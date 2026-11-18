Snapshot Ο John Christ, ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των Danzig, πέθανε σε ηλικία 61 ετών στις 15 Νοεμβρίου 2026.

Ο θάνατός του οφείλεται σε σοβαρή, μη δημοσιοποιημένη ασθένεια που ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο και τον ανάγκασε να διακόψει τις συναυλίες και τα μαθήματα.

Οι Danzig ιδρύθηκαν το 1987 από τον Glenn Danzig, με τον John Christ να συμμετέχει στα πρώτα τέσσερα άλμπουμ που παρήγαγε ο Rick Rubin.

Ο Christ αποχώρησε από το συγκρότημα το 1994, μετά από εσωτερικές διαφωνίες και προβλήματα συμβολαίου με τον Glenn Danzig.

Δεν έχει προγραμματιστεί τελετή και ζητείται σεβασμός στην ιδιωτικότητα της οικογένειας. Snapshot powered by AI

Ένας από τους πιο αναγνωρισμένους κιθαρίστες της heavy metal μουσικής, ο John Christ, πέθανε σε ηλικία 61 ετών.

Ο John Christ, ιδρυτικό μέλος του δημοφιλούς metal συγκροτήματος Danzig, απεβίωσε την Κυριακή και η είδηση επιβεβαιώθηκε μέσω ανακοίνωσης στις σελίδες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Με βαριά καρδιά πρέπει να σας ενημερώσουμε για τον ειρηνικό θάνατο του John Christ, στις 15 Νοεμβρίου 2026», έγραψαν.«Δεν έχει προγραμματιστεί καμία τελετή και παρακαλούμε όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ο Τζον αγαπούσε τον καθένα από εσάς ξεχωριστά».

Ο θάνατός του έρχεται μόλις δύο μήνες αφότου αποκάλυψε ότι έπασχε από ένα σοβαρό, μη δημοσιοποιημένο ιατρικό πρόβλημα που τον είχε αφήσει ανίκανο να εμφανιστεί στη σκηνή. «Τον τελευταίο καιρό, ασχολούμαι με ένα ιατρικό πρόβλημα που με έχει ταλαιπωρήσει πολύ και τώρα βρίσκομαι στη διαδικασία ανάρρωσης», ανέφερε στις 2 Σεπτεμβρίου. «Οι γιατροί μου ζήτησαν να κάνω ένα διάλειμμα μερικών μηνών για να ξεκουραστώ και να αφήσω το σώμα μου να επανέλθει στο φυσιολογικό, αλλιώς είπαν ότι θα στείλουν τον Γκλεν στο σπίτι μου για να με φροντίσει αυτό είναι αρκετό κίνητρο για να γίνω καλύτερα!», είπε με δόσεις χιούμορ αναφερόμενος στον τραγουδιστή του συγκροτήματος, Γκλεν Ντάνζιγκ.

«Δυστυχώς, εξαιτίας αυτού, δεν θα μπορώ να κάνω μαθήματα ή συναυλίες μέχρι νεωτέρας. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς ρωτάτε για τα μαθήματα και τις ζωντανές εμφανίσεις και σας εγγυώμαι ότι, μόλις ξαναβρώ τις δυνάμεις μου και αρχίσω να παίζω ξανά, θα επικοινωνήσω με όλους όσοι μου έστειλαν μήνυμα για να κανονίσουμε ραντεβού για μαθήματα», είχε γράψει ο John Christ.

Οι Danzig ιδρύθηκαν το 1987 από τον πρώην τραγουδιστή των Misfits, Glenn Danzig.Ο Christ ήταν ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος και συμμετείχε στα πρώτα τέσσερα άλμπουμ τους, τα οποία όλα παρήχθησαν από τον θρυλικό Rick Rubin και αποτέλεσαν τις πιο επιτυχημένες κυκλοφορίες του συγκροτήματος.

Η μεγαλύτερη επιτυχία τους ήταν το «Mother» του 1988, το οποίο επανεκδόθηκε το 1993 και έγινε τεράστια επιτυχία στο MTV και στο ραδιόφωνο. Λίγο μετά την κυκλοφορία του τέταρτου στούντιο άλμπουμ τους, «Danzig 4», το 1994, ο Christ και ο μπασίστας Eerie Von αποχώρησαν από το συγκρότημα εν μέσω αυξανόμενων εσωτερικών διαμαχών με τον Glenn και «φρικτών» διαπραγματεύσεων για το συμβόλαιο.

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