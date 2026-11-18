Snapshot Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο καταδίκασε ομόφωνα την 33χρονη Αλγερινή σε ισόβια κάθειρξη και τρία χρόνια φυλάκισης για τη δολοφονία της 3χρονης κόρης της, Τζένα, στο Παλαιό Φάληρο.

Η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ενδοοικογενειακή πρόκληση σωματικών βλαβών.

Η 33χρονη αρνήθηκε ότι σκότωσε το παιδί, ισχυριζόμενη ότι η Τζένα τραυματίστηκε μετά από πτώσεις και ότι την άφησε στη θάλασσα πιστεύοντας πως ήταν νεκρή, επικαλούμενη θρησκευτικούς λόγους.

Η εισαγγελέας υποστήριξε ότι το παιδί ήταν ζωντανό όταν αφέθηκε στη θάλασσα, στηρίζοντας την πρόταση καταδίκης σε ιατροδικαστικά ευρήματα, μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό.

Το δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα για ελαφρυντικά και υιοθέτησε την εκτίμηση ότι η πράξη ήταν προμελετημένη, με τη 33χρονη να επιχειρεί να φύγει από τη χώρα μετά το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Την ενοχή της 33χρονης Αλγερινής για τη δολοφονία της τρίχρονης κόρης της, Τζένα, στο Παλαιό Φάληρο, επικύρωσε με την απόφασή του το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, επιβάλλοντάς της ισόβια κάθειρξη και επιπλέον τρία χρόνια φυλάκισης. Οι δικαστές και οι ένορκοι την έκριναν ομόφωνα ένοχη για ανθρωποκτονία με πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σε βάρος μέλους της οικογένειάς της, καθώς και για ενδοοικογενειακή πρόκληση σωματικών βλαβών.

Η υπεράσπιση επιχείρησε, πριν από την ανακοίνωση της ποινής, να εξασφαλίσει την αναγνώριση δύο ελαφρυντικών, του πρότερου σύννομου βίου και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη. Ωστόσο, η εισαγγελέας ζήτησε να απορριφθούν, με το δικαστήριο να συντάσσεται με την πρότασή της.

Στη διάρκεια της δίκης, η 33χρονη αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι αφαίρεσε τη ζωή της κόρης της, επιμένοντας σε μια διαφορετική εκδοχή για τις τελευταίες ώρες του παιδιού. Υποστήριξε ότι η Τζένα έπεσε δύο φορές στο μπάνιο του σπιτιού, τραυματίστηκε και η ίδια θεώρησε ότι είχε πεθάνει. Αντί να αναζητήσει ιατρική βοήθεια, όπως περιέγραψε, αποφάσισε να μεταφέρει το παιδί στην παραλία και να το αφήσει στη θάλασσα.

Η απολογία της ξεκίνησε σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα. «Όταν πάω πίσω πονάω πολύ», είπε, προτού ξεσπάσει σε κλάματα και η διαδικασία διακοπεί προσωρινά. Στη συνέχεια, προσπάθησε να εξηγήσει την απόφασή της να αφήσει το παιδί στο νερό επικαλούμενη θρησκευτικούς λόγους, υποστηρίζοντας ότι πίστευε πως αυτό ήταν καλύτερο για την ψυχή του.

«Στη θρησκεία μας οι μουσουλμάνοι έχουμε μάθει ότι αυτό είναι καλό, αν πεθάνει κάποιος να τον πάμε στη θάλασσα. Σκέφτηκα ότι ήταν καλύτερο για την ψυχή της, αυτό λέει το Κοράνι για εμάς τους μουσουλμάνους», ανέφερε, προκαλώντας την αντίδραση της προέδρου, η οποία της ζήτησε να εξηγήσει πώς μπορούσε να είναι βέβαιη ότι το παιδί είχε πεθάνει.

«Ήταν νεκρή»

«Η ιατροδικαστική λέει ότι τα χτυπήματα που είχε δεν θα μπορούσαν να της επιφέρουν τον θάνατο. Πώς ήσασταν σίγουρη ότι ήταν νεκρή;», τη ρώτησε η πρόεδρος. «Ήταν νεκρή», απάντησε η κατηγορούμενη.

Στην προσπάθειά της να αποσείσει την ευθύνη για τα τραύματα που έφερε η μικρή, η 33χρονη υπέδειξε ως υπεύθυνο έναν φίλο της, υποστηρίζοντας ότι εκείνος είχε χτυπήσει την Τζένα οκτώ με εννέα φορές. Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι είχε υποστεί και η ίδια σεξουαλική κακοποίηση από τον συγκεκριμένο άνδρα.

Περιγράφοντας την κατάσταση του παιδιού τις προηγούμενες ημέρες, είπε ότι την Παρασκευή δεν ήθελε να φάει, έκανε εμετούς και ζητούσε μόνο νερό και γάλα. Όπως ισχυρίστηκε, όταν την πήγε στο μπάνιο για να την πλύνει, άκουσε έναν δυνατό θόρυβο και είδε την Τζένα να πέφτει στη ντουζιέρα και να παρουσιάζει σπασμούς.

Παραδέχθηκε ότι δεν κάλεσε βοήθεια, λέγοντας ότι φοβήθηκε. Στη συνέχεια περιέγραψε ακόμη μία πτώση, όταν, ενώ έβαζε σαμπουάν στο παιδί, εκείνο γλίστρησε και χτύπησε στο κεφάλι.

