Πλάκα: 5 ώρες το φυσικό αέριο πλημμύριζε τα διαμερίσματα μετατρέποντας το κτήριο σε παγίδα θανάτου

Snapshot Τρεις διαρρήκτες επιχείρησαν σειρά διαρρήξεων σε κτίρια και οχήματα πριν εισβάλουν στο διαμέρισμα της οδού Λυσικράτους.

Στις 02:00 οι διαρρήκτες παραβίασαν το διαμέρισμα και αποχώρησαν τρία λεπτά αργότερα κρατώντας έναν σωλήνα.

Περίπου πέντεμισι ώρες μετά τη διάρρηξη, στις 07:30, σημειώθηκε έκρηξη που προκάλεσε το θάνατο έξι ανθρώπων.

Η έκρηξη πιθανόν προκλήθηκε από σπινθήρα που προήλθε από διακόπτη ρελέ ή άλλη ηλεκτρική επαφή, όπως φαίνεται σε λάμψη πριν το γεγονός.

Το διαμέρισμα γέμισε με φυσικό αέριο για περίπου πέντε ώρες πριν την έκρηξη, μετατρέποντας το κτίριο σε παγίδα θανάτου. Snapshot powered by AI

Ώρες πριν από τη φονική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, οι 3 διαρρήκτες είχαν ήδη περάσει από μια σειρά κτιρίων και σημείων, επιχειρώντας να παραβιάσουν χώρους και οχήματα.

Η διαδρομή τους, όπως αποτυπώνεται από τα στοιχεία της έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ξεκινά από την οδό Κόδρου και καταλήγει στο διαμέρισμα που έμελλε να βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Στις 21:09 καταγράφεται η τελευταία φορά που οι τέσσερις Αμερικανοί μπαίνουν στο διαμέρισμα της οδού Λυσικράτους όπως φαίνεται στη φωτογραφία ντοκουμέντο που εξασφάλισε το newsbomb.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 00:30, ένα από τα θύματα εμφανίζεται στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου.

Την ίδια ώρα οι δράστες λίγα μέτρα μακριά τους ψάχνουν τη λεία τους.

Πριν φτάσουν στη Λυσικράτους επιχείρησαν να διαρρήξουν ξενοδοχείο στην οδό Κόδρου και στη συνέχεια το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης.

Η πορεία τους συνεχίστηκε προς την οδό Λυσικράτους, με προσπάθειες παραβίασης και άλλων κτιρίων και οχημάτων όπως διακρίνεται στις φωτογραφίες ντοκουμέντο.

Στις 02:00, οι τρεις κατηγορούμενοι επικεντρώνονται στο μοιραίο κτίριο. Καταφέρνουν να παραβιάσουν τον χώρο και, μόλις τρία λεπτά αργότερα, στις 02:03, αποχωρούν. Κάμερα ασφαλείας στην οδό Αισχύνη καταγράφει τα μέλη της ομάδας να απομακρύνονται κρατώντας έναν σωλήνα στα χέρια.

Περίπου πέντεμισι ώρες μετά τη διάρρηξη, στις 07:30 το πρωί, σημειώνεται η έκρηξη που συγκλονίζει την περιοχή και οδηγεί στο θάνατο 6 ανθρώπους.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο προκύπτει από την ανάλυση του οπτικού υλικού. Στο παράθυρο του δεύτερου ορόφου, πριν την έκρηξη διακρίνεται μια λάμψη.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΔΑΕΕ, η λάμψη ενδέχεται να προέρχεται από σπινθήρα που δημιουργήθηκε κατά τη λειτουργία διακόπτη ρελέ ή άλλης ηλεκτρικής επαφής.

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