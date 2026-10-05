Υεμένη: Τουλάχιστον 70 νεκροί σε μάχες μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και Χούθι σε Τάιζ και Λαχτζ

Snapshot Τουλάχιστον 73 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 24 ώρες σε μάχες μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και Χούθι στην Υεμένη.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις έχασαν 34 μέλη, εκ των οποίων 20 στην επαρχία Λαχτζ.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν 39 νεκρούς στις μάχες στην Τάιζ και τις παραμεθόριες περιοχές με τη Λαχτζ.

Οι συγκρούσεις στην Τάιζ έχουν αναζωπυρωθεί μετά από περίοδο ύφεσης μετά την εκεχειρία του 2022.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση έχει ξεκινήσει ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση για την ανακατάληψη περιοχών υπό έλεγχο των Χούθι. Snapshot powered by AI

Περισσότεροι από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο στις μάχες που μαίνονται στην επαρχία Τάιζ της Υεμένης και στις γύρω περιοχές, σύμφωνα με πηγές και από τις δύο πλευρές που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης και των Χούθι έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, με τις απώλειες να αυξάνονται και στα δύο στρατόπεδα.

Πηγές προσκείμενες στην κυβέρνηση ανέφεραν ότι 34 μέλη των δυνάμεών της σκοτώθηκαν, εκ των οποίων τα 20 στη γειτονική επαρχία Λαχτζ.

Από την πλευρά τους, στρατιωτικές πηγές των Χούθι έκαναν λόγο για 39 νεκρούς στις τάξεις τους, στις μάχες στην Τάιζ και στις παραμεθόριες περιοχές με τη Λαχτζ. Ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται έτσι σε τουλάχιστον 73 νεκρούς μέσα σε μία ημέρα.

Η νέα έξαρση των συγκρούσεων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το μέτωπο στην Τάιζ έχει αναζωπυρωθεί, έπειτα από χρόνια σχετικής ύφεσης που ακολούθησαν την εκεχειρία του 2022. Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση με στόχο την ανακατάληψη περιοχών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Χούθι.