«Της έλεγα “Τζένα μου, Τζένα μου”, προσπάθησα να τη βοηθήσω, έβαλα να δω εάν έχει παλμούς, φεύγανε αίματα από το στόμα της», ανέφερε. Όταν η πρόεδρος τη ρώτησε γιατί δεν βρέθηκαν αίματα στο σπίτι, η κατηγορούμενη απάντησε ότι δεν είδε η ίδια να τρέχουν αίματα και ότι είχε μπερδευτεί.

Ακολούθησε η περιγραφή της μεταφοράς του παιδιού στην παραλία Έδεμ του Παλαιού Φαλήρου. Η ίδια είπε ότι του φόρεσε μαγιό, επειδή θεωρούσε ότι ήταν καλύτερο για την ψυχή του να το αφήσει στη θάλασσα. «Εγώ θεώρησα ότι έτσι καθαρίζεται η ψυχή της επειδή είναι μωρό», ανέφερε.

Παραδέχθηκε ότι στην παραλία υπήρχε κόσμος, καθώς και ότι είχε αντιληφθεί την ύπαρξη καμερών στην περιοχή. «Την άφησα στο νερό, το νερό ήταν μέχρι το γόνατό μου. Έβγαλα τη φούστα και έμεινα με τα εσώρουχα», είπε, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια πήρε ταξί και έφυγε.

Ως αιτία της απόφασής της επικαλέστηκε τον φόβο ότι θα έχανε και τα υπόλοιπα παιδιά της. «Τα πάντα φοβόμουν. Έχασα αυτήν την κόρη, είπα να μην χάσω και τα υπόλοιπα παιδιά μου», υποστήριξε, κλείνοντας την απολογία της με μια έκκληση προς το δικαστήριο: «Είμαι έτοιμη να με τιμωρήσετε για αυτό που έκανα, αλλά δεν είμαι φόνισσα. Δεν σκότωσα το παιδί μου».

Η εκδοχή αυτή δεν έπεισε την εισαγγελέα της έδρας, η οποία είχε ζητήσει την καταδίκη της κατηγορουμένης, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία της δικογραφίας καταδεικνύουν πως η μικρή Τζένα ήταν ζωντανή όταν αφέθηκε στη θάλασσα.

«Βρισκόμενη σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και έχοντας γνώση ότι δεν μπορούσε να αντιδράσει το κοριτσάκι, το άφησε στο νερό, αποδεχόμενη τον βέβαιο θάνατό της», ανέφερε στην αγόρευσή της.

Για να στηρίξει την πρότασή της, η εισαγγελέας επικαλέστηκε τα ιατροδικαστικά ευρήματα, τις ιστολογικές εξετάσεις, το βιντεοληπτικό υλικό και τις μαρτυρικές καταθέσεις. Όπως επισήμανε, στο σώμα της τρίχρονης είχαν εντοπιστεί κακώσεις που είχαν προκληθεί εν ζωή, μεταθανάτιες κακώσεις και πολλαπλές εκδορές. «Βρέθηκε στο νερό εν ζωή, σε προθανάτια κατάσταση», υπογράμμισε.

Σημαντικό στοιχείο χαρακτήρισε και τις φωτογραφίες που βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο της κατηγορουμένης, στις οποίες απεικονίζονταν εκδορές στο σώμα του παιδιού. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε μαρτυρίες που περιέγραφαν περιστατικά κακοποίησης και παραμέλησης. Η γειτόνισσα είχε καταθέσει σχετικά περιστατικά, ενώ η διευθύντρια του σχολείου είχε αναφέρει ότι είχε δει την Τζένα με μελανιά κάτω από το μάτι. Επιπλέον, η μεγαλύτερη κόρη της κατηγορουμένης είχε περιγράψει ότι η μητέρα της χτυπούσε τόσο την ίδια όσο και την τρίχρονη στα χέρια.

Η εισαγγελέας αμφισβήτησε και την προσπάθεια της 33χρονης να μεταθέσει στον φίλο της την ευθύνη για την κακοποίηση του παιδιού. «Όμως αυτή τι έκανε;», διερωτήθηκε, επισημαίνοντας ότι δεν το μετέφερε σε νοσοκομείο, δεν απευθύνθηκε στην αστυνομία ούτε ζήτησε βοήθεια από κάποιον γείτονα. Αντίθετα, όπως είπε, διατηρούσε καλή σχέση με τον συγκεκριμένο άνδρα και προέτρεπε τα παιδιά να τον αποκαλούν «παππού».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην επιλογή της κατηγορουμένης να φορέσει μαγιό στην κόρη της πριν την αφήσει στη θάλασσα, στοιχείο που, κατά την εισαγγελική εκτίμηση, δεν συμβάδιζε με τον ισχυρισμό ότι πίστευε πως το παιδί ήταν ήδη νεκρό.

Κλείνοντας, η εισαγγελέας έκανε λόγο για προμελετημένη ενέργεια, επικαλούμενη και την επικοινωνία της κατηγορουμένης με τις προξενικές αρχές, μόλις τρεις ημέρες μετά τον θάνατο της Τζένα, προκειμένου να ζητήσει την επιστροφή της στην Αλγερία. «Σχέδιο, μεθοδικότητα, ψυχραιμία, νηφαλιότητα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η 33χρονη γνώριζε τις συνέπειες της πράξης της και επιχείρησε να φύγει από τη χώρα.

Το δικαστήριο, κρίνοντας ομόφωνα ότι η κατηγορούμενη τέλεσε τις πράξεις που της αποδίδονται, υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και της επέβαλε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον τρία χρόνια φυλάκισης.

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