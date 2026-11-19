Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναγνώρισε την ύπαρξη νεκρών πέριξ του Πολυτεχνείου, βασιζόμενος στο επίσημο πόρισμα Τσεβά που καταγράφει 34 νεκρούς και 1.108 τραυματίες.

Ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι οι νεκροί δεν ήταν μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου ούτε ήταν φοιτητές, σύμφωνα με το πόρισμα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε την παραίτηση του Γεωργιάδη λόγω των δηλώσεών του για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Snapshot powered by AI

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε την παραίτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για την τοποθέτηση του υπουργού Υγείας, ότι βάσει του πορίσματος Τσεβά, δεν υπήρχαν νεκροί στην εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Ο υπουργός Υγείας, έσπευσε να αποσαφηνίσει την κατάσταση και μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στον ΣΚΑΪ, είπε ότι «δεν αμφισβήτησα εγώ τους νεκρούς του Πολυτεχνείου».

Πρόσθεσε ότι «εγώ μίλησα για το επίσημο πόρισμα του ελληνικού κράτους. Υπήρχαν νεκροί γύρω από το Πολυτεχνείο, πέριξ, όχι μέσα στον χώρο κι όχι φοιτητές. Αυτό λέει το πόρισμα Τσεβά», είπε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, προσθέτοντας ότι «πιστεύω και πολύ λογικά, ότι με καλύπτει απολύτως το πόρισμα Τσεβά. Το πόρισμα αυτό είναι το επίσημο μέχρι σήμερα πόρισμα του ελληνικού κράτους, βάσει του οποίου καταγράφηκαν 34 νεκροί και 1.108 τραυματίες».

Στο πλαίσιο αυτό, επιχείρησε να αστειευτεί με τις απαιτήσεις Ανδρουλάκη, λέγοντας: «Να αποπεμφθώ και να εξοριστώ και να αυτοκτονήσω και ό,τι θέλετε. Αλλά για κάτι που έκανα», ενώ τόνισε ότι σέβεται τον Κώστα Λαλιώτη και όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας, αλλά επέμεινε ότι η αντίσταση στη Χούντα δεν αποτέλεσε αποκλειστικό προνόμιο της Αριστεράς. «Το Πολυτεχνείο δεν ανήκει στην Αριστερά. Στο Πολυτεχνείο υπήρχαν και δεξιοί. Τη Χούντα την πολέμησαν και οι δεξιοί», είπε.

Επικαλέστηκε, δε, και την οικογενειακή του ιστορία, λέγοντας ότι ο πατέρας του, παρά το γεγονός ότι ήταν βασιλόφρων, φυλακίστηκε επί Χούντας λόγω της συμμετοχής του στο κίνημα της βασιλείας. «Δεν είχα ποτέ σχέση με τη Χούντα, δεν μου αρέσουν οι Χούντες, μου αρέσει η δημοκρατία», κατέληξε.

Τέλος, σε υψηλούς τόνους σημείωσε ότι δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να τον εγκαλεί για παλαιότερες τοποθετήσεις του, όταν το ίδιο κόμμα έχει εντάξει στις τάξεις του πρόσωπα με αμφιλεγόμενες, όπως τις χαρακτήρισε, προηγούμενες δηλώσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στην περίπτωση της Νίνας Κασιμάτη, θέτοντας το ερώτημα γιατί οι παλαιότερες δηλώσεις της δεν αποτελούν αντικείμενο αντίστοιχης κριτικής.

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