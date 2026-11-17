Snapshot Ο Νταν Κάρνεϊ, συνιδρυτής της Pizza Hut, πέθανε σε ηλικία 95 ετών με την αιτία θανάτου να μην έχει γνωστοποιηθεί.

Η Pizza Hut ξεκίνησε το 1958 στο Κάνσας με 600 δολάρια δάνειο από τη μητέρα των Κάρνεϊ και εξελίχθηκε σε παγκόσμια αλυσίδα μέσω δικαιόχρησης και διεθνούς επέκτασης.

Το 1977 η Pizza Hut εξαγοράστηκε από την PepsiCo έναντι 300 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το πρώτο κατάστημα έχει μετατραπεί σε μουσείο στο Wichita State University.

Ο Νταν Κάρνεϊ είχε σημαντική φιλανθρωπική δράση, υπηρετώντας ως πρόεδρος του Cerebral Palsy Research Foundation of Kansas.

Η οικογένεια του τον περιγράφει ως άνθρωπο με πίστη, αγάπη για την οικογένεια και προσφορά, ενώ το πανεπιστήμιο Wichita State τίμησε τη μνήμη του. Snapshot powered by AI

Σε ηλικία 95 ετών πέθανε ο Νταν Κάρνεϊ, ο άνθρωπος που συνίδρυσε την Pizza Hut μαζί με τον αδελφό του, Φρανκ, το 1958. Ο επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή, έχοντας στο πλευρό του τη μεγάλη οικογένειά του, σύμφωνα με τη νεκρολογία που δημοσίευσαν οι οικείοι του. Η αιτία θανάτου του δεν έχει γίνει γνωστή.

Η ιστορία της Pizza Hut ξεκίνησε όταν ο Νταν ήταν μόλις 26 ετών. Μαζί με τον αδελφό του αποφάσισαν να δοκιμάσουν την τύχη τους στον χώρο της εστίασης, δανειζόμενοι 600 δολάρια από τη μητέρα τους. Με αυτά τα χρήματα άνοιξαν το πρώτο τους κατάστημα στην πόλη Γουίτσιτα του Κάνσας, κοντά στο πανεπιστήμιο όπου είχε σπουδάσει ο Νταν.

Εκείνη την εποχή η πίτσα δεν ήταν ακόμη ιδιαίτερα διαδεδομένη στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα το εγχείρημα των δύο αδελφών να αποτελεί ένα σημαντικό επιχειρηματικό ρίσκο. Ωστόσο, η ιδέα τους αποδείχθηκε εξαιρετικά επιτυχημένη. Μόλις έναν χρόνο μετά το πρώτο κατάστημα, η επιχείρηση άρχισε να αναπτύσσεται μέσω του συστήματος δικαιόχρησης (franchise), ενώ το 1970 η Pizza Hut είχε ήδη ξεκινήσει τη διεθνή της επέκταση.

Το 1977 η αλυσίδα εξαγοράστηκε από την PepsiCo έναντι 300 εκατομμυρίων δολαρίων, επισφραγίζοντας τη μετατροπή της μικρής οικογενειακής επιχείρησης σε ένα παγκόσμιο εμπορικό σήμα.

Το πρώτο κατάστημα, μάλιστα, έχει πλέον μετατραπεί σε μουσείο. Το Pizza Hut Museum, που βρίσκεται στην πανεπιστημιούπολη του Wichita State University, άνοιξε τις πύλες του στις 30 Απριλίου 2018 και είναι επισκέψιμο δωρεάν.

«Βλέποντας εκείνο το μικρό κτίριο, γεμάτο αναμνήσεις, στην πανεπιστημιούπολη του WSU, αισθάνομαι ταπεινότητα», είχε δηλώσει ο Κάρνεϊ με αφορμή τα εγκαίνια του μουσείου. Όπως είχε εξηγήσει, η ιστορία του χώρου δεν αφορούσε μόνο τον ίδιο και τον αδελφό του, αλλά και τους ανθρώπους που μοιράστηκαν μαζί τους το ρίσκο και τη φιλοδοξία να δημιουργήσουν μια παγκόσμια επιχείρηση.

Η οικογένεια και η φιλανθρωπική του δράση

Πέρα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο Νταν Κάρνεϊ είχε αναπτύξει σημαντική φιλανθρωπική δράση, υπηρετώντας ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Cerebral Palsy Research Foundation of Kansas, ενός οργανισμού που ασχολείται με την έρευνα και την υποστήριξη ανθρώπων με εγκεφαλική παράλυση.

Η οικογένειά του τον περιγράφει ως έναν άνθρωπο που έδινε ιδιαίτερη σημασία στην πίστη, την οικογένεια και την προσφορά. Παντρεύτηκε την παιδική του αγάπη, Μπέβερλι Σίνγκλετον, τον Φεβρουάριο του 1954. Μαζί απέκτησαν έξι παιδιά και δώδεκα εγγόνια, ενώ εκείνη έφυγε από τη ζωή το 1998. Το 2001 παντρεύτηκε την Γκέιλα Κούλτερ, με την οποία μοιράστηκε τα επόμενα χρόνια της ζωής του.

Στον επικήδεο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη σχέση του με τα παιδιά και τα εγγόνια του, αλλά και στην αγάπη του για τον αθλητισμό και τις δραστηριότητες στη φύση, όπως το σκι, η ιστιοπλοΐα, το τένις και το γκολφ.

«Θα τον θυμούνται ως έναν οραματιστή ηγέτη, έναν έμπιστο μέντορα, έναν πιστό φίλο και έναν αγαπημένο σύζυγο, πατέρα, παππού και προπάππου, αλλά πάνω απ' όλα ως έναν ταπεινό υπηρέτη του Θεού», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο της οικογένειας.

Το πανεπιστήμιο Wichita State, από το οποίο αποφοίτησε, τον αποχαιρέτησε επίσης με συγκινητική ανάρτηση, επισημαίνοντας τη μακρόχρονη σχέση του με το ίδρυμα και τη διαρκή προσφορά του στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

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