Παλαιό Φάληρο: «Πανικοβλήθηκα, ήταν λάθος μου» - Τι είπε η 32χρονη για τον θάνατο της κόρης της

Προφυλακιστέα κρίθηκε η 32χρονη Αλγερινή μητέρα, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία της 3χρονης κόρης της στο Παλαιό Φάληρο. Μετά από μαραθώνια απολογία, ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προσωρινή της κράτηση. Η ίδια φέρεται να ισχυρίστηκε πως βρισκόταν σε πανικό και δεν άντεχε να δει το παιδί της νεκρό.

«Ήταν λάθος μου και το έχω μετανιώσει», είπε χαρακτηριστικά στον ανακριτή, εξηγώντας ότι θεώρησε πως το κορίτσι είχε πεθάνει, όταν έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο μπάνιο. Αν και φάνηκε αρχικά ψύχραιμη, λύγισε βγαίνοντας από το γραφείο του ανακριτή, λίγο πριν ακούσει την απόφαση για την προφυλάκισή της.

«Νόμιζα πως ήταν νεκρή»

Στην απολογία της, που διήρκεσε επτά ώρες σύμφωνα με το STAR, η κατηγορούμενη περιέγραψε ότι το παιδί παρουσίασε σπασμούς ενώ έκαναν μπάνιο. Όταν, όπως υποστήριξε, η μικρή δεν επανήλθε μετά τη δεύτερη λιποθυμία, πανικοβλήθηκε και αποφάσισε να πάει στη θάλασσα.

«Δεν άντεξα να γυρίσω να κοιτάξω το παιδί. Το άφησα και μπήκα στη θάλασσα», φέρεται να είπε για τη μοιραία στιγμή στην παραλία του Φαλήρου.

Η ίδια περιέγραψε με λεπτομέρειες τις κινήσεις της πριν και μετά το περιστατικό, κάποιες από τις οποίες έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας όπως η επίσκεψή της στο περίπτερο και η άφιξη στην παραλία με το τραμ.

Η απάντηση για την απόπειρα διαφυγής

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην πρόθεσή της να φύγει από τη χώρα, δύο ημέρες μετά την πράξη. Όταν ρωτήθηκε σχετικά, η κατηγορούμενη απάντησε ότι «φοβήθηκε», παραδεχόμενη πως επικοινώνησε τόσο με την Πρεσβεία της όσο και με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

Στην απολογία της στην οποία υπήρχε και διερμηνέας μίλησε και για την κακοποίηση που η ίδια έχει δεχτεί από τον πατέρα των παιδιών της, αλλά όπως φαίνεται ήταν προετοιμασμένη για την προφυλάκιση της.

Την ίδια ώρα οι Αρχές βρίσκονται σε αναμονή των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων στα κατασχεμένα ρούχα και αντικείμενα της 32χρονης που βρέθηκαν από την Ασφάλεια πεταμένα σε θάμνους, σε κοντινή απόσταση από την οικία της κατηγορούμενης, αλλά και τα αποτελέσματα από την ανάλυση του κινητού της τηλεφώνου.

Τα σημαντικά ευρήματα

Εκτός του φορέματός της που φρόντισε να πετάξει, ιδιαίτερη σημασία έχουν τα χάπια πρεγκαμπαλίνης που βρέθηκαν, εν αναμονή πάντα και των τοξικολογικών εξετάσεων στο παιδί, όπως και η βούρτσα μαλλιών της 32χρονης που επίσης πέταξε που θα εξεταστεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, μήπως έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποιο περιστατικό κακοποίησης ή την απέρριψε για να εξαφανίσει εντελώς το DNA της.

Στην σπουδή που έδειξε μετά το έγκλημα να εξαφανίσει τα πειστήρια, συμπεριλαμβάνεται και η απόρριψη του εισιτηρίου του τραμ με το οποίο κατέβηκε το μοιραίο βράδυ με τα παιδιά της στην παραλία.

Μάλιστα, η ίδια μόλις δύο 24ωρα μετά την δολοφονία της κόρης της, επιχείρησε να διαφύγει και από την χώρα, επικοινωνώντας με την Πρεσβεία της και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, χωρίς όμως να προλάβει.

