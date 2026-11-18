Στην άρση των εφέσεων που είχε υποχρεωθεί να ασκήσει κατά δικαστικών αποφάσεων υπέρ εργαζομένων του, προχωρά ο δήμος Αθηναίων, με βάση τις δυνατότητες που παρέχει ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Δεν μπορεί να έχουμε μόνιμες ανάγκες στους δήμους και προσωρινούς εργαζομένους. Το έχουμε πει πολλές φορές και το έχουμε αποδείξει με τις αποφάσεις μας στο δημοτικό συμβούλιο. Με την άρση των εφέσεων, ανοίγουμε τον δρόμο για τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Άνθρωποι που εδώ και χρόνια βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους πολίτες, στην καθαριότητα, στο πράσινο, στις κοινωνικές υπηρεσίες, πρέπει επιτέλους να μπορούν να προγραμματίσουν τη ζωή τους. Και για όσους δεν καλύπτονται από τη νέα διάταξη, θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη για σταθερή εργασία».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η δημοτική Αρχή, στον δήμο Αθηναίων απασχολούνται σήμερα 648 εργαζόμενοι, έπειτα από πέντε θετικές αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί αγωγών τους. Πρόκειται για εργαζομένους, που είχαν προσληφθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου από το 2020 και μετά, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μέσω προκηρύξεων υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ ή μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο δήμος Αθηναίων ήταν υποχρεωμένος να ασκήσει εφέσεις κατά των δικαστικών αποφάσεων.

Ήδη από τις 12 Μαΐου 2025, το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας είχε αποδεχθεί τις αγωγές 387 εργαζομένων, οι οποίοι απασχολούνται στην καθαριότητα, στο πράσινο, στην κοινωνική αλληλεγγύη και σε άλλες υπηρεσίες αιχμής, προκειμένου οι συμβάσεις τους να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου. Ωστόσο, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει τις σχετικές αποφάσεις.

Με το άρθρο 731 του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης δίνεται πλέον η δυνατότητα στους δήμους να μην ασκούν εφέσεις ή να αίρουν εκείνες που είχαν υποχρεωθεί να ασκήσουν. Η διάταξη αφορά εργαζομένους σε κοινωνικές, τεχνικές, πολιτιστικές και ανταποδοτικές υπηρεσίες, σε παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και σε υπηρεσίες πρασίνου και αθλητισμού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο έτη απασχόλησης από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως τη δημοσίευση του νόμου.

Όπως ξεκαθάρισε η δημοτική Αρχή, ο δήμος Αθηναίων θα προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την άρση των εφέσεων για όσους εργαζομένους εμπίπτουν στη νέα διάταξη.

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