη Λυσικράτους, διανύοντας ελάχιστα μέτρα, όταν το σκηνικό γύρω του σκοτείνιασε από τον καπνό και τα συντρίμμια. Το μικρό λεωφορείο ταλαντώθηκε βίαια από το ωστικό κύμα, με τη ζημιά να περιορίζεται ευτυχώς στη συρόμενη πόρτα από την οποία επιβιβάζονται τα παιδιά. Η πρώτη του κίνηση ήταν να ακινητοποιήσει το όχημα και να ελέγξει τους ανήλικους επιβάτες, οι οποίοι δεν είχαν υποστεί τον παραμικρό τραυματισμό. Ενημέρωσε αμέσως την εταιρεία του και το σχολείο, ζητώντας ταυτόχρονα από τα παιδιά να επικοινωνήσουν απευθείας με τους γονείς τους για να τους καθησυχάσουν. Η γειτονιά είχε γεμίσει σκόνη και θρυμματισμένα τζάμια που έπεφταν από τα γύρω κτίρια.

Στην κατάθεσή του στις Αρχές, περιέγραψε με ανατριχιαστική ακρίβεια το πώς η μοίρα τούς προστάτευσε: «Είμαι πολύ ταραγμένος από το περιστατικό, αλλά ταυτόχρονα νιώθω και πολύ τυχερός, γιατί αν περνούσα από το σημείο 3-4 δευτερόλεπτα μετά και βρισκόμουν, δηλαδή, λίγα μέτρα πιο πίσω, θα υπήρχαν άλλες, δυσμενέστερες συνέπειες, τόσο για εμένα, αλλά κυρίως για τα παιδιά, των οποίων η ζωή θα εκτίθετο σε μεγάλο κίνδυνο».

Εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια ο δεύτερος οδηγός

Την ίδια ώρα, η περιγραφή του οδηγού που ακολουθούσε το σχολικό βαν επιβεβαιώνει τη σφοδρότητα του φαινομένου. Πρόκειται για υπάλληλο κατοικίας στην περιοχή της Πλάκας, ο οποίος δέχθηκε το κύμα της καταστροφής ελάχιστα εκατοστά μακριά από το επίκεντρο. Η κατάθεσή του κόβει την ανάσα, μεταφέροντας το σοκ του εγκλωβισμού κάτω από τα χαλάσματα. Μόλις το όχημά του μπήκε στον συγκεκριμένο δρόμο, άκουσε έναν εκκωφαντικό θόρυβο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ακούω μια μεγάλη έκρηξη ακριβώς πίσω από το αυτοκίνητό μου. Ένιωσα το αυτοκίνητο να σηκώνεται λίγα εκατοστά στον αέρα το πίσω μέρος του και βλέπω σκόνη και συντρίμμια να πέφτουν πάνω στο αυτοκίνητο και γύρω από αυτό. Σοκαρίστηκα και προσπάθησα να ανοίξω την πόρτα για να βγω από το αυτοκίνητο. Δεν μπορούσα να την ανοίξω και βγήκα από το παράθυρο, καθώς είχαν σπάσει τα τζάμια του». Η μοναδική του διέξοδος ήταν να συρθεί έξω από το σπασμένο κρύσταλλο, καταφέρνοντας τελικά να απομακρυνθεί σώος από το σημείο της καταστροφής.

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