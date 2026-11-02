Πλάκα: Νέο βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης με τους 6 νεκρούς

Στο εισαγγελέα οδηγούνται οι τρείς συλληφθεντες κατηγορούμενοι για την έκρηξη με έξι νεκρούς στην περιοχή της Πλάκας η οποία οφείλεται σε δολιοφθορά για την κλοπή χαλκοσωλήνων. Οι τρεις δράστες, προκειμένου να αφαιρέσουν τον χαλκό, προκάλεσαν...

Snapshot Ένα νέο βίντεο ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης στην Πλάκα που προκάλεσε τον θάνατο 6 ανθρώπων.

Σε δεύτερο βίντεο καταγράφεται η «μοιρασιά» των κλοπιμαίων από τρεις κατηγορούμενους σχεδόν μια ώρα μετά την έκρηξη.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, δύο Έλληνες και ένας Αλβανός με παρελθόν στις Αρχές, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες.

Κατά την προσαγωγή τους, οι κατηγορούμενοι ζήτησαν συγγνώμη, αλλά αρνήθηκαν ευθύνη για την έκρηξη. Snapshot powered by AI

Τη στιγμή της φονικής έκρηξης στην Πλάκα, που στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους έχει καταγράψει ένα νέο βίντεο - ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας γειτονικού κτηρίου.

Ο ήχος της έκρηξης ακούγεται, και αμέσως ενεργοποιούνται σειρήνες στη γύρω περιοχή, με μαύρο καπνό να σκεπάζει τη γειτονιά της οδού Λυσικράτους, και κτήρια να τρέμουν.

Σε ένα δεύτερο αποκαλυπτικό βίντεο, σχεδόν μια ώρα μετά την έκρηξη, δεύτερη κάμερα ασφαλείας, στην περιοχή του Νέου Κόσμου, καταγράφει τον 55χρονο με το παρατσούκλι «Μπούμπου», τον 37χρονο γνωστό ως «Αργύρη» και τον 34χρονο συνεργό τους, να μοιράζονται τα κλοπιμαία.

Η «συγγνώμη» και η προφυλάκιση

Το απόγευμα της Δευτέρας, οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φονική έκρηξη της 21ης Σεπτεμβρίου, πήραν τον δρόμο για τις φυλακές, αν και προσπάθησαν να αποστασιοποιηθούν από την τραγική κατάληξη της κλοπής τους.

Πρόκειται για δύο Έλληνες και έναν Αλβανό, με παρελθόν στις Αρχές, οι οποίοι μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εμπρησμό και έκρηξη με αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία, καθώς και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Κατά την προσαγωγή τους στον ανακριτή, βρέθηκαν μπροστά στις κάμερες και τους φωτογράφους. «Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν έφταιγα εγώ για την έκρηξη», ακούστηκε να λέει ένας από αυτούς, ενώ άλλος εξέφρασε τη συγγνώμη του για τους έξι ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους.

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