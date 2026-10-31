Έκρηξη στην Πλάκα: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τους χαλκοσωλήνες που έσπασαν οι συλληφθέντες

Snapshot Οι συλληφθέντες αφαίρεσαν με κόφτη ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα από τον μετρητή κτιρίου στην Πλάκα.

Η αφαίρεση προκάλεσε διαρροή φυσικού αερίου που διήρκεσε πέντεμιση ώρες.

Η διαρροή οδήγησε σε έκρηξη με αποτέλεσμα έξι νεκρούς.

Οι δράστες είναι σεσημασμένοι κακοποιοί με ποινικό παρελθόν.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πραγματοποίησε αυτοψία και δημοσιοποίησε φωτογραφικά ντοκουμέντα. Snapshot powered by AI

Το φως της δημοσιότητας είδαν φωτογραφικά ντοκουμέντα από την αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την πολύνεκρη έκρηξη στην Πλάκα.

Οι δράστες, οι οποίοι είναι σεσημασμένοι κακοποιοί με ποινικό παρελθόν, αφαίρεσαν με κόφτη ένα μικρό κομμάτι χάλκινου σωλήνα από τον μετρητή του κτιρίου, με σκοπό να το πουλήσουν για ελάχιστα χρήματα.

Η αφαίρεση αυτού του σωλήνα προκάλεσε διαρροή φυσικού αερίου που διήρκεσε πεντέμισι ώρες, με αποτέλεσμα την έκρηξη, που άφησε πίσω της έξι νεκρούς.

Δείτε παρακάτω τι ς φωτογραφίες ντοκουμέντο από τους χαλκοσωλήνες που έσπασαν διά της βίας οι συλληφθέντες και είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί η φονική έκρηξη:

Δείτε το βίντεο του Mega:

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